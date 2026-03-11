పెరిగినట్లే పెరిగి పడిపోయిన పల్లీ రేటు - ఊరించి నిండాముంచారని రైతుల ఆవేదన
గత నెలతో పోలిస్తే భారీగా పడిపోయిన వేరుశనగ ధరలు - గిట్టుబాటు ధర రావడం లేదంటూ వాపోతున్న రైతులు - ఫిబ్రవరి నెలలో రూ.11 వేల నుంచి రూ.12 వేలు పలికిన వేరుశనగ
Published : March 11, 2026 at 11:08 AM IST
Groundnut Prices Drop in Markets : ఫిబ్రవరిలో ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోని మార్కెట్లలో వేరుశనగ ధర గరిష్ఠంగా రూ.11 వేల నుంచి 12వేల పైనే పలికింది. సగటు ధరలు 9 నుంచి 10 వేలు ఉంది. పల్లికి ఉన్న డిమాండ్, చెల్లిస్తున్న ధరలు చూసి రైతులు ఎంతో సంతోషపడ్డారు. కాని ఆ ఆనందం ఎంతోకాలం నిలవలేదు. నెల వ్యవధిలో సగటు ధరలు ఒక్కసారిగా రూ.8 వేలకు పడిపోయాయి. ఎమ్ఎస్పీ కంటే అధికంగా ధర పలుకుతున్నా వేరుశనగ రైతులు గిట్టుబాటు కాదంటున్నారు. పెట్టుబడులు, దిగుబడి, ఇతర ఖర్చులు పోతే ఏమీ మిగలడం లేదంటున్నారు.
ప్రస్తుత కనిష్ఠ ధరలు 4వేలకు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా వేరుశనగ సాగయ్యేది ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోనే. నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలోనే సుమారు లక్షపైగా ఎకరాల్లో వేరుశనగ సాగవుతుంది. గతేడాదితో పోల్చితే ఈసారి సాగు తగ్గింది. కాని దిగుబడి బాగానే వచ్చింది. జనవరి నుంచే పల్లి మార్కెట్లకు రావడం మొదలైంది. పిబ్రవరిలో ఉమ్మడి జిల్లాలోని మహబూబ్ నగర్, వనపర్తి, కల్వకుర్తి, అచ్చంపేట, నారాయణపేట, గద్వాల లాంటి మార్కెట్లలో పల్లికి మంచి ధర పలికింది. క్వింటా గరిష్ఠంగా రూ.12వేల వరకూ అమ్ముడు పోయింది. కనీస మద్దతు ధర 7,200 కంటే అధిక ధరలు రావడంతో పల్లి రైతులు సంతోషపడ్డారు. కానీ ఆ సంతోషం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. ప్రస్తుతం కనిష్ఠ ధరలు 4వేలకు పడిపోయాయి.
''మహబూబ్నగర్ మార్కెట్కి 13 సంచుల్లో వేరుశనగను వేసుకొని రావడం జరిగింది. కాకపోతే ఈ రోజు ధర వచ్చేసి ఒకటి రూ.7200 మరొకటి రూ.7000 వెళ్లింది. కానీ గత రెండు మూడు రోజుల క్రితం ఇక్కడ రూ.11 వేలకు రేటు ఉందని తెలిసింది. దాని వల్ల మేము ఇంత దూరం వచ్చాము. కాకపోతే ఆశించిన ధరకు కొంచెం తక్కువ వచ్చింది. ఎందుకంటే గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి ఓకే. కాని 2-3 రోజులకు ఈ రోజుకు రేటు దారుణంగా పడిపోయినందుకు మాకు కొద్దిగా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. దూరప్రయాణం చేసి ఇక్కడికి వచ్చాము. గతేడాది పంట దిగుబడి వచ్చినా ధర పలకలేదు. ఈసారి రేటు తగ్గిపోయింది. దీనివల్ల కొద్ది వరకు బయట పడుతామని అనుకుంటున్నాము. కాని పూర్తి స్థాయిలో లాభాలు అయితే వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఆశించిన దిగుబడి రాలేదు. పెట్టుబడి మాత్రం రూ.50 వేలు దాటిపోయింది.'' - వేరుశనగ రైతు
ధరలు పెంచాలంటూ ధర్నాకు దిగిన రైతులు : గతేడాది వేరుశనగకు సరైన ధరల దక్కకపోవడంతో ఈసారి గతంలో కంటే తక్కువగా సాగైంది. ఎరువులు, పురుగు మందులు, కూలీ ఖర్చులు, యంత్రాలు అన్నింటికీ పెట్టుబడులు భారీగా పెరిగాయని రైతులు అంటున్నారు. ప్రభుత్వమిచ్చే కనీస మద్దతులో తమకు లాభం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత నెల రూ.12వేల వరకూ పలికిన ధరలు నెల వ్యవధిలోనే అమాంతం పడిపోవడంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వ్యాపారులు కుమ్మక్కై ధరల్ని తగ్గిస్తున్నారని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. ధరలు పెంచాలంటూ అచ్చంపేటలో ధర్నాకు దిగారు.
''మేము రెండున్నర ఎకరాల్లో వేరుశనగ వేశాము. దానికి గిట్టుబాట ధర రాకపోవడం అనేది చాలా బాధకరంగా ఉంది. రైతు ఎంత కష్టం చేసినా దానికి ఫలితం అనేది లభించడం లేదు.'' - లింగం, వేరుశనగ రైతు
మొదట్లో పంట రాక తక్కువగా ఉంది. డిమాండ్ మాత్రం అధికంగా ఉంది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా పల్లి మార్కెట్లకు వస్తోంది. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోని పల్లీకి డిమాండ్ తగ్గడంతో ధరలు రావడం లేదని వ్యాపారులంటున్నారు. తేమశాతం, నాణ్యత సైతం ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయని నాణ్యమైన వేరుశనగకు ఇప్పటికీ మంచి ధరే పలుకుతోందని అంటున్నారు.
'రైతు భరోసా' కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? - అకౌంట్లలోకి నగదు ఎప్పుడంటే?
ఆదమరిస్తే ఫోన్ పోయినట్లే : నగరంలో పెరుగుతున్న సెల్ఫోన్ చోరీలు