ఆధ్యాత్మిక నగరంలో ‘ప్రీ-వెడ్డింగ్’ సందడి - తిరుపతి కేంద్రంగా మారుతున్న కొత్త ట్రెండ్

ప్రకృతి ఒడిలో నవ జంటల విహారం - వారాంతాల్లో కిటకిటలాడుతున్న షూటింగ్ స్పాట్లు - రోజుకు రూ.15వేల ప్యాకేజీలతో కొత్త ట్రెండ్

AP WEDDING PHOTOGRAPHY TREND
Tirupathi Pre Wedding Shoot Locations (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 9:35 PM IST

Pre Wedding Photoshoots in Tirupati : ఒకప్పుడు పెళ్లంటే బాజభజంత్రీలు, తలంబ్రాలు, పీటల మీద ప్రమాణాలు మాత్రమే. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. పెళ్లికి ముందే తమ ప్రేమ ప్రయాణాన్ని అందంగా బంధించుకోవాలనే ఆరాటం నేటి యువతలో పెరిగింది. అదే ‘ప్రీ-వెడ్డింగ్ ఫొటోషూట్’. ఇప్పుడు ఈ క్రేజ్ ఆధ్యాత్మిక నగరమైన తిరుపతిని తాకింది. భక్తిభావానికి, ఆధ్యాత్మికతకు నెలవైన ఈ జిల్లా, ఇప్పుడు నవజంటల మధుర జ్ఞాపకాలకు వేదికగా మారుతోంది. వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఆలయాలు, పచ్చని కొండలు, జలపాతాల సోయగాల నడుమ ఫొటోషూట్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి.

ప్రకృతి ఒడిలో పరవశించేలా: జంటల అభిరుచికి తగ్గట్టు తిరుపతి చుట్టుపక్కల అనేక ప్రాంతాలు షూటింగ్ స్పాట్లుగా మారాయి. ఒక్కో జంట ఒక్కో రకమైన లొకేషన్‌ను ఎంచుకుంటోంది. పచ్చని కొండల మధ్య, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఫొటోలు కావాలనుకునే వారికి కపిలతీర్థం పరిసరాలు రారాజుగా నిలుస్తున్నాయి. అచ్చతెలుగు సంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా షూట్ కోసం తిరుచానూరు, పుష్కరిణి పరిసరాలను ఎంచుకుంటున్నారు.

పట్టువస్త్రాల్లో జంటలు ఇక్కడ సందడి చేస్తున్నాయి. దట్టమైన అడవి, జలపాతాలు, వాగుల నడుమ సాహసోపేతమైన చిత్రాల కోసం తలకోన జలపాతం 'బెస్ట్ ఆప్షన్'గా మారింది. పొగమంచు వేళలో లేదా సూర్యోదయం సమయంలో ఘాట్‌రోడ్డులలో తీసే వీడియోలకు మంచి క్రేజ్ ఉంది. చంద్రగిరి కోట వైభవం, రాయలచెరువు అందాలతో పాటు, తూపిలిపాళెం, నెల్లూరు, వాకాడు బీచ్‌లలో కూడా షూటింగ్‌లు సందడిగా సాగుతున్నాయి.

సినిమా రేంజ్ సెట్టింగులు: కేవలం ప్రకృతి మాత్రమే కాదు, సినిమా స్థాయి సెట్టింగులతో ప్రైవేటు నిర్వాహకులు జంటలను ఆకర్షిస్తున్నారు. తిరుపతి శివార్లలోని దుర్గసముద్రం, చిగురువాడ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక షూటింగ్ స్పాట్లు వెలిశాయి. ఇక్కడ కళాత్మకంగా రూపొందించిన సెట్లు, స్విమ్మింగ్‌ పూల్స్‌ సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ప్రీ-వెడ్డింగ్‌తో పాటు బేబీ షూట్స్, మెటర్నిటీ ఫొటోలు, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్లు రీల్స్‌ చేసుకునేందుకు ఇవి అడ్డాగా మారాయి.

వారాంతాల్లో జాతరే: కేవలం తిరుపతి నగరవాసులే కాదు, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా జంటలు క్యూ కడుతున్నాయి. శ్రీకాళహస్తి, నగరి, గూడూరు, వెంకటగిరి, రాజంపేట, పీలేరు, ప్రొద్దుటూరు, రాయచోటి వంటి ప్రాంతాల నుంచి యువత ఇక్కడికి వస్తున్నారు. సాధారణ రోజుల్లో కంటే వారాంతాల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటోంది. శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో ఒక్కో స్పాట్‌లో సుమారు 15 నుంచి 20 జంటలు షూటింగ్‌లో నిమగ్నమై సందడి చేస్తున్నాయి.

ధరలు ఇలా: జంటలు ఎంచుకునే ప్యాకేజీని బట్టి ధరలు ఉంటున్నాయి. ఫొటోగ్రాఫర్, వీడియోగ్రాఫర్, డ్రోన్‌ ఆపరేటర్, అసిస్టెంట్‌ ఇలా బృందాన్ని బట్టి ఛార్జీలు మారుతాయి. ఫొటో, వీడియో షూట్లకు రోజుకు సుమారు రూ.15 వేలు వసూలు చేస్తున్నారు. బేబీ షూట్, మెటర్నిటీ వంటి వాటికి గంటకు రూ.2 వేల చొప్పున తీసుకుంటున్నారు.

అనుమతి తప్పనిసరి సుమా: అందమైన లోకేషన్లు ఉన్నాయి కదా అని ఎక్కడ పడితే అక్కడ కెమెరా పెడితే కుదరదు. అటవీ ప్రాంతాలు, జలపాతాలు, ఘాట్‌ రోడ్లలో షూటింగ్‌లకు సంబంధిత అధికారుల అనుమతి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కేసులు నమోదు చేస్తారని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి అనుమతులు తీసుకుని, ఆనందంగా షూటింగ్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

