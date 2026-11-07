తాజా వర్షాలతో రికార్డు స్థాయి నీటిమట్టం - కోస్తాంధ్రలో భూగర్భజలాలు పైపైకి
Ground Water Level Increase in AP: రాష్ట్రంలో ఇటీవల సంభవించిన రెండు తుపాన్ల వల్ల కురిసిన వర్షాలకు కోస్తాంధ్రలో భూగర్భ జలమట్టాలు పెరిగాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 9:45 AM IST
రాష్ట్రంలో ఇటీవల సంభవించిన రెండు తుపాన్ల వల్ల కురిసిన వర్షాల వల్ల భూగర్భ జలాల పరంగా గణనీయమైన మార్పు కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కోస్తాంధ్రలో భూగర్భ జలమట్టాలు పెరిగాయి. సగటున 1.14 మీటర్ల మేర నీటిమట్టం పైకి ఉబికినట్లు తాజా లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ఎల్నినో పరిస్థితుల వల్ల రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది సాధారణ వర్షపాతమూ నమోదు కాలేదు. భూగర్భ జలాలు అడుగంటి పోయాయి. ఈ తరుణంలో అర్నబ్, మురసు తుపాన్లు ఒకవైపు పంట నష్టాన్ని మిగిల్చినా, వర్షపాతం పరంగా, భూగర్భజలాల పరంగా కొంత మేలు చేకూర్చాయి. ఈ రెండు తుపాన్లతో భారీ వర్షాలు కురవడంతో కొన్ని జిల్లాల్లో భూగర్భజలాలు దాదాపు 2 మీటర్లకు మించి పైకి వచ్చాయి. రాయలసీమతో పోల్చితే కోస్తాంధ్రలో ఈ ప్రభావం మెరుగ్గా ఉంది.
తగ్గిన వర్షపాత లోటు: తుపాన్లకు ముందు రాష్ట్రంలోని 28 జిల్లాల పరిస్థితి అత్యంత ఆందోళనకరంగా ఉండేది. కేవలం ఒక్క జిల్లాలో మాత్రమే సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. ఒక జిల్లాలో అతి తీవ్ర లోటు వర్షపాతం ఉండగా, 26 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. అయితే అర్నబ్, మురసు తుపాన్ల తర్వాత పరిస్థితుల్లో పెను మార్పులు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం జిల్లాల వారీగా సగటు వర్షపాతం లెక్కలను పరిశీలిస్తే, 16 జిల్లాల్లో సాధారణ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. మరో 12 జిల్లాల్లో ఇంకా లోటు వర్షపాతమే కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రంలో ఇంతకుముందు సగటున 39.4% లోటు వర్షపాతం ఉండగా, ప్రస్తుతం అది 23.9 శాతానికి తగ్గింది.
జిల్లాల వారీగా జలకళ: తాజా వర్షాలతో కోస్తాంధ్రలోని 4 జిల్లాల్లో భూగర్భజలాలు దాదాపు రెండు మీటర్లకు పైగా పెరిగాయి. ఏలూరు జిల్లాలో 2.27 మీటర్ల పెరుగుదలతో అగ్రస్థానంలో నిలవగా, అనకాపల్లిలో 2.05 మీటర్లు, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 2.03 మీటర్లు, శ్రీకాకుళంలో 1.93 మీటర్ల మేర పెరుగుదల నమోదైంది. కోస్తాలో కేవలం మార్కాపురం జిల్లాలో మాత్రమే ఎటువంటి సానుకూల ప్రభావం లేదు. అక్కడ తుపాను ముందుకు, ఇప్పటికీ మధ్య 0.46 మీటర్ల మేర భూగర్భజలాల్లో తగ్గుదల కనిపించింది.
మరోవైపు రాయలసీమ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ, అదీ కొన్నిసెంటిమీటర్ల మేర మాత్రమే ప్రభావం చూపించింది. అక్కడ అన్నమయ్య జిల్లాలో 0.49 మీటర్లు, తిరుపతిలో 0.41 మీటర్లు, చిత్తూరులో 0.38 మీటర్ల మేర మాత్రమే పెరుగుదల కనిపించింది. ఈ తాజా వర్షాలు రాబోయే కాలంలో సాగు, తాగునీటి ఇబ్బందులను దూరం చేయనున్నాయి.
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