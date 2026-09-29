దూరం తక్కువ, భారం ఎక్కువ - గ్రీన్ సెస్తో ఆర్టీసీకి దూరమవుతున్న ప్రయాణికులు!
ఈవీ బస్సుల కోసం ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు, విద్యుత్ కనెక్షన్లు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు గ్రీన్ సెస్ విధిస్తున్నారు. దీంతో కనీస ఛార్జీ పెరిగింది. వీటిన్నింటిని ప్రయాణికులు భరించాల్సిన పరిస్థితుల్లో వారి సంఖ్య తగ్గిపోతున్నారు.
Published : September 29, 2026 at 1:05 PM IST
Green Cess in Green Metro Express Buses : గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో సిటీ బస్సు ప్రయాణికులపై విధించిన ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల గ్రీన్ సెస్ ఆర్టీసీ ఆదాయ లెక్కలను తారుమారు చేసింది. 2025 అక్టోబరు 6 నుంచి కనీస ఛార్జీ పెరగడంతో కొద్ది దూరం ప్రయాణికులు ఆర్టీసీ బస్సులకు దూరమవుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. మొదటి మూడు స్టేజీలకు అదనంగా రూ.5, ఆ తర్వాత స్టేజీలకు అదనంగా రూ.10 గ్రీన్సెస్ కింద వసూలు చేస్తున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల కోసం ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు, విద్యుత్ కనెక్షన్లు, సోలార్ ప్యానెల్స్ తదితర మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఈ సెస్(పన్ను) విధిస్తున్నారు.
ప్రత్యామ్నాయంగా ఆటోలు, బైక్ ట్యాక్సీలు
కనీస ఛార్జీ పెరగడంతో ముఖ్యంగా 3 కిలోమీటర్లు దూరం వరకు ప్రయాణించే వారికి బస్సు ఛార్జీ వాస్తవానికి కొంత భారంగా మారింది. ప్రతి రోజు సిటీ బస్సుల్లో 25 నుంచి 26 లక్షల మంది ప్రయాణం చేస్తుంటారు. కనీస ఛార్జీ అధికంగా ఉండటంతో ప్రయాణికులు ఆటోలు, బైక్ ట్యాక్సీలను ఆశ్రయిస్తున్నట్లు అధికారుల తనిఖీల్లో తేలింది. ఫలితంగా సిటీ బస్సుల్లో స్వల్ప దూరం ప్రయాణించేవారి సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గినట్లు సమీక్షలో తేలింది.
మెట్రోలో కనీస ఛార్జీ రూ.11గా మాత్రమే
కనీస ఛార్జీ ఏసీ బస్సుల్లో రూ.20, నాన్ ఏసీ బస్సుల్లో రూ.15గా వసూలు చేస్తున్నారు. అర కిలో మీటరు దూరం ప్రయాణానికైనా రూ.15, 20 చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇదే సమయంలో ఏసీతో ఆహ్లాదకర ప్రయాణం ఉండే మెట్రోలో కనీస ఛార్జీ రూ.11గా మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో కనీస ఛార్జీని తగ్గించే అంశంపై సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించామని, ఈ వ్యవహారాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళతామని రవాణాశాఖ ఓ ఉన్నతాధికారి వెల్లడించారు.
సెస్ ద్వారా సమకూరే నిధులపై ప్రభావం
తెలంగాణకు కొత్తగా వచ్చే 2,200 ఈవీ బస్సులకు డిపోలు, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు సుమారు రూ.390 కోట్ల ఖర్చు అవుతుంది. కనీస ఛార్జీ తగ్గిస్తే సెస్ ద్వారా సమకూరే నిధులపై ప్రభావం పడుతుందని ఈ అంశాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి సాయం కోరాలని అధికారులు నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది.
నగరం మొత్తాన్ని కవర్ చేసేలా
హైదరాబాద్ మొత్తాన్ని కవర్ చేసేలా ఆర్టీసీ సుదూర బస్సు సర్వీసులను కూడా నడుపుతోంది. ఇండస్ట్రీయల్ ప్రాంతాలు, టూరిజం ప్రదేశాలు, శివారులోని నివాస ప్రాంతాలను అనుసంధానించడానికి 15 సర్వీసులను అధికారులు ప్రారంభించారు. దీంతో ప్రయాణికులు ఒకే బస్సులో సగటున 50 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల రెండు లేదా మూడు సార్లు బస్సులు మారాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల ప్రజలు ఇప్పుడు గోల్కొండ, చార్మినార్, బొటానికల్ గార్డెన్, శిల్పారామం, బిర్లా మందిర్, హుస్సేన్ సాగర్, దుర్గం చెరువు, చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయం వంటి ప్రముఖ ప్రదేశాలను సులభంగా సందర్శించవచ్చు.
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