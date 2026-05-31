ఈ ఏడాది చివర్లో జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు? - సీఎంసీ, ఎంఎంసీలకు విడిగా ఆ తర్వాత!
మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో మొదటగా జీహెంచ్ఎంసీకే ఎన్నికలు - బీసీ సర్వే రిపోర్టుల ఆధారంగా రిజర్వేషన్ల ఖరారు - అనంతరం ఎన్నికల ప్రకటన - ఊపందుకోనున్న ప్రక్రియ
Published : May 31, 2026 at 10:55 AM IST
Hyderabad Municipal Corporation Elections : రాజధాని మహా నగరం హైదరాబాద్ పరిధిలోని మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో తొలుత జీహెచ్ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్)కే ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. నవంబరులో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని సంబంధిత అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్ణయించారు. సర్ (Special Intensive Revision) పేరుతో జరగనున్న ఓటరు సవరణ కార్యక్రమం అక్టోబరు రెండో వారంతో ముగియనుంది. దీంతో ఆ ఓటరు జాబితా ఆధారంగా అదే నెలలో కొత్తగా ఏర్పడిన డివిజన్లకు పోలింగ్ సెంటర్లను నిర్ణయిస్తారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన బీసీ కులగణన సర్వే రిపోర్టుల ఆధారంగా డివిజన్ల రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేస్తారు. ఆ రెండు ప్రక్రియలు పూర్తవగానే నవంబరులో ఎన్నికల ప్రకటన జారీ అవుతుందని ఉన్నతాధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
తొలుత ఒక్కదానికే ఎందుకంటే? : మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో మొదట జీహెచ్ఎంసీకి మాత్రమే ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి రెండు కారణాలున్నట్లు నిపుణులు తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పరిధిలోని 27 మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేసి మూడు కార్పొరేషన్లుగా ఫిబ్రవరిలో పునర్విభజించింది. ఫిబ్రవరి 10, 2026న జీహెచ్ఎంసీ పాలక మండలి గడువు పూర్తవగా ఫిబ్రవరి 11, 2026న జీహెచ్ఎంసీ పునర్విభజనలో భాగంగా కొత్తగా ఎంఎంసీ (మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్), సీఎంసీ (సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) ఏర్పాటయ్యాయి. మూడు కార్పొరేషన్లకూ జీహెచ్ఎంసీ చట్టమే వర్తిస్తుంది. ఆ చట్టం ప్రకారం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పాలకమండలి గడువు పూర్తయిన ఆరు నెలల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.
150 డివిజన్లలో ఓ పార్టీ పైచేయి : ఈ నిబంధన గతంలో ఎన్నికలు జరిగిన ఒక్క జీహెచ్ఎంసీకి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. పునర్విభజనతో బాహ్య వలయ రహదారి పరిధిలో స్థానిక సంస్థల రాజకీయ ముఖచిత్రం పూర్తిగా మారిపోయింది. దాదాపు 28 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలున్న మూడు కార్పొరేషన్ల పరిధిలో ఏ కార్పొరేషన్ను ఏ పార్టీ కైవసం చేసుకుంటుందనే అంచనాలపై రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్రమైన ఆందోళన నెలకొంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల ప్రకారం జీహెచ్ఎంసీలోని 150 డివిజన్లలో 60 నుంచి 70 స్థానాలు ఓ ప్రముఖ పార్టీకి దక్కే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన స్థానాల్లో పూర్తిగా త్రిముఖ పోటీ ఉంటుందని అంచనాకు వస్తున్నారు. ప్రజాభిప్రాయాన్ని విశ్లేషించుకుని సీఎంసీ, ఎంఎంసీలకు ఎన్నికల నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.
శివారులో గందరగోళం : పాత జీహెచ్ఎంసీలోని కొంత భాగం మల్కాజిగిరి, సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు బదలాయింపు అయింది. శంషాబాద్ నుంచి ఆదిభట్ల వరకు ఉన్న పలు స్థానిక సంస్థలు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో కలిశాయి. దాంతో గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో ఆయా స్థానిక సంస్థల పరిధిలోని డివిజన్లలో ప్రజల తీర్పు ఎలా ఉంటుందనే విషయమై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
జీహెచ్ఎంసీ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ పథకం కింద ఆస్తి పన్ను వడ్డీపై 90 శాతం డిస్కౌంట్ను కల్పిస్తోంది. హైదరాబాద్, మల్కాజ్గిరి, సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు క్యూర్(CURE- Core Urban Region Economy) పరిధిలోకి వస్తాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో రూ.2300 కోట్ల ట్యాక్స్ వసూలైనట్లు మున్సిపల్ శాఖ గతంలోనే ప్రకటించింది.
అత్యధికంగా సైబరాబాద్ నుంచే : జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 11 లక్షల 45 వేల 321 నిర్మాణాలు ఉండగా వాటి పరిధిలో రూ.863 కోట్ల ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ వసూలైంది. అలాగే సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో 9 లక్షల 43 వేల 432 భవనాలుండగా రూ. 916 కోట్లు ఆదాయం సమకూరింది. మల్కాజ్గిరి కార్పొరేషన్లో 7 లక్షల 91 వేల 507 నిర్మాణాలకు రూ. 502 కోట్ల ఆస్తి పన్ను వసూలైనట్లు బల్దియా తెలిపింది.
