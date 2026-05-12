ETV Bharat / state

గుంటూరు రైల్వే గేట్ సమీపంలో కలకలం - దోపిడీ దొంగలపై జీఆర్పీ పోలీసుల కాల్పులు

ట్రాక్ వెంట కట్టర్లు పట్టుకుని తిరుగుతున్న వ్యక్తులను గుర్తించిన జీఆర్పీ పోలీసులు - దోపిడీ దొంగలపై జీఆర్పీ పోలీసుల కాల్పులు, పరారైన దుండగులు - రైళ్లలో దోపిడీల నియంత్రణ కోసం గస్తీ నిర్వహిస్తుండగా ఘటన

GRP Police Fire On Robbery Gang at Guntur
GRP Police Fire On Robbery Gang at Guntur (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

GRP Police Fire On Robbery Gang at Guntur : గుంటూరు జిల్లాలోని పొన్నూరు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో తెల్లవారుజామున ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. రైళ్లలో దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను పట్టుకునే క్రమంలో జీఆర్పీ పోలీసులు జరిపిన కాల్పులు కలకలం రేపాయి. గుంటూరు, విజయవాడ డివిజన్ల పరిధిలో ఇటీవల సిగ్నల్ వ్యవస్థను టాంపరింగ్ చేసి, రైళ్లను ఆపి దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు పెరిగిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే పోలీసులు నిఘా తీవ్రం చేశారు.

దోపిడీ దొంగల ముఠా పై జీఆర్పీ పోలీసుల కాల్పులు జరిపిన ఘటన గుంటూరు జిల్లాలో జరిగింది. తెల్లవారుజామున సుమారు 3 గంటల సమయంలో పొన్నూరు మండలం నిడుబ్రోలు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని ఆలూరు గేట్ వద్ద నరసరావుపేట రైల్వే ఎస్సై, ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా కనిపించారు.

ఆత్మరక్షణ కోసం కాల్పులు: నిందితుల వద్ద వైర్లు కత్తిరించే పరికరాలు ఉండటాన్ని గమనించిన పోలీసులు వారిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే ఆ దుండగులు లొంగిపోకుండా పోలీసులపైకి రాళ్లు రువ్వుతూ దాడికి తెగబడ్డారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఆత్మరక్షణ కోసం వారిపైకి కాల్పులు జరిపారు.

దీంతో వారు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. మంగళవారం తెల్లవారుజామున దాదాపు 3 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఇటీవల గుంటూరు, విజయవాడ డివిజన్ల పరిధిలో సిగ్నల్ టాంపరింగ్ చేసి దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో జీఆర్పీ పోలీసులు రాత్రి పూట తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. నరసరావుపేట రైల్వే పోలీసు ఎస్సైతో పాటు ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు తనిఖీ బృందంలో ఉన్నారు.

సమీపంలోని పొలాల వైపు దుండగులు పరారు: ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పొన్నూరు పోలీసులు వెంటనే క్షేత్రస్థాయికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. మొత్తం 10 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపినట్లు జీఆర్పీ డీఎస్పీ అక్కేశ్వరరావు తెలిపారు. పోలీసుల కాల్పులతో భయభ్రాంతలకు గురైన దుండగులు చీకట్లోకి సమీపంలోని పొలాల వైపు పరారైనట్టు చెప్పారు. దుండగులు వదిలివెళ్లిన వైర్ కట్టర్, టెస్టర్, ఒక జత గ్లౌజులు మొదలైన వస్తువులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. రైలు ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా రాత్రిపూట గస్తీని మరింత పెంచుతామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

"సిగ్నల్ టెంపరింగ్ చేస్తున్న వారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉన్నతాధికారుల ఉత్తర్వుల మేరకు గత కొద్ది రోజులుగా గుంటూరు రైల్వే సబ్​ డివిజన్ పరిధిలో పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నాం. రైళ్లలో దోపీడీల నియంత్రణ కోసం గస్తీ నిర్వహిస్తుండగా తెల్లవారుజామున దాదాపు 3 గంటల సమయంలో ట్రాక్ వెంట కట్టర్లు పట్టుకుని ఇద్దరు వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్నారు. వారిని పట్టుకునే యత్నం చేశాం. దుండగులు పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వారు. వారిపై మొత్తం 10 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపాం. దుండగులు సమీపంలోని పొలాల వైపు పరారయ్యారు. రైల్వే ప్రయాణికులు, చుట్టూపక్కల గ్రామాల ప్రజలు మీకు ఎవరైనా అనుమానితులు కనిపించినట్లయితే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు." - అక్కేశ్వరరావు, జీఆర్పీ డీఎస్పీ

హైవేలపై దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న ముఠా అరెస్ట్​ - రూ.1.26 కోట్లు స్వాధీనం

‘హలో సార్‌ పార్సిల్‌ వచ్చింది, చిరునామా అప్‌డేట్‌ చేయండి' - నమ్మి వివరాలు నమోదు చేస్తే అంతే!

TAGGED:

FIRE ON ROBBERY GANG
దోపిడీ దొంగలపై పోలీసుల కాల్పులు
GRP POLICE FIRE ON ROBBERY GANG
FIRING NEAR ALURU RAILWAY GATE
GRP POLICE FIRE ON ROBBERY GANG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.