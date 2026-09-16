పర్యావరణ పరిరక్షణలో దేశానికే ఆదర్శంగా తెలంగాణ - సత్ఫలితాలిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చర్యలు
పర్యావరణ పరిరక్షణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలు సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. తాాజాగా కేంద్రం విడుదల చేసిన ఉత్తమ పద్ధతుల నివేదిక ప్రకారం ఈవీల ప్రోత్సాహం, ఎకోఫ్రెండ్లీ ఇంధన వినియోగంలో హైదరాబాద్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించింది.
Published : September 16, 2026 at 10:20 PM IST
Electric Vehicles in Hyderabad : పర్యావరణ పరిరక్షణలో హైదరాబాద్ నగరం దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రాం(ఎన్సీఏపీ) కింద నగరంలో వాయు నాణ్యతను మెరుగుపరిచేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలు సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ‘ఉత్తమ పద్ధతుల’ రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల(ఈవీ) ప్రోత్సాహం, పర్యావరణ అనుకూల ఇంధన వినియోగంలో భాగ్యనగరం జాతీయ స్థాయిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించింది.
విజయవంతంగా వేస్ట్-ఎనర్జీ ప్లాంట్
హైదరాబాద్ నగరంలో రోజురోజుకూ చెత్త గుట్టలుగుట్టలుగా పేరుకుపోతోంది. దీనివల్ల పర్యావరణ కాలుష్యంతో పాటు మానవాళికి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని నగరంలో పెరుగుతున్న వ్యర్థాల సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఓ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగాా 62.5 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో కూడిన భారీ వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ ప్లాంట్ను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది హైదరాబాద్ నగర పరిధిలో కాలుష్య నియంత్రణకు, వ్యర్థాల శాస్త్రీయ నిర్వహణకు దోహదపడుతుందని నివేదిక పేర్కొంది.
190 పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ కేంద్రాలతో నెట్వర్క్
నగరంలో ఈవీ వాహనదారుల సౌకర్యార్థం తెలంగాణ పునరుత్పాదక ఇంధన అభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో గ్రేటర్ పరిధిలోని అన్ని జోన్లలో విస్తృతంగా మౌలిక వసతులను కల్పించారు. ఎన్సీఏపీ రిపోర్ట్ ప్రకారం, ప్రస్తుతం నగరంలోని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పార్కింగ్ స్థలాలు, రవాణా కేంద్రాలు మరియు వాణిజ్య సముదాయాల్లో 190 పబ్లిక్ ఈవీ ఛార్జింగ్ పాయింట్లను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. మరో 470కి పైగా ప్రైవేట్ ఈవీ ఛార్జింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటును కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సులభతరం చేసింది.
కర్బన ఉద్గారాలకు బ్రేక్
విద్యుత్ వాహనాల ఛార్జింగ్ అంశం నగర పర్యావరణంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. హైదరాబాద్ నగరంలో ఏకంగా 25,000 పైగా ఈవీ కార్లు రిజిస్టరయ్యాయి. తద్వారా నగర వాతావరణంలోకి విడుదలయ్యే హానికరమైన కార్బన ఉద్గారాలు ప్రతి సంవత్సరం 25,000 టన్నుల మేర తగ్గుతున్నట్లుగా గణాంకాలు స్పష్టంచేస్తున్నాయి. వాహనాలకు ఛార్జింగ్ చేసేందుకు వాడే విద్యుత్లో 50 శాతం పునరుత్పాదక ఇంధనాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. దీంతో కాలుష్యం ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి మారకుండా, మూలాల్లోనే అరికట్టడం సాధ్యమవుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎన్సీఏపీ నిధుల నుంచి రూ.35 కోట్లను వెచ్చించారు.
రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న ఈవీల సంఖ్య
శిలాజ ఇంధనాలతో నడిచే వాహనాల వల్ల వెలువడే కర్బన ఉద్గారాలు వాతావరణాన్ని కలుషితం చేస్తాయి. విద్యుత్ వాహనాల వాడకంతో ఇలాంటి సమస్యలు ఉత్పన్నం కావు. కాలుష్య నియంత్రణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈవీ నూతన పాలసీ సైతం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కొనుగోళ్లు, రిజిస్ట్రేషన్ల పెరుగుదలకు కారణమవుతోంది. ఈవీలు కొనుగోలు చేసేవారికి రోడ్ట్యాక్స్, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం మినహాయింపు ఇచ్చింది. వ్యక్తిగత వాహనాలతోపాటు, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలోనూ ఈవీలు పెరుగుతున్నాయి. ఫలితంగా కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గుతున్నాయి. పర్యావరణ అనుకూల వాహనాల వాడకం క్రమంగా పెరుగుతోంది. అయితే కొన్ని చోట్ల ఈవీలకు ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కొరత సమస్య ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు సంబంధించి ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 800 ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు మాత్రమే ఉన్నాయి.
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