ETV Bharat / state

యువ ఐఏఎస్​లకు పాలన బాధ్యతలు - దేశంలోనే అత్యంత బలమైన సంస్థగా GHMC

నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం- 12 జోన్లలో 9 జోన్లను యువ ఐఏఎస్‌లకు అప్పగింత - జీహెచ్‌ఎంసీలో ఎక్కడా లేనంత మంది ఐఏఎస్‌ అధికారులు - ఎవరెవరో తెలుసా?

New IAS Officers In Hyderabad
New IAS Officers In Hyderabad (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 9:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

New IAS Officers In Hyderabad : తెలంగాణ కేంద్ర పట్టణ ప్రాంతం(టీసీయూఆర్‌) పరిధికి జీహెచ్‌ఎంసీని విస్తరించడంతో అంతే స్థాయిలో నగరాన్ని అభివృద్ధి చేయడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. డివిజన్ల పునర్విభజన, పరిపాలన కేంద్రాల పునర్‌ వ్యవస్థీకరణ పూర్తి చేసింది. ఇప్పటి వరకు గ్రూప్‌-1, గ్రూప్‌-2 స్థాయి అధికారులు మున్సిపల్‌ కమిషనర్లుగా ఉన్న ప్రాంతాలకు తాజాగా ఐఏఎస్‌ అధికారులను జోనల్‌ కమిషనర్లుగా నియమించింది. పాతబస్తీ, ప్రధాన నగరం, సైబరాబాద్‌ అనే తేడా లేకుండా 12 జోన్లలో 9 జోన్లను యువ ఐఏఎస్‌లకు అప్పగించింది. తాజాగా మరో ఇద్దరు సీనియర్‌ ఐఏఎస్‌ అధికారులను అదనపు కమిషనర్లుగా నియమించింది. దాంతో కమిషనర్‌ ఆర్వీ కర్ణన్‌తో కలిపి ప్రస్తుతం జీహెచ్‌ఎంసీలోని ఐఏఎస్‌ అధికారుల సంఖ్య 12 మందికి పెరిగింది. దేశంలో ఇంతమంది ఐఏఎస్‌ అధికారులున్న స్థానిక సంస్థ మరెక్కడా లేదు.

ఇద్దరికి అదనపు కమిషనర్లుగా బాధ్యతలు : ప్రస్తుత జీహెచ్‌ఎంసీ మూడు మహా నగరపాలక సంస్థలుగా ఏర్పాటు కానుందని సమాచారం. మూడు మహా నగరాల ఏర్పాటును దృష్టిలో ఉంచుకునే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా మల్కాజిగిరి, ఎల్బీనగర్, ఉప్పల్‌ జోన్లకు వినయ్‌కృష్ణారెడ్డిని, కూకట్‌పల్లి, కుత్బుల్లాపూర్, శేరిలింగంపల్లి జోన్లకు జి.సృజనను అదనపు కమిషనర్లుగా నియమించింది. ఫిబ్రవరిలో ప్రస్తుత గ్రేటర్‌ పాలకమండలి సభ్యుల పదవీకాలం పూర్తవనుంది. ఆ తర్వాత మూడు మహా నగరపాలక సంస్థలను ఏర్పాటు చేసి, ఆ ఇద్దరికి అదనపు కమిషనర్లుగా కమిషనర్‌ బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

కొత్త జెడ్సీలు వీరే : మల్కాజిగిరి జోన్‌కు సంచిత్‌ గన్వార్, ఉప్పల్‌కు రాధిక గుప్తా, ఎల్బీనగర్‌కు హేమంత్‌ కేశవ్‌ పాటిల్, రాజేంద్రనగర్‌కు అనురాగ్‌ జయంతి, గోల్కొండకు ముకుంద్‌రెడ్డి, ఖైరతాబాద్‌కు ప్రియాంక ఆల, శేరిలింగంపల్లికి హేమంత్‌ సహదేవ్‌రావు, కూకట్‌పల్లికి అపూర్వ్‌ చౌహాన్, కుత్భుల్లాపూర్‌కు సందీప్‌కుమార్‌ ఝా జెడ్సీలుగా నియమితులయ్యారు. కొత్త జెడ్సీ(జోనల్ కమిషనర్​)లతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి ఇటీవల మాట్లాడారు. "మూడొందల మంది అధికారుల్లోంచి మిమ్మల్ని ఎంపిక చేశాను. జోనల్‌ కమిషనర్లుగా నియమించాను. నగరాన్ని అభివృద్ధి చేయండి. నా నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోండి." అని వారికి దిశానిర్దేశం చేశారు.

12 జోన్లతో మహాబల్దియా : హైదరాబాద్‌ మహానగరాభివృద్ధి సంస్థ (హెచ్‌ఎండీఏ)లో కూడా అధికార వికేంద్రీకరణ చేసే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. శివారు 27 మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు కలిపి 300 డివిజన్లు, 12 జోన్లతో మహాబల్దియాకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. కొత్తగా ఆరు జోన్లు ఏర్పాటు చేశారు. హెచ్‌ఎండీఏను సైతం ప్రాంతీయ రింగ్‌ రోడ్డు వరకు విస్తరిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. 7200 చ.కి.మీ.నుంచి 10 వేల చ.కి.మీ. వరకు పరిధి పెరిగింది. ఇందులో 1400 చ.కి.మీ. తిరిగి బల్దియాలో చేర్చారు.

ప్రతి చిన్న పనికి ఇంత దూరం : అయినా హెచ్‌ఎండీఏ పరిధి ఎక్కువగా ఉండటంతో అధికార వికేంద్రీకరణకు ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం హెచ్‌ఎండీఏ పాలన కేంద్రీకరణగా కొనసాగుతోంది. నగరానికి దూరంగా ఉన్న సంగారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల నుంచి కూడా ప్రజలు హైదరాబాద్‌ రావాల్సి వస్తోంది. ప్రతి చిన్న పనికి ఇంత దూరం రావడం వల్ల ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. బిల్డ్‌నౌ తీసుకొచ్చినా కష్టాలు తప్పడం లేదు.

ఎక్కడికక్కడే అనుమతులు : ప్రస్తుతం ప్రణాళిక విభాగంలో ఆరు జోన్లు ఉన్నాయి. అధికారులు, సిబ్బంది నగరంలోని ప్రధాన కార్యాలయం నుంచే సేవలు అందిస్తున్నారు. జోనింగ్‌ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తే అన్ని రకాల అనుమతులు ఎక్కడికక్కడే ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. భారీ భవంతులు, కీలక ప్రాజెక్టుల వరకు మాత్రం కమిషనర్‌ దృష్టికి రానున్నాయి. ప్రస్తుతమున్న ప్రాంతానికి అనుగుణంగా 12 జోన్ల వరకు విడదీసి, ప్రతి జోన్‌కు కమిషనర్, ప్లానింగ్‌ అధికారులు, సీఈ, ఎస్‌ఈలను నియమించాలనేది ప్రణాళిక. హెచ్‌ఎండీఏ పరిధి 10,472.723 చదరపు కిలోమీటర్లు ఉంది. ఇక్కడ బల్దియాలో కలిసిన ప్రాంతం 1400 చ.కి. అలాగే ఇక్కడ 11 జిల్లాలు, 104 మండలాలు, 1355 గ్రామాలు ఉన్నాయి.

రాజధానిలో మరో కొత్త జిల్లా? - రంగారెడ్డి రెండు జిల్లాలుగా ఏర్పాటు!

జీహెచ్ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజనపై జోక్యం చేసుకోలేం : హైకోర్టు

TAGGED:

NEW IAS OFFICERS IN HYDERABAD
దేశంలో అత్యధిక మంది ఐఏఎస్‌లు
MORE NUMBER OF IAS IN HYDERABAD
HYDERABAD MUNICIPAL CORPORATION
MORE NUMBER OF IAS OFFICERS IN GHMC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.