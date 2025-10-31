ETV Bharat / state

ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ సినిమా చూడాలనుందా? - ఈ 'ఓపెన్​ ఎయిర్​ థియేటర్​ స్క్రీనింగ్'​ మీకోసమే

'ఓపెన్‌ ఎయిర్‌ సినిమా స్క్రీనింగ్‌ థియేటర్‌' ఈవెంట్లకు పెరుగుతున్న ఆదరణ - ఈలలు, గోలలు లేని ప్రశాంత వాతావరణంలో సినిమా చూసే అవకాశం- కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ప్రైవేట్ స్క్రీనింగ్​కు అవకాశం కల్పిస్తున్న నిర్వాహకులు

Open air Theatre Concept in Hyderabad
Open air Theatre Concept in Hyderabad (EENADU)
Open air Theatre Concept in Hyderabad : ఇప్పుడంటే అంతా​ కేబుల్​ కనెక్షన్​లూ, ఓటీటీలు వచ్చేశాయి. కానీ ఒకప్పుడు మన దగ్గర పండుగలు, ఇతర వేడుకలకు ఆరు బయట తెరకట్టి సినిమాలు ప్రదర్శించే విధానం ఉండేది. నిల్చునో, కూర్చుని మాత్రమే కాదు కాస్త మేనువాల్చి అలా కన్నార్పకుండా రాత్రంతా ఎంతో ఆసక్తిగా సినిమాను తిలకించే వారందరూ. ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో అటు సినిమాను, ఇటు బంధువుల సాహచర్యాన్ని ఎంతో ఆస్వాదించేవారు. ఆ పాత అనుభవానికే కొత్త సాంకేతికను జోడిస్తోంది 'ఓపెన్​ ఎయిర్​ సినిమా స్క్రీనింగ్ థియేటర్​'. మరి వాటి విశేషాలేంటో తెలుసుకుందామా?

అసలేంటీ ఓపెన్​ ఎయిర్​ స్క్రీనింగ్ థియేటర్ : ఆకాశంలో మిణుకు మిణుకుమంటూ మెరుస్తూ కనిపించే నక్షత్రాలు. చెట్ల నుంచి వీచే చల్లటి గాలుల నడుమ ఈలలు, గోలలు లేని ప్రశాంత వాతావరణంలో ఫ్యామిలీతో కలిసి నచ్చిన సినిమా చూస్తుంటే ఆహా! అదో ‘చిత్ర’మైన మరపు రాని మధురానుభూతి కదూ. అచ్చం అలాంటి డ్రైవ్‌ ఇన్‌ థియేటర్‌ ఎక్స్​పీరియన్స్ అందిస్తున్న ‘ఓపెన్‌ ఎయిర్‌ సినిమా స్క్రీనింగ్‌ థియేటర్‌’ ఈవెంట్లకు హైదరాబాద్‌ నగరంలో క్రమంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. రోజువారీ ఉరుకుల పరుగుల బిజీ లైఫ్​ నుంచి దూరంగా, కొత్త వాతావరణంలో గడపాలని భావించే వారు ఎక్కువగా హాజరవుతున్నారు.

15 నుంచి 20 మంది సామర్థ్యంతో ఉన్న హోటళ్లు, పార్కుల్లోని బహిరంగ ప్రదేశాల్లో బీన్‌ బ్యాగ్‌లు, పరుపులు, సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్‌తో పాటు ఆహారం, పానీయాలను అందిస్తూ పలుచోట్ల ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తున్నారు. హాలీవుడ్, బాలీవుడ్‌ హిట్‌ సినిమాల నుంచి క్లాసిక్, రొమాంటిక్‌ కామెడీల వరకు పలు రకాల సినిమాలను ప్రదర్శిస్తున్నారు. రాజధానిలో 2023 నుంచి ఈ ట్రెండ్‌ మొదలైనట్లుగా తెలుస్తోంది.

ఇంటికే వస్తారు : మరి ఓపెన్ ఎయిర్​​లో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు వర్షం పడితే ఎలా అన్న ప్రశ్న మీకు ఉదయించే ఉంటుంది. ఒకవేళ వర్షం కారణంగా ఆ ప్రదర్శన ఆగిపోయినట్లయితే మరో రోజుకు షోను నిర్వాహకులు వాయిదా వేస్తున్నారు. అంతేకాదు మన ఇంట్లో శుభకార్యానికో, ఆఫీసులో గెట్​-ట-గెదర్​కో ఈ తరహా ఆరుబయట సినిమాను ప్రదర్శించాలనుకుంటే దానికీ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. వర్షాలు, తుపాన్లు లాంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటే ముందుగానే రద్దు చేస్తారు. హైటెక్‌ సిటీ, జూబ్లీహిల్స్, మాదాపూర్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో శని, ఆదివారాల్లో వీటిని నిర్వహిస్తూ ఐటీ ఉద్యోగులను ఆకట్టుకుంటున్నారు.

ప్రైవేటు స్క్రీనింగ్‌ సైతం : బర్త్​డే రోజు, పెళ్లిరోజు వేడుకలు ఉంటే ప్రైవేటు స్క్రీనింగ్‌లకు అవకాశం ఇస్తున్నారు. కనీసం 20 మంది వీక్షకులు ఉంటేనే ఇందుకోసం అనుమతిస్తున్నారు. నిర్వాహక సంస్థల వెబ్‌సైట్‌లో వివరాలు నమోదు చేస్తే వారే మిమ్మల్ని సంప్రదించి ఏర్పాట్లు చేస్తారు. కొన్ని సంస్థలు తమ ఉద్యోగులకు ఇలాంటి అనుభవాన్ని అందించేందుకు ప్రైవేటు స్క్రీనింగ్‌లను బుక్‌ చేస్తున్నాయని నిర్వాహకులు వివరిస్తున్నారు.

షరతులు వర్తిస్తాయ్‌ :

  • ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఐడీ (గుర్తింపు కార్డు తీసుకెళ్లాలి.)
  • వేదిక వద్ద నిబంధనలు తప్పకుండా పాటించాలి.
  • ఆలస్యంగా వచ్చినట్లయితే లోనికి ప్రవేశం నిషేధం.
  • మారణాయుధాలు, హెల్మెట్లు, లేజర్‌ పరికరాలు, సంగీత వాయిద్యాలు తీసుకువెళ్లరాదు.
  • ఏ కార్యాక్రమం అయినా నిబంధనల ప్రకారం పని చేయాల్సి, నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది.

