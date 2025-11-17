కుమార్తె కులాంతర వివాహం చేసుకుందని ఆగ్రహం - వరుడి సోదరుడి కాళ్లు, చేతులు కట్టి సజీవదహనం
తన కుమార్తె కులాంతర వివాహం చేసుకోవడానికి సహకరించాడనే అనుమానంతో వరుడి సోదరుడి హత్య - ఈనెల 12న షాద్నగర్ సమీపంలో ఘటన - వధవు తండ్రితో పాటు ఐదుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
Published : November 17, 2025 at 10:49 AM IST
Man Killed In Shadnagar : మనసున గూడు కట్టుకున్న కోపం అతన్ని పశువును చేసింది. తన కుమార్తె కులాంతర వివాహం చేసుకోవడానికి సహకరించారనే అనుమానంతో వరుడి సోదరుడి హత్యకు పురిగొల్పింది. మహబూబ్నగర్ జిల్లా నవాబుపేట మండలంలో జరిగిన హత్య కేసులో విస్తుపోయే అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ కేసులో పోలీసులు వధువు తండ్రితో పాటు అతడికి సహకరించిన ఐదుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రంగారెడ్డి జిల్లా ఫరూక్నగర్ మండలం ఎల్లంపల్లికి చెందిన ఎర్ర మల్లేశ్కు నలుగురు కుమారులు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. మూడో కుమారుడు రాజశేఖర్ షాద్నగర్లో ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. చిన్న కుమారుడు చంద్రశేఖర్ 10వ తరగతి వరకు చదివి ఆటో నడుపుతున్నారు. అయితే అదే గ్రామానికి చెందిన కాగు వెంకటేశ్ కుమార్తె, డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న భవాని (19), చంద్రశేఖర్ ప్రేమించుకున్నారు. ఇద్దరి కులాలు వేరుకావడంతో గొడవలు జరిగాయి. ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో ఇద్దురూ ఇళ్ల నుంచి వెళ్లిపోయి, మొయినాబాద్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
అపహరణకు గురైందంటూ ఫిర్యాదు : కాగా ఇదే సమయంలో వెంకటేశ్ తన కుమార్తె అపహరణకు గురైందంటూ షాద్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఇరు కుటుంబాల పెద్దల్ని పిలిచి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత గ్రామంలో పంచాయితీ పెట్టి చంద్రశేఖర్, భవాని ఒకరినొకరు కలుసుకోవద్దని షరతు పెట్టి వారిని ఇళ్లకు పంపించారు. అనూహ్యంగా ఈ నెల 5న వారిద్దరూ ఇళ్లనుంచి పారిపోయి, వివాహం చేసుకున్నారు. తమ ఇంట్లోనే ఉంటే సులభంగా పట్టుబడతామని నిజామాబాద్కు మకాం మార్చారు.
అంతమొందించాలని పథకం : కుమార్తె కులాంతర వివాహం చేసుకోవడంతో వెంకటేశ్ రగిలిపోయాడు. చంద్రశేఖర్ అన్న రాజశేఖర్ సహకారంతోనే అంతా జరిగిందని, అతన్ని అంతమొందించాలని మరో ఐదుగురి సాయంతో పథకం వేశాడు. ఈ నెల 12న సాయంత్రం రాజశేఖర్ విధులు ముగించుకుని ఇంటికి వస్తున్న సమయంలో షాద్నగర్ సమీపంలో అతన్ని అడ్డుకున్నారు. ఆరుగురూ చుట్టుముట్టి అతన్ని ఇష్టారీతిన కొట్టారు.
నిప్పంటించి పరార్ : దీంతో రాజశేఖర్ స్పృహ కోల్పోయారు. వెంటనే అతనిని కారులోకి ఎక్కించిన నిందితులు కాళ్లు, చేతులను కట్టేశారు. కారులో ప్రయాణిస్తూనే అతనిపై పిడిగుద్దులు కురిపిస్తూ, కాళ్లతో తన్నుతూ, చిత్రహింసలకు గురిచేశారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా నవాబుపేట మండలం ఎమ్మనగండ్ల గేటు సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి రాజశేఖర్ను గడ్డికుప్పలో వేసి పెట్రోలు పోసి నిప్పంటించి పరారయ్యారు.
విషయం ఎలా బయటపడిందంటే : తన భర్త విధులు ముగించుకుని ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో రాజశేఖర్ భార్య షాద్నగర్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. అదే సమయంలో ఈ నెల 13న నవాబుపేట రైతు చంద్రయ్యకు పాక్షికంగా కాలిన మృతదేహం కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి కనిపించింది. ఘటనాస్థలానికి పోలీసులు చేరుకున్నారు. ఆపై మృతదేహానికి మహబూబ్నగర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పోస్టుమార్టం చేయించారు. పోలికల ఆధారంగా సమీప ప్రాంతాల్లోని పోలీస్ స్టేషన్లలో అదృశ్యం కేసులను పరిశీలించారు. కాగా రాజశేఖర్ కుటుంబ సభ్యులు మృతదేహం అతనిదే అని నిర్ధారించారు.
దాంతో షాద్నగర్ పోలీసులు సీసీ ఫుటేజీల ఆధారాలతో వెంకటేశ్ మరికొందరు ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు నిర్ధారించుకున్నారు. ప్రధాన నిందితుడు వెంకటేశ్, అతడికి సహకరించిన ఐదుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
గొంతునులిమి భార్య హత్య- ఆపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పు- బూడిదను నదిలో పడేసి మరీ!
ఆస్తి కోసం అమ్మను చంపేసి - కడియాల కోసం కాలు కోసేసిన కుమార్తె