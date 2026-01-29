ETV Bharat / state

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్‌-2 ఎంపిక జాబితా విడుదల - రెండేళ్ల నిరీక్షణకు తెర

905 పోస్టుల్లో 891కి అభ్యర్థుల ఎంపిక - హైకోర్టు ఆదేశాలతో 2 పోస్టులు పెండింగ్‌లో - 12 పోస్టులకు రిజర్వేషన్‌ అభ్యర్థులు నిల్‌

Group 2 Results And Selection Process Declared By APPSC
Group 2 Results And Selection Process Declared By APPSC (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 7:18 AM IST

2 Min Read
Group 2 Results And Selection Process Declared By APPSC : రెండేళ్ల నిరీక్షణ ముగిసింది. మంగళవారం అర్ధరాత్రి గ్రూప్‌-2 తుది ఎంపిక జాబితాను ఏపీపీఎస్సీ విడుదల చేసింది. ఉద్యోగాలు సాధించిన అభ్యర్థుల ఆనందానికి అవధుల్లేవు. 2023వ సంవత్సరంలో 905 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్‌ జారీ అయింది. నాటి నుంచి ఎంపిక జాబితా విడుదలకు దాదాపు 25 నెలలకు పైగా సమయం పట్టింది. కోర్టు కేసులతో ఎంపిక ప్రక్రియ సుదీర్ఘంగా సాగింది. రిజర్వేషన్‌ రోస్టర్‌కు సంబంధించి కొంతకాలం, స్పోర్ట్స్‌ కోటాపై హైకోర్టులో కేసుల కారణంగా మరికొంత కాలం ఈ నోటిఫికేషన్​లో జాప్యం జరిగింది. క్రీడా కోటా సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనకు శాప్‌ మరింత ఎక్కువ సమయం తీసుకుంది.

891 పోస్టులు మాత్రమే భర్తీ : పరీక్షలు పూర్తయినప్పటి నుంచి ఫలితాల కోసం అభ్యర్థులు ఏపీపీఎస్సీ కార్యాలయం చుట్టూ ఎంతగానో తిరగాల్సి వచ్చింది. 905 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్‌ రాగా, దానిలో 891 పోస్టులకు మాత్రమే అభ్యర్థుల జాబితాను ఏపీపీఎస్సీ ప్రకటించింది. గతంలో క్రీడా కోటాకు రెండు పోస్టులను రిజర్వు చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చినందున ఎక్సైజ్‌ ఎస్సై, లా ఏఎస్‌ఓ పోస్టులను ఏపీపీఎస్సీ పక్కన పెట్టింది. హైకోర్టు తీర్పును అనుసరించి ఏపీపీఎస్సీ ప్రకటించిన 891 పోస్టుల్లో హారిజంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ కారణంగా 25 పోస్టుల్లో మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. మిగతా 866 పోస్టుల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పూ ఉండదు. ఏడు దివ్యాంగ, మరో 5 ఇతర రిజర్వేషన్లకు అభ్యర్థులు లేనందున 12 పోస్టులకు ఏపీపీఎస్సీ ఎంపిక జాబితాను ప్రకటించలేదు.

2023వ సంవత్సరం డిసెంబరు 7న నోటిఫికేషన్‌ వెలువడగా, 2024వ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 25న ప్రిలిమినరీ పరీక్షను నిర్వహించారు. 2025 ఫిబ్రవరి 23న మెయిన్స్​ పరీక్షలు జరిగాయి. 2025వ సంవత్సరం ఏప్రిల్‌ 4న దీని ఫలితాలు వెల్లడించారు. ఇప్పుడు తుది ఎంపిక జాబితా విడులైంది.

అర్ధరాత్రి విడుదల : ఏపీపీఎస్సీ గ్రూపు-2 ఎంపిక జాబితాను అర్ధరాత్రి విడుదల చేసింది. గతంలోనూ కొన్ని నియామకాల ఎంపిక జాబితాలను కూడా అర్ధరాత్రే వెలువరించింది. ఫలితాల విడుదలకు సభ్యుల అనుమతి తీసుకొని, దానిని ప్రాసెసింగ్‌ చేసేందుకు ఎక్కువ సమయం పడుతున్నందునే రాత్రి సమయాల్లో ఫలితాలు విడుదల చేయాల్సి వస్తోందని ఏపీపీఎస్సీ చెబుతోంది.

సచివాలయ కార్యదర్శి, జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ ఇప్పుడు అసిస్టెంట్‌ రిజిస్ట్రార్‌ : జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌గా పాడేరు సబ్‌ కలెక్టర్‌ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న శెట్టి అనిల్‌కుమార్‌ కోఆపరేటివ్‌ సొసైటీ అసిస్టెంట్‌ రిజిస్ట్రార్‌గా ఈ నోటిఫికేషన్​లో కొలువు దక్కించుకున్నారు. ఇది అనిల్​కుమార్​కి నాలుగో ఉద్యోగం. ముంచంగిపుట్టు మండలం దారెలకు చెందిన అనిల్‌కుమార్‌ తండ్రి పాడేరు మండలంలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తుండడంతో చిన్నప్పటి నుంచి పాడేరులోనే ఉండేవారు. ఇంజినీరింగ్‌ చదివిన ఈయన సచివాలయ కార్యదర్శి, చింతపల్లి కోర్టులో జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ ఉద్యోగాలు కూడా సాధించారు. రెవెన్యూ విభాగంలో జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ ఉద్యోగం రావడంతో రెండేళ్ల నుంచి పాడేరు సబ్‌ కలెక్టరేట్‌లో అనిల్​కుమార్​ పనిచేస్తున్నారు. తాజాగా విడుదల చేసిన గ్రూప్‌-2 ఫలితాల్లో సత్తాచాటారు. అనిల్‌కుమార్‌ మాట్లాడుతూ సివిల్స్, గ్రూప్‌-1 లక్ష్యంగా తర్ఫీదు పొందడంతో ఈ ఉద్యోగాలను సాధించానన్నారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా చదివితే విజయం తథ్యమని పేర్కొన్నారు.

