షార్ ప్రయోగం విజయవంతం - జీఎస్ఎల్వీ మోసుకెళ్లిన అత్యంత బరువైన ఉపగ్రహం ఇదే
జియో కక్ష్యలోకి ఇస్రో 'రియల్టైం' నేత్రం- విజయవంతమైన జీఎస్ఎల్వీ ఎఫ్-17 ప్రయోగం - వర్షం పడుతున్న పట్టించుకోని వీక్షకు లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 3:58 PM IST
GSLV-F17 Launch Conducted By ISRO Was Successful : తిరుపతి జిల్లాలోని సతీశ్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం [షార్] సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున శ్రీహరికోట నుంచి ప్రయోగించిన జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్-17 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. ఈ రాకెట్ ద్వారా ఈవోఎస్-05 అనే అత్యాధునిక భూపరిశీలన ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలోకి పంపారు. జీఎస్ఎల్వీ రాకెట్ మోసుకెళ్లిన అత్యంత బరువైన ఉపగ్రహం (2,367 కిలోలు) ఇదే కావడం విశేషం. ఇది భూమికి దాదాపు 31,026 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న కక్ష్యలో స్థిరపడి దేశంలో వచ్చే తుపాన్లు, వరదలు, అడవుల్లో మంటలు వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎప్పటికప్పుడు ముందే పసిగట్టి, స్పష్టమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
శుక్రవారం తెల్లవారుజామున చేపట్టిన ఇస్రో జీఎస్ఎల్వీ ఎఫ్-17 ప్రయోగం విజయవంతమైంది. ఇది 2,367 కిలోల బరువున్న అత్యాధునిక భూ పరిశీలన ఉపగ్రహాన్ని అత్యంత కచ్చితత్వంతో నిర్దేశిత కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టింది. వాతావరణం సవాలుగా మారినప్పటికీ, వరుణ దేవుడు ఆశీర్వదించినట్లుగా అనిపించింది. శ్రీహరికోటలో తెల్లవారుజాము 2 గంటల నుంచే వర్షం కురుస్తోంది. ప్రయోగ సమయంలో వర్షం కాస్త తగ్గినప్పటికీ, రాకెట్ నుంచి ఉపగ్రహం వేరుపడిన తర్వాత మళ్లీ తీవ్రమైంది. ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయకుండా ప్రయోగ వీక్షణ గ్యాలరీలోని సుమారు 1,000 నుంచి 1,500 మంది సందర్శకులు వర్షంలో తడుస్తూనే ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు.
చేదు జ్ఞాపకాలను చెరిపివేస్తూ : గత వైఫల్యాల చేదు జ్ఞాపకాలను సమర్థవంతంగా చెరిపివేస్తూ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఈ మిషన్ను అద్భుతమైన కచ్చితత్వంతో నిర్వహించారు. ఈ ఏడాది జూలైలో షార్ (SHAR) కేంద్రం నుంచి స్కైరూట్ సంస్థకు చెందిన ప్రైవేట్ ప్రయోగం (విక్రమ్-1) జరిగినప్పటికీ ఈ ఏడాదిలో ఇస్రో చేపట్టిన పూర్తి స్థాయి విజయవంతమైన ప్రయోగం ఇదే కావడం విశేషం.
మిషన్కు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి :
- మిషన్ పేరు: జీఎస్ఎల్వీ ఎఫ్-17 / ఈఓఎస్-05
- డేట్ అండ్ టైం: 2026, సెప్టెంబర్ 4, తెల్లవారుజామున 2:55 గంటలకు
- రాకెట్ పొడవు: 51.7 మీటర్లు. మొత్తం బరువు: 420.5 టన్నులు.
- దశలు: మొత్తం 3 దశలు.
- ఉపగ్రహం బరువు: 2,367 కిలోలు.
- ఉపగ్రహం ప్రత్యేకత: ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి హైపర్స్పెక్ట్రల్ జియోస్టేషనరీ (భూ-స్థిర) ఉపగ్రహం. అలాగే ఇది అత్యాధునిక భూ పరిశీలన అంతరిక్ష నౌక.
- లక్ష్య కక్ష్య: సబ్-జీటీఓ. దీని పెరీజీ (భూమికి అత్యంత దగ్గరి దూరం) 170 కి.మీ, అపోజీ (భూమికి అత్యంత దూరపు దూరం) 28,934 కి.మీ.
- అంచనాలకు మించి: ఉపగ్రహాన్ని 29,000 కి.మీ ఎత్తులో ఉన్న సబ్-జీటీఓ కక్ష్యలో ఉంచడం లక్ష్యం. జీఎస్ఎల్వీ అద్భుత పనితీరు కారణంగా, ఇది 31,026 కి.మీ ఎత్తును చేరుకుంది.
- రికార్డులు: జీఎస్ఎల్వీ శ్రేణిలో ఇది 19వ ప్రయోగం ఇది ఇస్రో చేపట్టిన 103వ కక్ష్య మిషన్.
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