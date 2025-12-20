ఫార్మా కంపెనీల 'రివర్స్' మాయాజాలం - ప్రజల బతుకులతో చెలగాటం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 1:59 PM IST
Jaggayyapeta Pharma Pollution Crisis: ఓసారి ఆ పసుపు పచ్చని సీసాను చూడండి. అది కూల్ డ్రింక్ కాదు. మరో సీసాలో ఉన్నది పాలూ కాదు. అచ్చంగా జగ్గయ్యపేట ఆటోనగర్ భూగర్భం నుంచి వచ్చిన నీళ్లు అవి. పారిశ్రామికవాడలో బోరు వేస్తే పసుపు రంగు నీళ్లు, అక్కడికి 500 మీటర్ల దూరంలో బోరు వేస్తే ముదురు తెలుపు రంగు నీళ్లు, కిలోమీటరు దాటాకే కాస్త స్వచ్ఛమైన నీళ్లు. ఇదీ అక్కడి దుస్థితి. పరిశ్రమల నిర్వహణలో యాజమాన్యాల లాభాపేక్ష, వేల మంది ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పు తెస్తోంది. ఫార్మా కంపెనీల పాపానికి పచ్చని భూగర్భ జలాలు విషతుల్యంగా మారుతున్నాయి. వ్యర్థాల నిర్వహణను గాలికొదిలేసి, ప్రజల ఆరోగ్యాలతో చెలగాటమాడుతున్నా, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులు మాత్రం చోద్యం చూస్తున్నారు.
అసలేం జరుగుతోంది?: జగ్గయ్యపేట ఆటోనగర్లో పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది. ఇక్కడ ఫార్మా, కెమికల్స్, టైర్ల వ్యర్థాలతో ఆయిల్ తయారు చేసే కంపెనీలు సుమారు 7 వరకు ఉన్నాయి. నిబంధనల ప్రకారం, ఈ కంపెనీలు తమ వ్యర్థ జలాలను శుద్ధి చేశాకే బయటకు వదలాలి. కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్నది వేరు. ఖర్చు ఆదా చేసుకునేందుకు యాజమాన్యాలు అడ్డదారులు తొక్కుతున్నాయి. ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ లేకుండా, 'రివర్స్ బోరింగ్' విధానం ద్వారా విషపూరిత రసాయన వ్యర్థాలను మళ్లీ భూమిలోకే పంపుతున్నారు. భూమి పొరల్లో ఉండే ఖాళీల ద్వారా ఈ రసాయనాలు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తున్నాయి.
2 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిన విషం: కంపెనీల పాపం ఊరంతటికీ శాపంగా మారింది. రసాయనాలు భూమిలో కలవడంతో చుట్టుపక్కల 2 కిలోమీటర్ల మేర భూగర్భ జలాలు పూర్తిగా కలుషితమయ్యాయి. ఆటోనగర్ చుట్టూ ఉన్న షేర్మహ్మద్పేట, శాంతినగర్, డాంగేనగర్, విష్ణుప్రియ నగర్, డీవీఆర్ నగర్, ఆర్టీసీ కాలనీ, తిరుమలగిరి తదితర ప్రాంతాలు డేంజర్ జోన్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ నివసిస్తున్న దాదాపు 15 వేల మంది ప్రజలు కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకుని ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు.
అర్ధరాత్రి 'గ్యాస్' గండం: కేవలం నీళ్లే కాదు, గాలిని కూడా వదలడం లేదు. అర్ధరాత్రి దాటితే చాలు, కంపెనీల నుంచి రసాయన అవశేషాలతో కూడిన దట్టమైన పొగను గాలిలోకి వదులుతున్నారు. దీంతో ఆయా కాలనీల ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీనివల్ల స్థానికులు ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు, కిడ్నీ వ్యాధులు, దీర్ఘకాలిక చర్మ వ్యాధులతో సతమతమవుతున్నారు. మనుషులే కాదు, పెద్ద సంఖ్యలో గేదెలు, ఆవులు, గొర్రెలు, కుక్కలు ఈ కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకుని మృత్యువాత పడ్డాయి.
పైపులైన్లకూ ముప్పే: పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే పెను ప్రమాదం తప్పదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాలుష్యం వెదజల్లుతున్న ప్రాంతానికి సమీపంలోనే భూగర్భంలో గ్యాస్, డీజిల్ పైపులైన్లు వెళ్తున్నాయి. భూమిలోని రసాయన తీవ్రతకు ఈ పైపులైన్లు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. అదే జరిగితే ఊహించని విపత్తు సంభవించే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అధికారుల తీరుపై అనుమానాలు: ప్రజలు రోగాల బారిన పడుతున్నా అధికారులు మాత్రం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. స్థానికులు కాలుష్య నియంత్రణ అధికారులకు పదుల సంఖ్యలో అర్జీలు ఇచ్చారు. అధికారులు వస్తారు, నీటి నమూనాలు సేకరిస్తారు, హడావుడి చేస్తారు, వెళ్తారు. అంతే సంగతి. ఇప్పటి వరకు ఆ నమూనాల ఫలితాలు ఏమయ్యాయో ఎవరికీ తెలియదు. వాటిని వెల్లడించిన దాఖలాలు లేవు. కంపెనీ నిర్వాహకుల నుంచి అధికారులకు ముడుపులు అందుతున్నాయని, అందుకే చర్యలు తీసుకోవడం లేదని బాధితులు బహిరంగంగానే ఆరోపిస్తున్నారు. కంపెనీల నిర్వహణ దయనీయంగా ఉన్నా పట్టించుకునే నాథుడే కరువయ్యాడని వాపోతున్నారు.
'కమిటీ వేస్తాం, చర్యలు తీసుకుంటాం': ఈ వ్యవహారంపై విజయవాడ కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు ఈఈ శ్రీనివాస్ స్పందించారు. 'జగ్గయ్యపేట ఆటోనగర్లో కాలుష్యం జరుగుతున్న విషయం మా దృష్టికి వచ్చింది. దాన్ని మేము ఇప్పటికే గుర్తించాం. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన ఒక్కో కంపెనీకి రూ. 16 లక్షల చొప్పున జరిమానా విధించాలని నిర్ణయించాం. అంతటితో ఆగకుండా, సంబంధిత శాఖలన్నింటినీ కలుపుకుని ఒక కమిటీగా ఏర్పాటు చేస్తాం. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి, కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం' అని తెలిపారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు ఇప్పటికైనా స్పందించి తమ బతుకులకు భరోసా ఇవ్వాలని జగ్గయ్యపేట వాసులు వేడుకుంటున్నారు.
