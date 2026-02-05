ETV Bharat / state

మూడు కార్పొరేషన్లుగా జీహెచ్​ఎంసీ విభజనకు ముహూర్తం ఫిక్స్! - ఫిబ్రవరి 10 తర్వాతే

జీహెచ్​ఎంసీని మూడుగా విభజించేందుకు కసరత్తు - శేరిలింగంపల్లి, మల్కాజిగిరి, హైదరాబాద్ పేర్లతో కొత్తగా కార్పొరేషన్లు - ఫిబ్రవరి 10న ఉత్తర్వులు వెలువడే అవకాశం

GHMC Expansion Latest Updates
GHMC Expansion Latest Updates (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 7:43 AM IST

2 Min Read
GHMC Expansion Latest Updates : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ (జీహెచ్‌ఎంసీ) విభజనకు ముహూర్తం దాదాపుగా ఖరారైంది. ఈ నెల 10వ తేదీన సంబంధిత ఉత్తర్వులు వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల రాజధాని పరిధిలోని పోలీసు కమిషనరేట్లను పునర్‌వ్యవస్థీకరించిన తెలంగాణప్రభుత్వం జీహెచ్‌ఎంసీని కూడా 3 కార్పొరేషన్లుగా విభజించేందుకు కసరత్తు చేసింది. ప్రస్తుత జీహెచ్‌ఎంసీ కార్యవర్గం గడువు ఫిబ్రవరి 10వ తేదీతో ముగుస్తుండటంతో అదే రోజు దీన్ని మూడుగా విడగొడుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని భావిస్తున్నట్లుగా విశ్వసనీయ సమాచారం. శేరిలింగంపల్లి, మల్కాజిగిరి, హైదరాబాద్ పేర్లతో కొత్తగా కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. కొత్త కార్పొరేషన్లకు ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ నుంచి ఆరు మాసాల్లో ఎన్నికలను నిర్వహించాల్సి ఉంది. అంటే ఆగస్టు నెలలోపు ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.

హైదరాబాద్​ నగర అభివృద్ధే లక్ష్యంగా : రాజధాని హైదరాబాద్‌ నగరాన్ని మరింత వేగంగా అభివృద్ధి చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు చేపట్టిన విషయం విదితమే. దీనిలో భాగంగానే బాహ్యవలయ రహదారి(ఓఆర్​ఆర్) పరిధిలో ఉన్న 27 మున్సిపాల్టీలను గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​లో విలీనం చేసింది. దాంతో ఒక దశలో జీహెచ్‌ఎంసీ దేశంలోనే అతిపెద్ద మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ కానుందనే ప్రచారం జరిగింది. కానీ, పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం దీన్ని మూడుగా విభజించాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. పరిపాలన సజావుగా సాగేందుకు రాజధాని పరిధిలో పోలీసు, పురపాలక శాఖల సరిహద్దులు ఒకేవిధంగా ఉండేలా చూడాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఇటీవల రాజధాని పరిధిలోని హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ కమిషనరేట్లను పునర్‌వ్యవస్థీకరించింది. హైదరాబాద్‌ పరిధిని పెంచడంతోపాటు రాచకొండను మల్కాజిగిరిగా మార్చనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

ఫ్యూచర్ సిటీ పేరుతో మరోకొత్త కమిషనరేట్ : ఈ మూడింటికీ అదనంగా ఫ్యూచర్‌సిటీ కమిషనరేట్‌ పేరుతో మరో కమిషనరేట్‌ను తెరపైకి తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రతిపాదిస్తున్న 3 మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లను కూడా ఇదే పద్దతిలో విభజించనున్నారు. ఫ్యూచర్‌సిటీ, సైబరాబాద్‌ కమిషనరేట్ల పరిధిలోని ప్రాంతంలోని శేరిలింగంపల్లి కార్పొరేషన్, హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలోని ప్రాంతంలో హైదరాబాద్‌ కార్పొరేషన్, మల్కాజిగిరి పరిధిలోని ప్రాంతంలో మల్కాజిగిరి కార్పొరేషన్‌ ఏర్పాటు చేయాలని తలపెట్టారు. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవల జరిగిన బదిలీల్లో ఐఏఎస్‌ అధికారులైన వినయ్‌కృష్ణారెడ్డి, సృజనలను అదనపు కమిషనర్లుగా జీహెచ్‌ఎంసీకి ట్రాన్స్​ఫర్ చేశారు. ప్రస్తుత జీహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్‌ కర్ణన్‌ను అక్కడే కొనసాగించి సృజనను శేరిలింగంపల్లి, వినయ్‌కృష్ణారెడ్డిని మల్కాజిగిరి ప్రత్యేక కమిషనర్లుగా బదిలీ చేసే అవకాశం ఉన్నట్లుగా సమాచారం

