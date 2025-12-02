కుటుంబంతో రైలు ప్రయాణం చేయాలనుకుంటున్నారా? ఐఆర్సీటీసీలో గ్రూప్ బుకింగ్ సౌకర్యం
గ్రూప్ బుకింగ్తో ట్రైన్ ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యం - రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ ద్వారా సేవలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 9:56 AM IST
Group booking Service available on IRCTC Trains: కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి బృందంగా వెళ్లే వారి కోసం గ్రూప్ బుకింగ్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా శుభకార్యాలు, ఆఫీస్ ట్రిప్పులు, విహార యాత్రలు, పుణ్య క్షేత్రాల సందర్శనలు వంటి తదితర పర్యటనలకు చేసే వారికి గ్రూప్ బుకింగ్ ఎంతో సౌలభ్యంగా ఉంటుంది.
బుకింగ్ ప్రక్రియ: అయితే ఈ సౌకర్యం ఉన్నట్లు ఇప్పటికి చాలా మందికి తెలియదు. రైల్వే గ్రూప్ బుకింగ్లను ఐఆర్సీటీసీ ఆన్లైన్ లేదా రైల్వే స్టేషన్లలోని రైల్వే రిజర్వేషన్ బుకింగ్ కౌంటర్ల ద్వారా చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ మంది వెళ్లే ప్రయాణికులు ఒకేసారి గ్రూప్ టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంటుంది. ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్కు వెళ్లి లాగిన్ అవ్వాలి. ఒక్కో ఫారంలో దాదాపు 6 మంది ప్రయాణికులు వరుస క్రమంలో బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు.
ప్రత్యేక ఫార్మెట్ ద్వారా దరఖాస్తు: ముందుగా వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయి యూజర్ నేమ్, పాస్ వర్డ్ నమోదు చేయాలి. అనంతరం ప్రయాణించాల్సిన రైలు, తేదీ, కోచ్ వివరాలు వంటి అవసరమైన సమాచారాన్ని నమోదు చేయాలి. అన్ని వివరాలను సరి చూసుకున్న తర్వాతే టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. అన్ని రైల్వే స్టేషన్లలోని రైల్వే రిజర్వేషన్ బుకింగ్ కౌంటర్ల వద్ద సైతం ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. దీనికితోడు రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ ద్వారా చేసుకోవాలంటే ముందుగా రిజర్వేషన్ సూపర్ వైజర్ను కలిసి ప్రత్యేక ఫార్మెట్ ద్వారా కూడా దరఖాస్తు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది.
అందుకుగాను ప్రయాణికుడి ఆధార్ కార్డును జత చేయాలి. కౌంటర్ల ద్వారా 100 మంది వరకు స్లీపర్ తరగతిలో, ఏసీలో అయితే 30 మంది వరకూ బుక్ చేసుకోవచ్చు. అంత కన్నా ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు ఉంటే డివిజనల్ కమర్షియల్ మేనేజర్ అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అన్ని రైళ్లల్లో టికెట్ల లభ్యతను బట్టి గ్రూప్ టికెట్ బుకింగ్ను చేస్తారు.
రెండు నెలల ముందుగానే రిజర్వేషన్లు : వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి పండుగకు రైళ్లలో బెర్తులన్నీ చాలా వరకూ ఫుల్ అయ్యాయి. దాదాపు 2 నెలల ముందుగానే రైల్వే రిజర్వేషన్ టికెట్ల బుకింగ్లు ప్రారంభమవ్వడంతో అన్ని ప్రధాన రైళ్లలో ఇప్పటికే రిజర్వేషన్ బెర్తులు నిండి వెయిటింగ్ లిస్టుతో పాటు కొన్ని రైళ్లలో నోరూమ్లు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఏటా సంక్రాంతి పండగ రద్దీ దృష్టిలో పెట్టుకొని రైల్వే శాఖ భారీ సంఖ్యలో ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతుంది. ఈ ఏడాది కూడా పెద్ద సంఖ్యలో సర్వీసులు ఉన్నాయి. సాధారణ రైళ్లలో రిజర్వేషన్ టికెట్లు ఫుల్ అవడంతో ఇక ప్రత్యేక రైళ్లు, తత్కాల్ టికెట్లపైనే ప్రయాణికులు ఆశలు పెట్టుకున్నారు.
చాలా రైళ్లలో వెయిటింగ్ లిస్టు : హౌరా మార్గంలోని రైళ్లలో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. తర్వాత సికింద్రాబాద్, బెంగళూరు ఉన్నాయి. రాజధాని ప్రాంతంలో పనులను చేసేందుకు వందలాది సంఖ్యలో ఉత్తరాంధ్ర నుంచి కార్మికులు వచ్చారు. వారు తిరిగి పండగకు వెళ్లేందుకు ముందుగానే రిజర్వేషన్లు చేయించుకోవడంతో విజయవాడ, హౌరా మార్గంలోని రైళ్లలో ఎక్కువ వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా బెంగళూరు నుంచి ఐటీ ఉద్యోగులు తన సొంత గ్రామాలకు రానుండడంతో బెంగళూరు మార్గంలో డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఇక జనవరి 13, 14, 15 తేదీల్లోనైతే చాలా రైళ్లలో వెయిటింగ్ లిస్టు 100 దాటడం గమనార్హం. మరికొన్నింటిలో బుకింగ్లు పూర్తి అయ్యి ‘రిగ్రెట్’ అని వస్తుంది.
