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పాపికొండలు విహారయాత్రకు పచ్చజెండా - 20 రోజుల బ్రేక్​ తర్వాత మళ్లీ బోటింగ్

ఇరవై రోజుల తర్వాత పాపికొండలు విహారయాత్రకు ఏర్పాట్లు - గండిపోశమ్మ ఆలయం నుంచి బయలుదేరేందుకు 15 ప్రైవేట్‌ బోట్లు, ఒక ఏపీటీడీసీ బోటు సిద్

Green Signal For Papikondalu Excursion
Green Signal For Papikondalu Excursion (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 12:56 PM IST

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Green Signal For Papikondalu Excursion: పాపికొండలు విహారయాత్రకు అధికారులు పచ్చజెండా ఊపారు. పాపికొండలు పేరు వినగానే కళ్ల ముందు రమణీయమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. ఒకవైపు ఆకాశాన్ని తాకే ఎత్తయిన కొండలు. కింద పరవళ్లు తొక్కే గోదావరి ప్రవాహం. ఆ గోదారిపై లాంచీలో సాగే అద్బుతమైన ప్రయాణం. ఈ మధురానుభూతిని ఆస్వాదించడానికి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా పర్యాటకులు వస్తుంటారు. అయితే ప్రకృతి ఒడిలో ప్రయాణం రమణీయమే అయినప్పటికీ కొంత సాహసమనే చెప్పాలి. దాన్ని దాటి గోదావరిలో బోటు షికారుకు వెళ్తే మనసుకు ఉరకలెత్తాల్సిందే.

విహారయాత్రకు విరామం ముగిసింది: పాపికొండలు విహారయాత్రకు అధికారులు పచ్చజెండా ఊపారు. ఇరవై రోజుల తర్వాత శనివారం నుంచి పునరుద్ధరిస్తూ అనుమతులు మంజూరు చేశారు. పోలవరం జిల్లా దేవీపట్నం మండలంలో గండిపోశమ్మ ఆలయం నుంచి బయలుదేరేందుకు 15 ప్రైవేట్‌ బోట్లు, ఒక ఏపీటీడీసీ బోటు సిద్ధమయ్యాయి. గత నెల 14న పోశమ్మగండి నుంచి గోదావరిలో విహారయాత్రకు బయలుదేరిన ఓ పర్యాటక బోటు సాంకేతిక లోపంతో నిలిచిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు విహారయాత్రను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసి, తాజాగా అనుమతులిచ్చారు.

భద్రతా చర్యలు: పోలవరం జిల్లాలో పాపికొండలు పర్యటకుల భద్రత కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. గోదావరి నదిలో పాపికొండలు పర్యటనకు వెళ్లే పర్యాటక బోట్లను విస్తృత తనిఖీలు చేయిస్తోంది. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు నదిలో తిరిగే బోట్ల భద్రతా ప్రమాణాలను స్థానిక అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో పలు ఘటనలు జరిగిన దృష్ట్యా అప్రమత్తమైన అధికారులు, భద్రతపై అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలా చర్యలకు ఉపక్రమించారు. విహార యాత్ర తాత్కాలికంగా నిలిపివేసి బోట్లను తనిఖీలు చేపట్టారు. భద్రతా చర్యల అనంతరం ఇప్పుడు మళ్లీ గోదావరిలో పడవ ప్రయాణానికి అధికారులు పచ్చజెండా ఊపారు.

పాపికొండల టూర్: గలగలాపారే గోదారమ్మ, చుట్టూ ఎత్తైన పచ్చని కొండలు, పక్షుల కిలకిలా రావాలు, అల్లంత దూరంలో కనిపించే చిన్న చిన్న గూడేలు, గుడిసెలు కాంక్రీట్ జంగల్​కు దూరంగా ప్రకృతి ఒడిలో ప్రయాణం అనగానే గుర్తొచ్చేది పాపికొండల టూర్ మీరు వెళ్దామనుకుంటున్నారా? మరెందుకు ఆలస్యం ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించాలనుకునే పర్యాటకుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. పాపికొండల్లోనే బస చేసేలా మరిన్ని ఏర్పాట్లతో ముందుకొస్తోంది.

పాపికొండల్లో పర్యాటకుల భద్రత కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు - బోట్లలో విస్తృత తనిఖీలు

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