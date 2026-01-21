'182 గజాల స్థలాన్ని 18 గజాలుగా మార్చేశారు' - న్యాయం కోసం బాధితుల విజ్ఞప్తి
రెవెన్యూ అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై టీడీపీ గ్రీవెన్స్లో ఫిర్యాదు - బాధితుల దగ్గర నుంచి వినతులు స్వీకరించిన మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు, ఏపీ హజ్ కమిటీ ఛైర్మన్ షేక్ హసన్ బాషా
Published : January 21, 2026 at 3:59 PM IST
Grievance in TDP Central Office in Mangalagiri: వారసత్వంగా తనకు వచ్చిన 182 చదరపు గజాల ఖాళీ స్థలానికి కొలతలు వేసి హద్దులు నిర్ణయించమని దరఖాస్తు చేస్తే వేరొకరి వద్ద రూ.10 లక్షలు లంచం తీసుకుని తనకు కేవలం 18 గజాల స్థలం మాత్రమే ఉందని తహసీల్దారు, సర్వేయర్ తప్పుడు నివేదిక ఇచ్చారని కృష్ణా జిల్లా వల్లూరుపాలెం గ్రామానికి చెందిన మంగపతి వాపోయారు. న్యాయం చేయాలని కోరుతూ మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మంగళవారం నిర్వహించిన ప్రజావినతుల స్వీకరణ కార్యక్రమంలో వినతిపత్రం అందించారు. పలు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన బాధితుల దగ్గర నుంచి వ్యవసాయశాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు, ఏపీ హజ్ కమిటీ ఛైర్మన్ షేక్ హసన్ బాషా వినతులు స్వీకరించారు.
పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిన 98 సెంట్ల భూమిని రికార్డుల్లో నమోదు చేయకుండా అధికారులు వేరొకరికి కట్టబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని అనకాపల్లికి చెందిన శ్రీనివాసరావు ఫిర్యాదు చేశారు. అదే విధంగా లంచం ఇవ్వలేదన్న కక్షతో రికార్డుల నుంచి తమ పేర్లు తొలగించి పూర్వీకుల నుంచి తమ ఆధీనంలోఉన్న భూమిని దేవాదాయ శాఖ రికార్డుల్లో చేర్చారని ఇదే జిల్లాలోని జిల్లా నక్కపల్లికి చెందిన అప్పారావు ఫిర్యాదు చేశారు.
- ప్రభుత్వం 45 ఏళ్ల క్రితం ఇచ్చిన ఎసైన్మెంట్ భూమికి నీరందక పంటలు ఎండిపోతున్నాయని, సాగునీటి కోసం సమీప వాగు నుంచి పైపులు వేసుకుందామంటే అడ్డుకుంటున్నారని తిరుపతి జిల్లా బాలాయపల్లికి చెందిన రమణమ్మ అర్జీ అందించారు.
- తాను రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న భూమికి తహసీల్దారు కార్యాలయంలో పేరు నమోదు చేసినప్పుడు తప్పలు దొర్లాయని, సరిచేయమని తహసీల్దారు, కలెక్టర్కు అర్జీలు ఇస్తున్నా పట్టించుకోవట్లేదని విశాఖ జిల్లా పరవాడకు చెందిన రమేష్ ఫిర్యాదు చేశారు.
- తన తల్లి మరణానంతరం సంక్రమించిన భూమికి చట్టబద్ధంగా మ్యూటేషన్ చేయాలని కోరుతూ రెవెన్యూ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వీరఘట్టం ప్రాంతానికి చెందిన సన్యాసిరావు వినతిపత్రం ఇచ్చారు.
- ఈనాం భూములు సాగు చేసుకుంటూ వచ్చే ఆదాయంతో స్వామివారి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పిస్తూ, జీవనం సాగించడం కష్టంగా ఉందని, ఆ భూములకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు ఇచ్చి ప్రభుత్వ పథకాలు, రాయితీలు వర్తించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అమలాపురం పట్టణానికి చెందిన పవన్ కుమార్, రామనాథశర్మ అర్జీలు ఇచ్చారు.
తనకు, పిల్లలకు న్యాయం చేస్తానంటూ న్యాయవాదిగా పరిచయమైన వ్యక్తి ఒంటరి మహిళలనైన తనను నమ్మించి, మోసం చేసి ఇల్లు రాయించుకుని, బంగారంతో పరారయ్యాడని అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గానికి చెందిన లక్ష్మి వాపోయారు. న్యాయం చేయాలని కోరుతూ అర్జీ ఇచ్చారు. అందరి దగ్గరినుంచి వినతులు స్వీకరించిన నేతలు సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
