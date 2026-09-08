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భద్రాద్రి గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు ముందడుగు - ప్రతిపాదిత స్థలాలను పరిశీలించిన ఏఏఐ బృందం

భద్రాద్రి జిల్లాలో ఎయిర్‌పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా బృందం పర్యటన - సుజాత్‌నగర్, సీతంపేట, దుమ్ముగూడెం, చాపరాలపల్లెలో పర్యటన - పాల్వంచ, దమ్మపేట, పెనుగడప ప్రాంతాలను పరిశీలించిన ఏఏఐ

Greenfield Airport In Bhadradri Kothagudem
గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు ప్రణాళిక (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2026 at 8:50 AM IST

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Greenfield Airport In Bhadradri Kothagudem : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయానికి ముందడుగు పడింది. ఎయిర్​పోర్ట్​ ప్రతిపాదిత స్థలాలను ఏఏఐ మల్టీ డిసిప్లినరీ సాంకేతిక బృందం పరిశీలించింది. రన్‌వే, విమానాల అప్రోచ్ ఫన్నెల్, నైట్ ల్యాండింగ్‌పై సాంకేతిక అధ్యయనం చేసింది. రేపు కూడా ఈ బృందం జిల్లాలో పర్యటిస్తుంది.

భద్రాద్రి జిల్లాలో గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయం ఏర్పాటుకు చర్యలు వేగవంతమయ్యాయి. ప్రతిపాదిత స్థలాల సాంకేతిక సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించేందుకు ఎయిర్‌పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా మల్టీ డిసిప్లినరీ సాంకేతిక బృందం రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా సోమవారం జిల్లాకు చేరుకుంది. సుజాతనగర్ మండలంలోని సీతంపేటలో బృందం పర్యటించి క్షేత్ర స్థాయి పరిశీలన జరిపింది. ఏఏఐ సభ్యులు భరత్ రెడ్డి, ఎండీ ఏవియేషన్ నేతృత్వంలోని సాంకేతిక బృందం ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయ స్థలాలను పరిశీలిస్తూ భూమి లభ్యత, స్థల విస్తీర్ణం, భౌగోళిక పరిస్థితులు, విమానాల రాకపోకలకు అవసరమైన అంశాలను అధ్యయనం చేసింది.

గ్రీన్​ఫీల్డ్​ విమానాశ్రయ స్థలాలుగా గుర్తింపు : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ప్రతిపాదిత గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయ స్థలాలుగా సుజాతనగర్ మండలంలోని సీతంపేట, సుజాతనగర్, దుమ్ముగూడెం మండలంలోని దుమ్ముగూడెం, ములకలపల్లి మండలంలోని చాపరాలపల్లి, దమ్మపేట మండలంలోని దమ్మపేట, చుంచుపల్లి మండలంలోని పెనగడప ప్రాంతాలను గుర్తించారు. రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆయా ప్రాంతాల్లో స్థల పరిశీలన, సర్వే, సాంకేతిక అంశాలను పరిశీలిస్తారు. ఖమ్మం ఎంపీ రామసహాయం రఘురామిరెడ్డి, జిల్లా అధికారులు బృందం వారి వెంట ఉన్నారు.

భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు ముందడుగు (ETV)

ఎయిర్​పోర్ట్​ నిర్మాణానికి 10 నుంచి 15 కిలోమీటర్ల మేర గుట్టలు అడ్డుగా ఉండకూడదు. నేల గట్గిగా ఉండాలి. మొదటగా స్థలాన్ని పరిశీలించాలి. ఇక్కడ మూడు సైట్​లను చూయిస్తున్నాం. రేపు భద్రాచలంలో మరో సైట్​ను చూయిస్తాం. వీటిపై అధికారులు మళ్లీ స్టడీ చేస్తారు - రఘురామి రెడ్డి, ఖమ్మం ఎంపీ

విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి అనువైన ప్రాంతాల పరిశీలన : భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని విమానాశ్రయాన్ని పెద్ద విమానాల రాకపోకలకు అనుగుణంగా సుమారు 2,500 నుంచి 2,700 మీటర్ల రన్‌వే అవసరమయ్యే అవకాశాలను సాంకేతిక బృందం పరిశీలించింది. రన్‌వే ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూమి, భవిష్యత్తు విస్తరణకు అవకాశాలు, నైట్ ల్యాండింగ్‌కు అవసరమైన సదుపాయాలు, భద్రతా పరికరాలు తదితర అంశాలపై కూడా అధ్యయనం చేసింది. జిల్లాలో విమానాశ్రయం ఏర్పాటు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అభివృద్ధికి ఎంతో దోహదపడుతుందని ఎంపీ రఘురామి రెడ్డి తెలిపారు. ప్రతిపాదిత ప్రాంతాల్లో అన్ని అంశాలను బృందం క్షుణ్నంగా పరిశీలిస్తుందని చెప్పారు. క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన అనంతరం టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీ అధ్యయనం చేసి విమానాశ్రయ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన సాంకేతిక సాధ్యాసాధ్యాలపై సమగ్ర నివేదికను కేంద్రానికి సమర్పిస్తారు.

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