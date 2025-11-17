ETV Bharat / state

కుమార్తె కులాంతర వివాహం చేసుకుందని ఆగ్రహం - వరుడి సోదరుడి కాళ్లు, చేతులు కట్టి సజీవదహనం

తన కుమార్తె కులాంతర వివాహం చేసుకోవడానికి సహకరించాడనే అనుమానంతో వరుడి సోదరుడి హత్య - ఈనెల 12న షాద్​నగర్ సమీపంలో ఘటన - వధవు తండ్రితో పాటు ఐదుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

Man Killed In Shadnagar
Man Killed In Shadnagar (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 10:49 AM IST

2 Min Read
Man Killed In Shadnagar : మనసున గూడు కట్టుకున్న కోపం అతన్ని పశువును చేసింది. తన కుమార్తె కులాంతర వివాహం చేసుకోవడానికి సహకరించారనే అనుమానంతో వరుడి సోదరుడి హత్యకు పురిగొల్పింది. మహబూబ్​నగర్​ జిల్లా నవాబుపేట మండలంలో జరిగిన హత్య కేసులో విస్తుపోయే అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ కేసులో పోలీసులు వధువు తండ్రితో పాటు అతడికి సహకరించిన ఐదుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రంగారెడ్డి జిల్లా ఫరూక్​నగర్​ మండలం ఎల్లంపల్లికి చెందిన ఎర్ర మల్లేశ్​​కు నలుగురు కుమారులు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. మూడో కుమారుడు రాజశేఖర్​ షాద్​నగర్​లో ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. చిన్న కుమారుడు చంద్రశేఖర్ 10వ తరగతి వరకు చదివి ఆటో నడుపుతున్నారు. అయితే అదే గ్రామానికి చెందిన కాగు వెంకటేశ్​ కుమార్తె, డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న భవాని (19), చంద్రశేఖర్ ప్రేమించుకున్నారు. ఇద్దరి కులాలు వేరుకావడంతో గొడవలు జరిగాయి. ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో ఇద్దురూ ఇళ్ల నుంచి వెళ్లిపోయి, మొయినాబాద్​ పోలీసులను ఆశ్రయించారు.

అపహరణకు గురైందంటూ ఫిర్యాదు : కాగా ఇదే సమయంలో వెంకటేశ్​ తన కుమార్తె అపహరణకు గురైందంటూ షాద్​నగర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఇరు కుటుంబాల పెద్దల్ని పిలిచి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత గ్రామంలో పంచాయితీ పెట్టి చంద్రశేఖర్, భవాని ఒకరినొకరు కలుసుకోవద్దని షరతు పెట్టి వారిని ఇళ్లకు పంపించారు. అనూహ్యంగా ఈ నెల 5న వారిద్దరూ ఇళ్లనుంచి పారిపోయి, వివాహం చేసుకున్నారు. తమ ఇంట్లోనే ఉంటే సులభంగా పట్టుబడతామని నిజామాబాద్​కు మకాం మార్చారు.

అంతమొందించాలని పథకం : కుమార్తె కులాంతర వివాహం చేసుకోవడంతో వెంకటేశ్​ రగిలిపోయాడు. చంద్రశేఖర్​ అన్న రాజశేఖర్ సహకారంతోనే అంతా జరిగిందని, అతన్ని అంతమొందించాలని మరో ఐదుగురి సాయంతో పథకం వేశాడు. ఈ నెల 12న సాయంత్రం రాజశేఖర్​ విధులు ముగించుకుని ఇంటికి వస్తున్న సమయంలో షాద్​నగర్ సమీపంలో అతన్ని అడ్డుకున్నారు. ఆరుగురూ చుట్టుముట్టి అతన్ని ఇష్టారీతిన కొట్టారు.

నిప్పంటించి పరార్ : దీంతో రాజశేఖర్ స్పృహ కోల్పోయారు. వెంటనే అతనిని కారులోకి ఎక్కించిన నిందితులు​ కాళ్లు, చేతులను కట్టేశారు. కారులో ప్రయాణిస్తూనే అతనిపై పిడిగుద్దులు కురిపిస్తూ, కాళ్లతో తన్నుతూ, చిత్రహింసలకు గురిచేశారు. మహబూబ్​నగర్​ జిల్లా నవాబుపేట మండలం ఎమ్మనగండ్ల గేటు సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి రాజశేఖర్​ను గడ్డికుప్పలో వేసి పెట్రోలు పోసి నిప్పంటించి పరారయ్యారు.

విషయం ఎలా బయటపడిందంటే : తన భర్త విధులు ముగించుకుని ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో రాజశేఖర్ భార్య షాద్​నగర్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. అదే సమయంలో ఈ నెల 13న నవాబుపేట రైతు చంద్రయ్యకు పాక్షికంగా కాలిన మృతదేహం కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి కనిపించింది. ఘటనాస్థలానికి పోలీసులు చేరుకున్నారు. ఆపై మృతదేహానికి మహబూబ్​నగర్​ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పోస్టుమార్టం చేయించారు. పోలికల ఆధారంగా సమీప ప్రాంతాల్లోని పోలీస్​ స్టేషన్​లలో అదృశ్యం కేసులను పరిశీలించారు. కాగా రాజశేఖర్​ కుటుంబ సభ్యులు మృతదేహం అతనిదే అని నిర్ధారించారు.

దాంతో షాద్​నగర్​ పోలీసులు సీసీ ఫుటేజీల ఆధారాలతో వెంకటేశ్​ మరికొందరు ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు నిర్ధారించుకున్నారు. ప్రధాన నిందితుడు వెంకటేశ్, అతడికి సహకరించిన ఐదుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

