తెలంగాణలో లోలోతుల్లోకి భూగర్భ జలం - ఒక్క అక్టోబర్లోనే 3.86 మీటర్ల కిందకు
Ground Water Level in Telangana : వర్షాభావ ప్రభావంతో భూగర్భంలోకి ఇంకే నీటి శాతం తగ్గిపోయింది. అదే సమయంలో తాగు, సాగునీటికి బోర్లపై ఆధారపడటం పెరగడంతో భూగర్భ జలాలు అడుగంటుతున్నాయి.
Published : November 3, 2026 at 12:00 PM IST
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భూగర్భ జలమట్టం వేగంగా లోతుల్లోకి పడిపోతోంది. లోటు వర్షపాతానికి తోడు వినియోగం పెరగడంతో ఈ పరిస్థితి నెలకొంది. అక్టోబర్ నెలలో రాష్ట్ర సగటు భూగర్భ జలమట్టం భూ ఉపరితలం నుంచి 8.28 మీటర్లుగా ఉంది. అంతకు ముందు సెప్టెంబర్లో 7.52 మీటర్ల లోతులో నీటిమట్టం ఉండగా, అక్టోబర్కు వచ్చేసరికి మరో 0.76 మీటర్ల లోతుకు పడిపోయింది. గతేడాది అక్టోబర్తో పోలిస్తే ఈ అక్టోబరులో 3.86 మీటర్ల లోతుకు పడిపోయింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర భూగర్భ జల వనరుల రిపోర్టు వెల్లడించింది.
వికారాబాద్లో 13.54 మీటర్ల లోతులో
తెలంగాణలో అత్యధిక లోతులో జల మట్టం ఉన్న జిల్లాల్లో వికారాబాద్ తొలి స్థానంలో ఉంది. అక్టోబర్లో ఈ జిల్లాలో 13.54 మీటర్ల వద్ద నీటిమట్టం ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. గతేడాదితో పోలిస్తే భారీగా 7.37 మీటర్ల వ్యత్యాసం రికార్డైంది. సంగారెడ్డి 12.93, రంగారెడ్డి 12.75, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి 12.57, మహబూబ్నగర్ 11.96, మెదక్ 11.48, యాదాద్రి భువనగిరి 11.12, హైదరాబాద్లో 11.10 మీ. లోతులో ఉంది. జగిత్యాల జిల్లాలో రాష్ట్రంలోనే కాస్త మెరుగ్గా 4.41 మీటర్ల లోతులో జలమట్టం ఉంది.
14 జిల్లాల్లో అధిక వినియోగం
ఈ ఏడాది వానాకాలంలో 17 శాతం లోటు వర్షపాతం కారణంగా జలాశయాలు, చెరువుల్లో నీరు చేరక ఖాళీగా ఉన్నాయి. భూగర్భంలోకి ఇంకే నీటి శాతం కూడా గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. అదే సమయంలో తాగు, సాగు నీటికి బోర్లపై ఆధారపడటం ఎక్కువగా పెరిగింది. దీని కారణంగా ఉష్ణోగ్రతలు కూడా పెరిగాయి.
దీంతో సెప్టెంబర్ నెలతో పోలిస్తే అక్టోబర్లో 14 జిల్లాల్లో మీటరుకు పైగా మట్టం పడిపోవడం ప్రస్తుతం ఆందోళనకర విషయంగా మారింది. మెదక్ జిల్లాలో సెప్టెంబర్లో 9.68 మీటర్ల వద్ద మట్టం ఉండగా, అక్టోబరులో 11.48 మీటర్లకు పడిపోయింది. అంటే 1.80 మీటర్ల లోతుకు మట్టం పడిపోయింది. సంగారెడ్డి 1.72, ఆదిలాబాద్ 1.63, మహబూబ్నగర్ 1.45, ములుగు 1.42, కామారెడ్డి 1.41, కరీంనగర్ 1.23, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం 1.17, సూర్యాపేట 1.17, నిర్మల్ 1.12, హైదరాబాద్ 1.09, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి 1.03, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా 1.06, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో 1.01 మీటర్ల భూగర్భ జలాలు పడిపోయాయి.
పడిపోతూ వస్తున్న మట్టాలు
ఏటా మే నెలలో భూగర్భ జల మట్టాలు పడిపోవడం సర్వసాధారణ విషయమే. వర్షాలు ప్రారంభం అయ్యాక జూన్ నుంచి అవి క్రమంగా రీఛార్జ్ కావడంతో పైకి వస్తాయి. అక్టోబర్ నాటికి దాదాపు 4 మీటర్ల సగటు మట్టానికి చేరుకోవడం సహజ ప్రక్రియ. కానీ ఎల్నినో కారణంగా ఈ ఏడాది క్రమంగా లోతుకే పడిపోవడం తీవ్ర పరిస్థితిగా మారింది. 2025 జూన్లో సగటు మట్టం 9.47 మీటర్ల వద్ద ఉండగా, ఆ ఏడాది అక్టోబరు నాటికి 4.42 మీటర్లు పైకి వచ్చింది. అంటే 5.05 మీటర్లు పెరిగింది. ఈ ఏడాది జూన్లో 9.46 మీటర్ల లోతులో రాష్ట్ర సగటు మట్టం ఉండగా, వర్షాలు లేక పోవడంతో పెరగలేదు. జూన్తో పోలిస్తే అక్టోబర్లో 1.18 మీటర్లు మాత్రమే పెరిగింది.
హనుమకొండ జిల్లా నడికూడ మండలం వరికోల్ గ్రామంలో ఎత్తయిన ప్రదేశాల్లో ఉన్న వారికి మిషన్ భగీరథ పథకం ద్వారా శుద్ధిచేసిన నీరు సరిపడా అందకపోవడంతో స్థానిక కాలనీలో ఉన్న 2 మంచినీళ్ల పాత బావుల్లో పదుల సంఖ్యలో నీటి మోటార్లు, పైపులను బిగించుకొని ఇళ్లకు నీటిని సరఫరా చేసుకుంటున్నారు. ఈ బావులే లేకుంటే తమ పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా ఉండేదని గ్రామస్థులు వాపోతున్నారు.
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