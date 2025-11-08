జీఎస్టీ ఎఫెక్ట్ - రాష్ట్రంలో దూసుకెళ్లిన ఆటోమొబైల్ రంగం - గణనీయంగా పెరిగిన బైక్లు, కార్ల విక్రయాలు
జీఎస్టీ తగ్గుదలతో రెండు నెలల్లో విక్రయాల జోరు - గతేడాదితో పోలిస్తే అదనంగా పెరిగిన అమ్మకాలు - రవాణాశాఖకు పెరిగిన రాబడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 9:00 AM IST
Vehicle Sales Inch Up as Speeds Ahead in Andhra Pradesh: జీఎస్టీ తగ్గింపుతో కలిగిన ప్రయోజనం రాష్ట్రంలోని వాహనాల విక్రయాల్లో పెరుగుదల స్పష్టంగా కనిపించింది. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్ల విక్రయాలు పెద్ద ఎత్తున పెరిగాయి. వీటి వల్ల రవాణా శాఖకు రాబడి కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. చిన్న కార్లతో పాటు 350 సీసీ వరకు ఉండే ద్విచక్ర వాహనాల పై జీఎస్టీని 28 నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించారు. దీన్ని సెప్టెంబరు 22 నుంచి కేంద్రం అమల్లోకి తీసుకు వచ్చింది. దీంతో రాష్ట్రంలో సెప్టెంబరు 22 నుంచి అక్టోబరు 21 వరకు (30 రోజుల్లో) వాహనాల అమ్మకాల్లో సగటున 46 శాతం వృద్ధి నమోదైంది.
ద్విచక్ర వాహనాల జోరు: గత 30 రోజుల్లోనే 1.47 లక్షల ద్విచక్ర వాహనాలు అమ్ముడయ్యాయి. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో 99,972 విక్రయిస్తే, ఈసారి 47,953 ద్విచక్ర వాహనాలు అధికంగా అమ్ముడయ్యాయి. దీంతో 48 శాతం వృద్ధి కనిపించింది. 30 రోజుల్లో 12,895 కార్లు అమ్ముడయ్యాయి. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో 8,911 కార్లనే విక్రయించారు. 45 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. ఇతర వాహనాల అమ్మకాలు ఈసారి 15,189 ఉంటే గత ఏడాది 11,361 మాత్రమే. 34 శాతం వృద్ధి కనిపించింది. మొత్తంగా అన్ని వాహనాలు కలిపి 1,76,009 విక్రయిస్తే, గత ఏడాది 1,20,244 వాహనాలను అమ్మారు. అంటే 55,765 అదనంగా (46 శాతం) అమ్ముడయ్యాయి.
27% పెరిగిన రాబడి: గత ఏడాది సెప్టెంబరులో రవాణా శాఖకు రూ.231.70 కోట్ల ఆదాయం రాగా, ఈ సెప్టెంబరులో రూ.296.06 కోట్లు వచ్చింది. దాంతో రాబడి 27.78 శాతం పెరిగింది. గత అక్టోబరులో రూ.581.16 కోట్ల ఆదాయం వస్తే, ఈ అక్టోబరులో రూ.616.39 కోట్లు వచ్చింది. గతంలో పోలిస్తే ఏడాది వృద్ధి 6.06 శాతం పెరిగింది.
మరోవైపు జీఎస్టీ 2.0 సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజల జీవన వ్యయం తగ్గిస్తోంది. నిత్యావసరాలు, ప్రాణాధార మందులు, ఆరోగ్య, జీవిత బీమా, రెడీమేడ్ వస్త్రాలు, వినోదం, ఆటో మొబైల్, రవాణా తదితర అన్ని రంగాల్లోనూ జీఎస్టీ ధరలను తగ్గించింది. దీంతో నలుగురు సభ్యులు ఉన్న సామాన్య, మధ్యతరగతి కుటుంబంలో సంవత్సరానికి అయ్యే ఖర్చులు దాదాపు రూ.25 వేల నుంచి రూ.40 వేల వరకు తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు కారో, మోటారు బైకో, ఏసీయో, కలర్ టీవీయో కొంటే ఆ ప్రయోజనం రూ.వేలల్లో అదనంగా ఉంటుందన్న విషయం తెలిసిందే.
ఏమైనా ముఖ్య వస్తువులు కొంటే:
- 32 అంగుళాలకు కంటే ఎక్కువ టీవీలపై ఇప్పటి వరకు ఉన్న 28% జీఎస్టీ 18% తగ్గింది. తక్కువలో తక్కువ రూ.4,500 వరకు తగ్గుదల ఉంటోంది. మోడళ్లు, సైజులను బట్టి ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలోను కూడా ప్రయోజనం కలుగుతోంది.
- 350 సీసీ కన్నా తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న బైకులు, స్కూటర్ల పై జీఎస్టీ 28% ఉండేది. ఇప్పుడు 18% తగ్గించేశారు. ఫలితంగా వీటి పై రూ.7,000 నుంచి రూ.18 వేల వరకు తగ్గుదల ఉంది.
- పెట్రోలు కార్లలో 1200 సీసీ కన్నా తక్కువ, డీజిల్ కార్లలో 1500 సీసీ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాటిలో జీఎస్టీ 28 శాతం ఉండేది. ఇప్పుడు 18 శాతం ఉంది. ఈ ప్రభావం పెద్ద మొత్తంలో పడుతోంది. చిన్న కార్లలో రూ.50 వేల నుంచి పెద్ద మోడళ్లలో లక్ష వరకు తగ్గింపు చూపిస్తున్నారు.
సూపర్ జీఎస్టీతో సూపర్ సేవింగ్స్ - దిగొచ్చిన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల ధరలు