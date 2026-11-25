జీవీఎంసీలో 'COC'తో స్మార్ట్ దోపిడి - పని చేయకపోయినా నిధులు చెల్లింపు
GVMC COC Issue: జీవీఎంసీలో సిటీ ఆపరేషన్స్ సెంటర్ నిర్వహణ పేరిట గతంలో రూ.కోట్లు ఖర్చు చేసిన తీరు మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇటీవల రూ.64.84 కోట్లతో టెండర్లు పిలవడం విమర్శలకు దారి తీసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 11:02 AM IST
గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీవీఎంసీ) ప్రధాన కార్యాలయంలో ఉన్న 'సిటీ ఆపరేషన్స్ సెంటర్' (సీవోసీ) నిర్వహణ కోసం కోట్లాది రూపాయలను ఖర్చు చేస్తున్న తీరు మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. తాజాగా రూ. 64.84 కోట్ల విలువైన టెండర్లను పిలవడంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎటువంటి ప్రయోజనం చేకూర్చని ఈ వ్యవస్థ కోసం ప్రజల పన్ను డబ్బును ఖర్చు చేయడంపై విచారణ జరపాలని, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
దోపిడీ పద్ధతి జరుగుతున్నట్లు ఆరోపణలు : సీవోసీ నిర్వహణ టెండర్లు దక్కించుకున్న గుత్తేదారు నుంచి భారీ మొత్తం వసూలు చేసి పురపాలక శాఖలోని కీలక వ్యక్తులకు పర్సంటేజీలు ఇస్తుండటంతోనే గ్రేటర్ విశాఖ స్మార్ట్ సిటీ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (జీవీఎస్సీసీఎల్)ను స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ (ఎస్పీవీ)గా కొనసాగిస్తున్నారన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి.
2016లో సీవోసీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. జీవీఎస్సీసీఎల్ నిర్వహణ బాధ్యతలు చూస్తూ టెండర్లు ఆహ్వానించి గుత్తేదారుకు అప్పగించేది. సీవోసీ నిర్వహణకు నెలకు రూ.2.20 కోట్లు వెచ్చించినట్లు ఇటీవల వెలుగు చూసింది. మరోవైపు జీవీఎస్సీసీఎల్ నిర్ణయాలు, టెండర్ వ్యవహారాలపై జీవీఎంసీ అధికారులకు పూర్తి సమాచారం ఉండేది కాదు.
జీవీఎస్సీసీఎల్లో కొందరు కీలకంగా వ్యవహరిస్తూ నచ్చిన వారికి టెండర్లు అప్పగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 2016లో సీవోసీకి అనుసంధానమైన 85 కూడళ్ల సీసీ కెమెరాల విజువల్ వ్యవస్థ, 50 స్మార్ట్ పోల్స్, 10 ఎమర్జెన్సీ కాల్ బాక్సుల సమాచారం రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే పని చేశాయి.
2018 నుంచి ఆయా వ్యవస్థలన్నీ పని చేయకపోయినా ఇంజినీరింగ్ అధికారులు నెలకు రూ.2.20 కోట్లు చెల్లించడం గమనార్హం. 2025లో దేశవ్యాప్తంగా స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టు ముగిసినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. సీవోసీ నిర్వహణ టెండర్లు జీవీఎంసీ ఆహ్వానించగా ఐదు సంవత్సరాలకు రూ.80 కోట్ల బిడ్ ఓ గుత్త సంస్థ వేసింది. పరిశీలించిన అధికారులు సీవోసీకి అనుసంధానమైన వ్యవస్థల నుంచి ఎలాంటి సమాచారం రాకపోయినా 2018 నుంచి ఎలా బిల్లులు చెల్లించారన్న ప్రశ్న ఉత్పన్నమైంది. బిడ్ దాఖలు చేసిన సంస్థకు గుత్త అప్పగించకుండా ఇటీవల మళ్లీ రూ.64.84 కోట్లతో టెండర్లు ఆహ్వానించారు.
కొత్త మలుపు : ప్రస్తుత టెండర్ నిబంధనలలో పారిశుధ్య కార్యకలాపాల పర్యవేక్షణ, వ్యర్థాల సేకరణ వాహనాల జీపీఎస్ ట్రాకింగ్, వెయిబ్రిడ్జ్ సాఫ్ట్వేర్ పర్యవేక్షణ, ఐదు కీలక ప్రదేశాలలో వరద-పర్యవేక్షణ సెన్సార్లు, బీచ్ భద్రత, సీసీటీవీ నిఘా, ప్రజా హెచ్చరిక వ్యవస్థలు, డిజిటల్ గాలి-నాణ్యత ప్రదర్శన బోర్డులు, సీసీటీవీ ద్వారా ప్రజా ఆస్తులు, కీలక ప్రాంతాల పర్యవేక్షణ, అలాగే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ (ఈఆర్పీ) వ్యవస్థలు, వివిధ అప్లికేషన్ల నిర్వహణ వంటివి ఉన్నాయి. జీవీఎంసీ ఇప్పటికే ఈ వ్యవస్థల పర్యవేక్షణను కాంట్రాక్టర్లకు అప్పగించింది. ప్రజల ఆస్తులకు సంబంధించిన కీలక సమాచారాన్ని కలిగి ఉన్న ఈఆర్పీ నిర్వహణను కాంట్రాక్టర్కు అప్పగించడంతో భద్రతకు సంబంధించిన అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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