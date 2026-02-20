ETV Bharat / state

'సక్సెస్ అనేది రాత్రికి రాత్రే రాదు' - గ్రూప్‌-1 ఫలితాల్లో సత్తా చాటిన భరత్‌ కుమార్

గ్రూప్‌-1 ఫలితాల్లో సత్తా చాటిన భరత్‌ కుమార్ - సివిల్స్‌కు సన్నద్ధమై ఆర్‌టీఓ పోస్టుకు ఎంపిక - భరత్ నాబార్డ్‌లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్‌గా విధులు - తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని చూసి కసితో చదివిన భరత్

Group 1 Success Story of Bharat Kumar at Anakapalli District
Group 1 Success Story of Bharat Kumar at Anakapalli District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 3:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Group 1 Success Story of Bharat Kumar at Anakapalli District : చేతిలో ఓ జాబ్ ఉండగా మరో ఉద్యోగం గురించే ఆలోచన చేయరు ఎవరూ. కానీ ఓ యువకుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విధులు నిర్వర్తిస్తూనే లక్ష్య సాధనకు కృషి చేశాడు. రెండుసార్లు సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లి విఫలమయ్యాడు. నిరాశ చెందలేదు. అంతిమ విజయం కోసం రాత్రిపగలు కష్టపడ్డాడు. ఇటీవల విడుదలైన గ్రూప్‌-1 ఫలితాల్లో ఆర్‌టీఓ పోస్టు సాధించాడు అనకాపల్లి జిల్లాకు చెందిన భరత్ కుమార్‌.

కలలు కనడం ముఖ్యం కాదు. వాటిని సాకారం చేసుకోవడానికి ఎంత కష్టపడ్డామన్నదే ముఖ్యమని నిరూపించాడీ యువకుడు. కిరాణా కొట్టు నడుపుకునే తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని కళ్లారా చూసిన ఈయన సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగాన్ని సైతం వదిలిపెట్టాడు. పట్టుదలతో చదివి గ్రూప్-1లో ఆర్‌టీఓ పోస్టు సాధించాడు.

'సక్సెస్ అనేది రాత్రికి రాత్రి రాదు' - గ్రూప్‌-1 ఫలితాల్లో సత్తా చాటిన భరత్‌ కుమార్ (ETV)

మనసు మాత్రం సివిల్స్ సర్వీసెస్‌ వైపే: కిరాణం కొట్టులో తల్లికి సాయం చేస్తున్న ఈ యువకుడు భరత్‌ కుమార్. తండ్రి ఈశ్వరరావు, తల్లి సునీత. కిరాణా దుకాణం నడుపుతూ ముగ్గురు పిల్లలను చదివించారు. పాఠశాల చదువంతా అనకాపల్లిలో పూర్తి చేసిన భరత్‌ ఇంజినీరింగ్ అవ్వగానే హ్యుందాయ్‌, టీసీఎస్ వంటి దిగ్గజ సంస్థల్లో చేరాడు. మనసు మాత్రం సివిల్స్ సర్వీసెస్‌ వైపే ఉండిపోయింది. కుమారుడి ఆశయాన్ని గమనించిన తల్లిదండ్రులు కోచింగ్‌ కోసం దిల్లీకి పంపారు.

రోజుకు 18 గంటలు శ్రమించి విజయం: రెండుసార్లు సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లి విఫలమయ్యాడు భరత్‌ కుమార్. అయినా నిరాశ చెందకుండా ముందుకు సాగారు. ఈ క్రమంలోనే నాబార్డ్‌లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్‌గా ఉద్యోగం సంపాదించాడు. జాబ్ చేస్తూనే తన లక్ష్యం కోసం రాత్రి 8 గంటల నుంచి అర్థరాత్రి వరకు చదివేవాడు. పరీక్షల సమయంలో సెలవు పెట్టి రోజుకు 18 గంటలు శ్రమించి గ్రూప్-1లో విజయం సాధించాడు.

పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించడానికి మాధ్యమం అడ్డుకాదని నిరూపించారు భరత్. తెలుగు లేదా హిందీ మీడియంలో చదివిన వారు కూడా సివిల్స్, గ్రూప్-1 వంటి పరీక్షల్లో టాప్ ర్యాంకులు సాధించవచ్చని ఆయన వివరించారు. తన విజయంలో తల్లిదండ్రులు, సోదరీమణుల సహకారం మరువలేనిదని, తన అంతిమ లక్ష్యం మాత్రం ఐఏఎస్​ సాధించడమేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

''మా తల్లిదండ్రులు నా చిన్నప్పుడు నుంచి కిరాణా కొట్టు నడుపుతున్నారు. వారి కష్టపడి నాకు విద్యాభ్యాసం అందించడం వల్లే నేను ఇవాళ గ్రూప్​ 1 ఫలితాల్లో ఆర్‌టీఓ పోస్టుకు ఎంపిక అయ్యాను. అమ్మానాన్నలతో పాటు గ్రామస్థులు అందరూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కోచింగ్ కోసం దిల్లీకి వెళ్లి ఏడాది పాటు సన్నద్ధమయ్యాను. మళ్లీ ఇంటికి వచ్చి సొంతంగా నా అంతటా నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను. 2 సార్లు సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లి విఫలమయ్యాను. ఈ క్రమంలోనే నాబార్డ్​లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్​గా ఉద్యోగం సంపాదించాను.'' - భరత్ కుమార్, గ్రూప్​-1 ర్యాంకర్

సక్సెస్ అనేది రాత్రికి రాత్రి రాదు: భరత్ సాధించిన విజయంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు తల్లిదండ్రులు. తమ కుమారుడు చాలా కష్టపడి ఈ స్థాయికి చేరుకున్నారని, ఈ ప్రయత్నంలో అతడికి కావాల్సిన సాయం అందించామని చెబుతున్నారు. చిన్నప్పుడు చదువులో అన్నయ్య తమకేంతో సాయం చేసేవాడని, విద్యపై ఆసక్తి కలగడానికి అన్నయ్యే కారణమని అంటున్నారు. నిన్నటి వరకు తమలో ఒకడిగా ఉన్న వ్యక్తి ఈరోజు ఉన్నతాధికారిగా ఎదగడం గర్వంగా ఉందని గ్రామస్తులు అంటున్నారు. సక్సెస్ అనేది రాత్రికి రాత్రి రాదని, నిరంతర శ్రమతోనే సాధ్యమని ఈ సందర్భంగా భరత్ యువతకు సందేశాన్ని ఇచ్చారు.

రోలర్‌ స్కేటింగ్‌లో రాణిస్తున్న భవ్య శ్రీ - క్రీడల విభాగంలో ఎంబీబీఎస్‌ సీటు

రూ.లక్షల ప్యాకేజీల జాబ్స్​ వదిలి, గ్రూప్​ -1 లో డీఎస్పీ కొలువు సాధించిన చాందిని విజయగాథ

TAGGED:

SUCCESS STORY OF BHARAT KUMAR
YUVA STORY OF BHARAT KUMAR
BHARAT KUMAR ANAKAPALLI DISTRICT
GROUP 1 SUCCESS STORY OF BHARAT
SUCCESS STORY OF BHARAT KUMAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.