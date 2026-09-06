కాళ్ల పారాణి ఆరకముందే కాటేసిన కాలం - పెళ్లైన వారానికే నవ వరుడు మృతి
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో విషాదం - రోడ్డు ప్రమాదంలో వరుడు మృతి - దీంతో కొత్తూరు గ్రామంలో అలుముకున్న విషాద ఛాయలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 4:10 PM IST
Wedding Tragedy in Santhakaviti : ఇంటి ముందు వేసిన పెళ్లి పందిరి తీయలేదు. మామిడి తోరణాలు ఇంకా వాడిపోలేదు. అరచేతికి పూసిన పసుపు ఇంకా వదల్లేదు. కాళ్లకు పెట్టిన పారాణి ఆరనేలేదు. పెళ్లిపందిరిలో విరిసిన నవ్వుల గుభాళింపులు ఆ ఇంట్లో ఇంకా ముగిసిపోనేలేదు. వివాహానికి వచ్చిన బంధువులు ఇంకా ఇండ్లకు చేరుకోలేదు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రుల సమక్షంలో మంగళవాయిద్యాల నడుమ ఆ జంట విధి ఆడిన వింత నాటకంలో ఓడిపోయింది. మనసిచ్చి మనువాడిన వాడితో నూరేళ్లు సంతోషంగా జీవిద్దామనుకున్న నవ వధువు కలలు కల్లలయ్యాయి.
జీవితాంతం తోడు ఉంటానని అగ్నిసాక్షిగా ప్రమాణం చేసిన భర్త ఆమెను వదిలేసి ఏడు రోజలకే అర్ధాంతరంగా వెళ్లిపోయాడు. పెళ్లి సంబురం తీరక ముందే ఊహించని రోడ్డు ప్రమాదంలో అతనికి నూరేళ్లు నిండాయి. భర్త మరణ వార్తతో నవ వధువు శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఆమె రోదించిన తీరు అక్కడి వారిని కంటతడి పెట్టించింది. మాటలకు అందని ఈ విషాద ఘటన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
Groom Died in Kothur : ఇందుకు సంబంధించి పోలీసులు, బంధువులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం. సంతకవిటి మండలం కొత్తూరు గ్రామానికి చెందిన కె.నారాయణరావు(21)కు అదే గ్రామానికి చెందిన యువతితో గతనెల 30న వివాహం జరిగింది. కానుకగా అత్తింటివారు ద్విచక్ర వాహనం కొనిచ్చారు. ఓ వివాహ వేడుక నిమిత్తం బంధువు అంబటి జగన్నాథరావుతో కలిసి కె.నారాయణరావు శనివారం పొందూరు మండలం రాపాక గ్రామానికి ద్విచక్ర వాహనంపై బయల్దేరాడు.
వేడుక అనంతరం శ్రీకాకుళంలోని వాహన షోరూంలో బండి పత్రాలు తీసుకోవడానికి ఇద్దరూ వెళ్లారు. తిరిగి వస్తుండగా పొందూరు మండలం లోలుగు పాఠశాల దాటిన తర్వాత రహదారి మలుపులో వాహనం అదుపుతప్పి చెట్టును ఢీకొన్నారు. ఈ ఘటనలో నారాయణరావు తలకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఘటనా స్థలంలోనే మృతిచెందాడు. వెనుక కూర్చున జగన్నాథరావుకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బాధితుడిని శ్రీకాకుళం సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు. నారాయణరావు మృతితో తల్లిదండ్రులు గణేశ్, దుర్గమ్మ, భార్య విమల, బంధువులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. మరోవైపు ఈ ఘటనతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
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