స్క్రాప్ వ్యాపారం ముసుగులో ప్రభుత్వ ఖజానాకు కన్నం - బయట పడిన రూ.301 కోట్ల మోసం
సరుకు సరఫరా చేయకుండా, కాగితాలపైనే ఇన్వాయిస్ - హైదరాబాద్, విశాఖపట్నంలలో వెలుగులోకి బోగస్ సంస్థల బాగోతం - ప్రభుత్వానికి రూ.301 కోట్లకు పైగా నష్టం కలిగించాయని గుర్తింపు
Published : March 29, 2026 at 7:57 AM IST
GST Scam In Telangana : స్క్రాప్ వ్యాపారం ముసుగులో ప్రభుత్వ ఖజానాకు కన్నం వేస్తున్న ముఠాలు ఒక్కకొకటిగా బయటపడుతున్నాయి. హైదరాబాద్, విశాఖపట్నంలో బోగస్ సంస్థల బాగోతం బయటపడింది. నకిలీ ఇన్వాయిస్లు తయారుచేసి, సరుకు అసలు పంపకుండానే ప్రభుత్వానికి రూ.301 కోట్లకు పైగా నష్టం కలిగించాయని కేంద్ర, రాష్ట్ర జీఎస్టీ అధికారులు గుర్తించారు.
అనుమానాస్పద లావాదేవీలు : వాణిజ్య పన్నుల శాఖ అధికారులు అంతర్గత విశ్లేషణతోపాటు డేటా విశ్లేషణ ద్వారా హైదరాబాద్ ఎస్కేజీ ట్రేడింగ్ కంపెనీ యజమాని సందీప్కుమార్ గోయల్ అనుమానాస్పద లావాదేవీలను గుర్తించారు. సరుకు సరఫరా చేయకుండా, కాగితాలపై ఇన్వాయిస్లు తయారుచేసి, జీఎస్టీ నిబంధనల కింద దాదాపు రూ. 84.15 కోట్ల మేర ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ పొందినట్టు అధికారులు గుర్తించారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాకు తీవ్రమైన నష్టం జరిగిందని గుర్తించారు. ఈ విషయంపై మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేయగా మరిన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
నష్టాన్ని చెల్లించేందుకు నిరాకరించడంతో అరెస్ట్ : ఈ వ్యక్తే హెచ్ఎఫ్సీ స్టీల్ ట్యూబ్స్ అండ్ వాల్వ్స్ అనే సంస్థకు యజమాని అని, విజయ్ ఇండస్ట్రియల్ నీడ్స్ ఎల్ఎల్పీలో భాగస్వామి అని తేలింది. ఈ సంస్థలు అదే తరహాలో నకిలీ పన్ను క్రెడిట్ పొందినట్టు అధఇకారులు అనుమానించారు. దీంతో వాటిపై జీఎస్టీ నమోదులను అధికారులు రద్దు చేశారు. ఇలా అనేకసార్లు అవకాశం ఇచ్చినా గోయల్ నష్టాన్ని చెల్లించేందుకు నిరాకరించాడు. దీంతో చివరకు ఆయనను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరిచారు.
రూ.217 కోట్ల విలువైన ఐటీసీ మోసం : కాగా ఇదే తరహాలో రెండు రోజుల కిందట మార్చి 25న మరో భారీ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. జీఎస్టీ నిఘా విభాగం డీజీజీఐ విశాఖ జోనల్ యూనిట్ అధికారులు గుర్తించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ జీఎస్టీ అధికారుల సమన్వయంతో ఈ కేసులో సోదాలు నిర్వహించారు. దీంతో దాదాపు రూ.217 కోట్ల విలువైన ఐటీసీ మోసం బయట పడింది. ఇందులో ప్రధాన సూత్రధారి ఆదిరెడ్డి అలియాస్ అంజిరెడ్డిగా అధికారులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యక్తి పరారీలో ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
వీరి పేరుమీదే ఈ సంస్థల రిజిస్టర్ : ఈ వ్యాపారు సాగించేవారు రోజువారీ కూలీలు, చిల్లర వ్యాపారుల ఆధార్, పాన్ కార్డులు, ఫోటోలు తీసుకున్నారు. వాళ్లకు రూ.5 వేల నుంచి రూ.10 వేల వరకు డబ్బు ముట్టచెప్పారు. వీరి పేరుమీదే ఈ సంస్థలను రిజిష్టర్ చేసి నకిలీ పత్రాలు సృష్టించారు. వాటితో అద్దె ప్రాంగణాలు తీసుకుని జీఎస్టీ నమోదు చేశారు. సరుకు రాకపోయినా రూ.1,472 కోట్ల లావాదేవీలు చేసినట్టు చూపించి రూ.217 కోట్ల నకిలీ పన్ను క్రెడిట్ పొందారు.
దీనిలోని అధిక కేసుల్లో తమిళనాడులోని పెరంబూర్ నుంచి స్క్రాప్ కొనుగోలు చేసినట్టు నకిలీ బిల్లులు తయారు చేశారు. ఇదే తరహాలో హైదరాబాద్ ఆధారంగా ఇన్వాయిస్లు సృష్టించి బెంగళూరు ఖాతాల ద్వారా డబ్బు బదిలీ చేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.
ప్రాజెక్ట్ అన్వేషణ్ : ఇలాంటి మోసాలు ఇకముందు జరగకుండా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. ఈ - ఇన్వాయిసింగ్ విధానం, ఏఐ ఆధారిత డేటా విశ్లేషణ, అనుమానాస్పద రిటర్న్లను గుర్తించే వ్యవస్థ ఆడిట్, తనిఖీ ప్రక్రియలు పటిష్టం చేశారు. అదేవిధంగా 'ప్రాజెక్ట్ అన్వేషణ్' అంటే అనలిటిక్స్, వెరిఫికేషన్, షార్ట్లిస్టింగ్ ఆఫ్ అనోమలీస్ అనే ఏఐ ఆధారిత నిఘా వ్యవస్థ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. దీని ద్వారా ముఖగుర్తింపు సాంకేతికత, ఈ-వే బిల్ డేటా విశ్లేషణ ద్వారా మోసాలను ముందే గుర్తిస్తుంది.
