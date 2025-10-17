హంగామా చేసి తాళం వేస్తారు - చేయి తడపగానే ఓపెన్ చేసేస్తారు
దారి తప్పిన అక్రమ నిర్మాణాల సీజ్ విధానం - రూ.లక్షలు తీసుకుని తదుపరి చర్యలకు స్వస్తి
Published : October 17, 2025 at 11:44 AM IST
Illegal Structures sieze in Hyderabad : ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనల ప్రకారం అనుమతి లేని నిర్మాణాలు, అనధికార అంతస్తులే లక్ష్యంగా అవినీతి అధికారులు రెచ్చిపోతున్నారు. భవనాలను సీజ్ చేసే అధికారాన్ని పూర్తిగా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. మామూళ్ల కోసం విచ్చలవిడిగా వాడుకుంటున్నారు. యజమానులు లంచం అందివ్వగానే, సదరు అధికారులు ఆయా భవనాల వైపు కన్నెత్తి చూడట్లేదు. ఏమీ తెలియనట్లు అలాగే ఉండిపోతున్నారు.
ఉన్నత న్యాయస్థానాల సూచనలతో : అనుమతి లేని భవనాలను, నిర్మాణాలను నియంత్రించేందుకు ప్రభుత్వాలకు సుప్రీంకోర్టు, రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం కొన్ని సూచనలు చేశాయి. ప్రాథమికంగా మొదటి దశలోనే అనుమతి లేని భవనాలను గుర్తించి, అక్కడికక్కడే భవనాన్ని లేదా నిర్మాణ ప్రాంగణానికి సీజ్ చేయాలని ఆదేశించాయి. ఆ మేరకు ఈ ఏడాది జూన్లో జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ బల్దియా అధికారులకు అక్రమ నిర్మాణాలకు తాళం వేసే ప్రక్రియను అమలు చేయడంపై పూర్తిగా మార్గదర్శకాలను ఇచ్చారు. జీహెచ్ఎంసీ చట్టం-1955లోని సెక్షన్ 461-ఏ కింద భవనాలను సీజ్ చేసే అధికారాన్ని జీహెచ్ఎంసీ సర్కిళ్ల ఉప కమిషనర్, జోనల్ కమిషనర్లకు కేటాయిస్తూ కమిషనర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
ఉల్లంఘిస్తే క్రిమినల్ కేసులే : సర్కిల్ కమిషనర్ సీజ్ చేసిన భవనాన్ని, తిరిగి నిర్మించాలంటే జోనల్ కమిషనర్ అనుమతి ఉండాలని, జోనల్ కమిషనర్ సీజ్ చేసిన భవనాలను తెరిచేందుకు కమిషనర్ పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిబంధన ఉల్లంఘిస్తోన్న అధికారులను గుర్తించి చర్యలు తీసుకుంటామని హైదరాబాద్ నగర ముఖ్య ప్రణాళికాధికారి శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
ఆ రెండు జోన్లలోనే ఎక్కువ : ఇప్పటి వరకు సుమారు గ్రేటర్ పరిధిలో ఏకంగా 300 భవనాలను జీహెచ్ఎంసీ సీజ్ చేసింది. శేరిలింగంపల్లి జోన్లోని మాదాపూర్, కొండాపూర్ ప్రాంతాలు, ఖైరతాబాద్ జోన్ జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్ ప్రాంతాల్లో అక్రమ నిర్మాణాల మాటున రూ.కోట్లలో లంచాలు వసూలు చేసి ప్రధాన రహదారులపైనా అక్రమ నిర్మాణాలను ఇష్టారితీన అనుమతిస్తున్నారు.
- కొండాపూర్లోని రాఘవేంద్ర కాలనీలో జీ+2కు అనుమతి తీసుకుని ఆరు అంతస్తులు కట్టగా, ఉన్నతాధికారులు సీజ్ చేశారు. మళ్లీ నెల తిరగకుండానే పనులు మొదలయ్యాయి. రూ.20 లక్షలు చేతులు మారాయనే విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి. చందానగర్ గంగారంలో అనుమతి లేకుండా కడుతున్న భవనాన్ని అధికారులు సీజ్ చేశారు. అధికారులకు ముడుపులు ముట్టడంతో పనులు తిరిగి మొదలయ్యాయి.
- అన్నపూర్ణ స్టూడియోకు దిగువన ఇటీవలే జూబ్లీహిల్స్ సర్కిల్ అధికారుల అనుమతి లేకుండా కడుతున్న ఆరంతస్తుల నిర్మాణాన్ని సీజ్ చేశారు. అయినా కూడా పనులు ఆగలేదు.
- అదే సర్కిల్ పరిధిలో అనుమతి లేకుండా ఓ కార్ల షోరూంనే ఏర్పాటు చేశారు. సీజ్ చేయడానికి వెళ్లిన అధికారులు ఆ పని చేయకుండానే వెనుదిరగడంపై మరిన్ని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఇవన్నీ ఇలా ఉండగా, చెరువులు వాటి బఫర్ జోన్ ఎఫ్టీఎల్, ప్రభుత్వ స్థలాలు ఆక్రమించిన వారిపై హైడ్రా ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. అక్రమంగా నిర్మించిన వాటిని నేలమట్టం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా జీవం పోయిన బతుకమ్మకుంటను మళ్లీ పునరుజ్జీవించేలా దాదాపు రూ.7 కోట్లతో అత్యంత సుందరంగా తీర్చిదిద్దింది. ఇదే తీరులో మరో ఐదారు చెరువులను పునరుద్ధిరించనుంది హైడ్రా.
