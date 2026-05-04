పరిశ్రమల గ్రౌండింగ్‌ కోసం వినూత్న కార్యక్రమం - నేటి నుంచి ఎంవోయూల వారోత్సవం

ఎంవోయూల వారోత్సవం కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం - పరిశ్రమల గ్రౌండింగే ప్రధాన లక్ష్యంగా 58 ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేసేందుకు చర్యలు - కార్యాచరణను రూపొందించిన పరిశ్రమల శాఖ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 7:24 AM IST

Grounding Industries Is The Primary objective In AP: పెట్టుబడి ఒప్పందాలను కాగితాలకే పరిమితం కాకుండా గ్రౌండింగ్ చేసే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దూకుడు పెంచింది. నేటి నుంచి అధికారులు ఎంవోయూల వారోత్సవం నిర్వహించి పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశం కానున్నారు. పెట్టుబడులను గ్రౌండింగ్‌ ట్రాక్‌పైకి తెచ్చి సమస్యల పరిష్కారానికి త్వరితగతిన నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యూహాన్ని అమలు చేయనున్నారు. లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, లక్షలాది ఉద్యోగాల లక్ష్యంతో ఇప్పటివరకూ కుదిరిన ఒప్పందాలకు ఇప్పుడు అసలు పరీక్ష మొదలైంది.

ఎంవోయూల వారోత్సవం: రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల గ్రౌండింగ్‌ కోసం వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేయనుంది. ఇవాళ్టి నుంచి వారం రోజుల పాటు అవగాహన ఒప్పందాల వారోత్సవాన్ని నిర్వహించనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఎంవోయూ కుదుర్చుకున్న పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశం కానున్నారు. రోజూ కొందరితో వారం రోజులపాటు సమావేశమై యూనిట్ల గ్రౌండింగ్‌ను వేగవంతం చేసే దిశగా కసరత్తు చేయనున్నారు. ప్రభుత్వ పరిధిలో పరిష్కరించే అవకాశం ఉన్న సమస్యలపై వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు నిర్వహించిన ఎస్​ఐపీబీలు, విశాఖలో గత ఏడాది నవంబరులో నిర్వహించిన భాగస్వామ్య సదస్సులో వివిధ రంగాలకు చెందిన 749 కంపెనీలతో ప్రభుత్వం ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది.

పరిశ్రమల గ్రౌండింగే ప్రధాన లక్ష్యం: వీటి ద్వారా సుమారు రూ. 20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, 22.39 లక్షల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా వేశారు. వాటిలో మెజారిటీ ఎంవోయూలు గ్రౌండింగ్‌ కావాల్సి ఉంది. ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్న ఒక్కో సంస్థకు కనీసం 40 నిమిషాలు కేటాయించనున్నారు. వారికి సమయాన్ని, తేదీని ఖరారు చేస్తూ ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. ఇలా నిత్యం 12 నుంచి 15 మంది పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశం కావాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. ఈ మేరకు వారం రోజుల్లో కనీసం 100 కంపెనీల ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఎంవోయూలు కుదుర్చుకున్న అన్ని కంపెనీలకూ అధికారులు సమాచారం పంపారు.

కంపెనీల ప్రతినిధులతో ప్రత్యేక సమావేశం: రాష్ట్రంలో ఎంవోయూల వారోత్సవాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందుగా మంత్రులు, పరిశ్రమల శాఖ ఉన్నతాధికారులతో ప్రభుత్వం నేడు సమీక్షించనుంది. ఎంవోయూలు ఎంత మేరకు అమలులోకి వచ్చాయి? అవి ఏ దశల్లో ఉన్నాయి? మరింత వేగంగా గ్రౌండింగ్‌ చేయడానికి అనుసరించాల్సిన విధానాలు ఏంటనేదానిపై చర్చించనుంది. తర్వాత ఎంవోయూలు కుదుర్చుకున్న వివిధ కంపెనీల ప్రతినిధులతో అధికారులు సమావేశం కానున్నారు.

విశాఖలో నిర్వహించిన భాగస్వామ్య సదస్సులో 538 సంస్థలు ప్రభుత్వంతో ఎంవోయూలు కుదుర్చుకున్నాయి. వాటి ద్వారా సుమారు రూ. 11.38 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులతో 14.03 లక్షల మందికి ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది. వాటిలో పరిశ్రమల శాఖకు సంబంధించి వెయ్యి కోట్లకు పైబడి పెట్టుబడి పెట్టే 165 ఎంవోయూ లను గుర్తించి వాటిని ఎస్​ఐపీబీ లో ఆమోదించి గ్రౌండింగ్‌ చేయాలన్నది ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది.

58 ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన: రాష్ట్రప్రభుత్వం ఎస్​ఐపీబీల ద్వారా 211 సంస్థలకు అనుమతులు ఇచ్చింది. వాటి ద్వారా రూ. 8.75 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు 8.35 లక్షల మందికి ఉపాధి లభించనున్నట్లు కంపెనీలు ఇచ్చిన ప్రతిపాదనల్లో వెల్లడించాయి. వాటిలో 58 ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేసేందుకు కార్యాచరణను రూపొందించారు.
