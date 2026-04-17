ETV Bharat / state

ఖమ్మం-దేవరపల్లి గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే పనులు పూర్తి - ఇక రయ్​మంటూ దూసుకెళ్లొచ్చు

వైరా, ఖమ్మం వరకు ఈ నెలాఖరు నాటికి పూర్తి కానున్న పనులు - మొత్తం పనులు పూర్తి అయ్యాక అధికారికంగా ప్రారంభంకానున్న హైవే - విశాఖ, హైదరాబాద్ మధ్య ప్రయాణ దూరం తగ్గిందని హర్షం

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 10:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Khammam Devarapalli Highway Road : తెలుగు రాష్ట్రాలకు కొత్త జాతీయ రహదారి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఖమ్మం-దేవరపల్లి 365 బీజీ గ్రీన్ ఫీల్డ్ రహదారి నిర్మాణ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. ట్రయల్ రన్‌లో భాగంగా వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతివ్వడంతో రయ్ రయ్​మంటూ దూసుకెళ్తున్నాయి.

100 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం : విశాఖపట్నం-హైదరాబాద్ మధ్య దూరాన్ని తగ్గించేందుకు చేపట్టిన ఖమ్మం-దేవరపల్లి గ్రీన్ ఫీల్డ్ రహదారి పనులు 2022లో ప్రారంభమయ్యాయి. 4 వేల 451 కోట్లతో 162 కిలోమీటర్ల రహదారి విస్తరణ పనులు చేపట్టారు. 365 బీజీ నేషనల్​ హైవే పేరిట పచ్చని పొలాల మధ్య నాలుగు వరుసల రహదారి నిర్మించారు. దేవరపల్లి నుంచి తెలంగాణలోని వైరా వరకు పనులు పూర్తయ్యాయి. జాతీయ రహదారుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు ట్రయల్ రన్‌కు అనుమతించారు. సోమవారం నుంచి నాలుగు వరుసల రహదారిపై భారీ వాహనాలు దూసుకుపోతున్నాయి. కార్లు 100 కిలోమీటర్లు, ఇతర వాహనాలు 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణానికి అవకాశం కల్పించారు. ఈ కొత్త రహదారిపై ప్రయాణం సుఖవంతంగా ఉందని వాహనదారులు చెబుతున్నారు.

"ఖమ్మం-దేవరపల్లి రహదారి చాలా బాగుంది. ఇంతకు ముందు పట్టినంత సమయం ఇప్పుడు ప్రయాణానికి అంతగా పట్టడం లేదు. ఇంతకు ముందు ప్రయాణించాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ రోడ్ వేసి నందుకు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంది. గేర్లు మార్చేందుకు ఇంతకు ముందు ఉన్నంత ఇబ్బంది ఇప్పుడు లేదు. ఈ రహదారి కారణంగా మూడు గంటలు పట్టే ప్రయాణం కూడా గంట తేడాతో రెండు గంటలు మాత్రమే పడుతుంది. వాహనాలకు మైలేజ్ కూడా బాగా వస్తుంది. రహదారి లేనందువల్ల ఇంతకు ముందు ఊరు లోపల నుంచి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. కానీ ఈ రహదారి కారణంగా ఇప్పుడు అలాంటి ఇబ్బందులు ఏమీ లేవు. ప్రయాణం చాలా సాఫీగా సాగిపోతుంది." -ప్రయాణికులు

ఇరువైపులా 8 వరుసలు : రహదారిపై సాంకేతిక పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. జాతీయ రహదారిపైకి ఎక్కేచోట్ల, దిగే ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన టోల్ గేట్ల వద్ద సీసీ కెమెరాలు, ఫాస్టాగ్‌కు సంబంధించిన పరికరాలు అమర్చుతున్నారు. దేవరపల్లి టోల్ గేట్ల వద్ద ఇరువైపులా 8 వరుసలను ఏర్పాటు చేశారు. వాహనదారులు టోల్ రుసుము చెల్లించేటప్పుడు సమయం వృథా కాకుండా చేస్తున్న ఏర్పాట్లు చివరి దశకు చేరాయి.

వాహనాలకు ఇంటర్ ఛేంజ్‌లుగా వీలు : 365 బీజీ గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేపై ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తే ఆ మేరకు మాత్రమే టోల్ వసూలు చేస్తారు. యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ హైవే నేపథ్యంలో ఇంటర్ ఛేంజ్‌లుగా వీలు కల్పించిన ప్రదేశాల వద్ద ప్రవేశం, బయటకు వెళ్లే మార్గాల నుంచి మాత్రమే రహదారిపైకి రావడానికి, దిగడానికి అవకాశం కల్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిధిలో దేవరపల్లి, పొంగుటూరు, జంగారెడ్డిగూడెం సమీపంలోని పుట్లగట్టగూడెం, రేచర్ల వద్ద మాత్రమే వాహనాలు ఎక్కి, దిగడానికి రోడ్డు నిర్మించారు. వైరా నుంచి ఖమ్మం వరకు ఈ నెలాఖరు నాటికి మొత్తం పనులు పూర్తవ్వనున్నాయి. ఆ తర్వాత 365 బీజీ రహదారిని అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు.

TAGGED:

TELUGU STATES LINKING HIGHWAY
KHAMMAM AND DEVARAPALLI ROAD
ఖమ్మం దేవరపల్లి గ్రీన్ ఫీల్డ్
GREEN FIELD HIGHWAY
KHAMMAM DEVARAPALLI HIGHWAY ROAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.