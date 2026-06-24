రాష్ట్రంలో 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యం - నవంబర్లో "పార్టనర్ షిప్ సమ్మిట్" నిర్వహణ
మంత్రి లోకేశ్ నేతృత్వంలో మంత్రుల బృందం సమావేశం - సాధ్యమైనంత గరిష్టంగా పరిశ్రమలు గ్రౌండింగ్ అయ్యేలా చర్యలు - 750 భారీ పరిశ్రమలు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయన్న లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 10:09 AM IST
Meeting Of Group Of Ministers For Creating 20 Lakh Jobs In State : కిరాణా కొట్టు నుంచి డేటా సెంటర్ వరకు సింగిల్ పోర్టల్ ద్వారా అనుమతులు మంజూరు చేసే విధానాన్ని రూపొందించాలని మంత్రి లోకేశ్ అధికారులను ఆదేశించారు. పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకువచ్చిన 750 భారీ పరిశ్రమలు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయని తెలిపారు. ఇవి పూర్తిస్థాయిలో పట్టాలెక్కితే పెద్దఎత్తున రాష్ట్రంలోని యువతకు ఉద్యోగాలు అందుబాటులోకి వస్తాయన్న లోకేశ్, సాధ్యమైనంత త్వరగా ఆయా పరిశ్రమలు గ్రౌండింగ్ అయ్యేలా చూడాలన్నారు.
నవంబర్లో పార్టనర్ షిప్ సమ్మిట్ : రాష్ట్రంలో 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యంగా మంత్రి లోకేశ్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన మంత్రుల బృందం సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో సమావేశమైంది. ఈ సమావేశంలో మంత్రులు కొండపల్లి శ్రీనివాస్, కందుల దుర్గేష్, టీజీ భరత్, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. నవంబర్లో నిర్వహించే పార్టనర్ షిప్ సమ్మిట్ నాటికి సాధ్యమైనన్ని పరిశ్రమలు గ్రౌండింగ్ అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని లోకేశ్ తెలిపారు. గత సమ్మిట్కి మించి ఈసారి రాష్ట్రానికి పరిశ్రమల్ని ఆకర్షించేలా విదేశాలతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా పెద్దఎత్తున రోడ్ షోల నిర్వహణకు ప్రణాళికలు రూపొందించాలని ఆదేశించారు.
మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై దృష్టి : నెలరోజుల వ్యవధిలో 210 భారీ పరిశ్రమలు తర్వాత దశకు చేరుకున్నాయని అధికారులు చెప్పారు. ఐటీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కు సంబంధించిన 26 ప్రాజెక్టుల పనులు చురుగ్గా కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. ప్రాజెక్టుల పురోగతికి సంబంధించి ప్రతి 15 రోజులకోసారి కలెక్టర్లు, జిల్లాస్థాయి అధికారులతో రాష్ట్రస్థాయి ఉన్నతాధికారులు సమీక్షించాలని లోకేశ్ కోరారు. వివిధ శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి ఆయా పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై దృష్టిసారించాలన్నారు. భారీ పరిశ్రమలతోపాటు రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పాటవుతున్న ఎంఎస్ఎంఈలను కూడా ఆన్ బోర్డు చేయాలని అన్నారు.
స్పీడ్, స్టెబిలిటీ, సర్వీస్ మన ప్రభుత్వ ప్రత్యేకతలు అని, సులభతరమైన సర్వీస్ డెలివరీ అందించాలని మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో గార్మెంట్ పరిశ్రమలను ఆకర్షించడానికి చేపట్టాల్సిన చర్యలు, అందించాల్సిన ప్రోత్సాహకాలపై సమావేశంలో చర్చించారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో ఉన్న టెక్స్ టైల్ పరిశ్రమలు క్యాప్టివ్ పవర్ ఉత్పత్తి చేసుకునేందుకు ఏడాదిపాటు బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని అన్నారు.
పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు కేబినెట్ అంగీకారం : ఇదిలా ఉండగా విశాఖ, తిరుపతి, కర్నూలు, అన్నవరం ప్రాంతాల్లోనూ కీలకమైన పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు కేబినెట్ అంగీకారం తెలిపింది. దీంతో పాటు అనంతపురం, కడప జిల్లాల్లో సౌర, పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు భూముల కేటాయింపు, బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చే ప్రతిపాదనలకు మంత్రిమండలి ఆమోద ముద్ర వేసింది. కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిన అజెండాలో ఉన్న కీలక ప్రాజెక్టులను పరిశీలిస్తే పరిశ్రమలు, తయారీ రంగంలో సుమారు రూ.22,000 కోట్ల పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. ఐటీ, డేటా సెంటర్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి వాటిపై దాదాపు రూ.5300 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులను కేబినేట్ ఆమోదించింది. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, పతంజలి, న్యూట్రిఫీడ్స్ రూ.586 కోట్ల పెట్టుబడులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అదేవిధంగా రక్షణ, ఏరోస్పేస్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా కూడా వందల కోట్ల పెట్టుబడులు లభించాయి.
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