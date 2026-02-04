ETV Bharat / state

ఓడితేనేం! మళ్లీ ప్రయత్నించాం - డీఎస్పీలుగా ఎంపికయ్యాం - అదే మా విజయ రహస్యం

గ్రూప్‌-1 ఫలితాల్లో శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురి ప్రతిభ - డీఎస్పీలుగా ఎంపిక - ఉద్యోగాలు చేస్తునే ప్రయత్నం

Group-1 Rankers Success Story
Group-1 Rankers Success Story (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 3:24 PM IST

Group-1 Rankers Success Story : సాఫీగా సాగిపోతున్న జీవితం, మంచి జీతం, అయినా లక్ష్యాన్ని వీడలేదు. ఎంతో పట్టుదలతో ముందుకు సాగారు. దృఢసంకల్పంతో చదివారు. ఓ వైపు కుటుంబ బాధ్యతలు మోస్తూనే, మరోవైపు విధి నిర్వహణలో తలమునకలవుతూ ఎంతో శ్రమించారు. ఉన్నత కొలువులు సాధించారు. ఇటీవల విడుదలైన గ్రూప్‌-1 ఫలితాల్లో శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు సత్తా చాటి డీఎస్పీలుగా ఎంపికయ్యారు.

ఒకేసారి ఆరు ఉద్యోగాలు : ఎచ్చెర్ల మండలంలో ఉన్న షేర్‌మహ్మద్‌పురం గ్రామానికి చెందిన శివనాగగౌరి ప్రస్తుతం జలవనరుల శాఖలో ఏఈఈగా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఆమె భర్త అవినాశ్‌ డీసీఎంఎస్‌ ఛైర్మన్‌గా ఉన్నారు. వారికి ఇద్దరు పిల్లలు. శివనాగగౌరి తండ్రి సంపతిరావు రామకృష్ణరాజు ప్రైవేటు పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా పని చేస్తున్నారు. ఆమె పదో తరగతి వరకు మునసబుపేటలోని గాయత్రి పాఠశాలలో చదివారు. తమిళనాడులోని విట్‌లో సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేశారు. బీటెక్‌లో బంగారు పతకం సాధించడంతోపాటు ఆరు ఉద్యోగాలు సాధించారు. ఓ కంపెనీలో సంవత్సరంపాటు ఉద్యోగం చేసి మానేశారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో తీవ్రంగా శ్రమించినట్లు శివనాగగౌరి తెలిపారు. తొలుత జలవనరులశాఖలో ఏఈఈతో పాటు గెయిల్‌లో కొలువు వచ్చింది. స్థానికంగా ఉండొచ్చని ఏఈఈగా విధుల్లో చేరినట్లు ఆమె తెలిపారు. 2017వ సంత్సరంలో తనకు వివాహమైందని, పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో సివిల్స్‌ సాధించాలనే పట్టుదలతో చదివానని ఆమె తెలిపారు. భర్తతో పాటు అత్తామామలు చౌదరి నారాయణమూర్తి, ధనలక్ష్మి ఎంతో ప్రోత్సహించారని ఆమె తెలిపారు. 2022వ సంవత్సరంలో గ్రూప్‌-1 పరీక్ష రాసి తొలి ప్రయత్నంలోనే ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లానని, నాలుగు మార్కుల తేడాతో డీఎస్పీగా నేను ఎంపిక కాలేకపోయానని అన్నారు. అదే సంవత్సరం డిసెంబరులో మరోసారి ప్రకటన రావడంతో తనలోని లోపాలను గుర్తించి మళ్లీ సాధిస్తాననే నమ్మకంతో చదివి విజయం సాధించానని, డీఎస్పీగా ఎంపికయ్యానని ఆమె తెలిపారు.

కోచింగ్​ లేకుండానే ఉద్యోగం : ఎక్కడా, ఎలాంటి కోచింగ్‌ తీసుకోకుండానే ఉద్యోగం సాధించానని శివనాగగౌరీ తెలిపారు. సిలబస్‌లోని ప్రతి అంశానికి సంబంధించి సొంతంగా నోట్సు తయారు చేసుకున్నానని పేర్కొన్నారు. రోజూ వార్తాపత్రికలతో పాటు ఏటా విడుదలయ్యే ఎకనామిక్‌ సర్వే తప్పనిసరిగా చదివేదానినని శివనాగగౌరీ వెల్లడించారు. 'నేను, నాతో పాటు ఇద్దరు స్నేహితులు కలిసి వాట్సప్‌ గ్రూప్‌ క్రియేట్‌ చేసుకున్నాం. నిత్యం వ్యాసాలు రాసి ఆ గ్రూప్​లో వాటిపై చర్చించేవాళ్లం. అది ఎంతో బాగా ఉపయోగపడింది. మా ముగ్గురిలో ప్రస్తుతం ఇద్దరం డీఎస్పీలుగా ఎంపికయ్యాం' అని శివనాగగౌరీ తెలిపారు.

ఐపీఎస్‌ కావాలన్నదే లక్ష్యం : గార మండలంలో ఉన్న బోరవానిపేట చెందిన బోర జీవన్​కిషోర్​ గ్రూప్​ 1 ఫలితాల్లో డీఎస్సీగా ఎంపికయ్యారు. అతని తండ్రి బోర ప్రసాదరావు వైద్యుడు. ఖరగ్‌పూర్‌ ఐఐటీలో ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌ ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేసిన జీవన్​కిషోర్ 2014వ సంవత్సరంలో దిల్లీలోని ఓ ఐఏఎస్‌ అధికారి వద్ద వృత్యంతర శిక్షణ తీసుకున్న సమయంలో పబ్లిక్‌ సర్వీసెస్‌పై ఆసక్తి కలిగిందని చెబుతున్నారు. అప్పటి నుంచే సివిల్స్​ సాధనే లక్ష్యంగా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యానని అన్నారు. 2022వ సంవత్సరంలో గ్రూప్‌-1 రాసి అసిస్టెంట్‌ ప్రొహిబిషన్‌ అండ్‌ ఎక్సైజ్‌ సూపరింటెండెంట్‌గా ఎంపికయ్యానని, ఆ నోటిఫికేషన్​లో ఎంపికైన డీఎస్పీలతో కలిసి శిక్షణ పొందానని, అప్పటి నుంచి పోలీసుశాఖపై మరింత ఆసక్తి పెరిగిందని అంటున్నారు. 2023 గ్రూప్‌-1లో విఫలమైనప్పటికీ మూడో ప్రయత్నంలో నేను డీఎస్పీగా ఎంపికయ్యానని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటి వరకు అయిదు సార్లు సివిల్స్‌ పరీక్షలు కూడా రాశానని, మూడు సార్లు మెయిన్స్‌కు, ఓసారి ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లానని, మళ్లీ మళ్లీ ప్రయత్నిస్తానని అంటున్నారు. ఐపీఎస్‌ కావాలన్నదే తన ప్రధాన లక్ష్యమని, సహచర ఉద్యోగులు, అధికారులు, కుటుంబ సభ్యుల తోడ్పాటుతో పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నానని అంటున్నారు.

రైతు బిడ్డ, అధికారిగా : నరసన్నపేట మండలంలో ఉన్న రావులవలస గ్రామానికి చెందిన పైల సుందరరావు గ్రూప్​ - 1లో సత్తా చాటి డీఎస్పీగా ఎంపికయ్యారు. సుందరరావు తండ్రి రాజారావు, తల్లి లక్ష్మి వ్యవసాయం చేస్తూ అతనని చదివించారు. సుందర్​రావు కొవిడ్‌ సమయంలో తల్లిదండ్రులతో పాటు కలిసి వ్యవసాయ పనులు కూడా వెళ్లాడు. నాగార్జునసాగర్‌లోని ఏపీఆర్‌జేసీలో ఇంటర్‌ పూర్తయ్యాక, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని హానిపూర్‌ నిట్‌లో ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేసినట్లు సుందరరావు తెలిపారు. ఆ తర్వాత పోటీ పరీక్షలకు సిద్దమైనట్లు తెలిపారు. ఎస్‌ఎస్‌సీ సీజీఎల్‌లో ఎంపికై, ప్రస్తుతం విజయవాడలో సహాయ గణాంకాధికారిగా పని చేస్తున్నానని, ఆ క్రమంలోనే గ్రూప్‌-1లో సత్తా చాటడంతో డీఎస్పీ ఉద్యోగం కూడా వరించిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాత పలువురు ఐఏఎస్‌ అధికారుల స్ఫూర్తితో ప్రస్తుతం సివిల్స్​కు సిద్ధమనుతున్నానని అన్నారు.

