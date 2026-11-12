బెస్ట్ క్లీన్ సిటీగా నిలిచిన జీహెచ్ఎంసీ - రాష్ట్రపతి ముర్ము చేతుల మీదుగా అవార్డు ప్రదానం
First Swachh City In Telangana Award : కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ నిర్వహించిన స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ 2025-26లో హైదరాబాద్ ఉత్తమ స్వచ్ఛ నగరంగా ఎంపికైంది.
Published : November 12, 2026 at 11:37 AM IST|
Updated : November 12, 2026 at 11:49 AM IST
తెలంగాణలో ఉత్తమ స్వచ్ఛ నగరంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) నిలిచింది. కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ నిర్వహించిన స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ 2025-26లో హైదరాబాద్కు దక్కిన ఈ అవార్డును బుధవారం దిల్లీలోని విజ్ఞాన్భవన్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేతుల మీదుగా రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, హెచ్ఎండీఏ కమిషనర్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీకర్ణన్లు అందుకున్నారు.
జాతీయ స్థాయిలో మెంటార్-మెంటీ సిటీస్, స్వచ్ఛ నగరాల లీగ్, 10 లక్షలకు పైగా, 3 నుంచి 10 లక్షలు, 50 వేల నుంచి 3 లక్షలు, 20 వేల నుంచి 50 వేలు, 20 వేలలోపు జనాభా, నదీ, సముద్ర తీరం, హిమాలయ ప్రాంత నగరాల కేటగిరీల్లో తొలి 3 స్థానాల్లో నిలిచిన పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు భారత రాష్ట్రపతి ముర్ము అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. అర్హత ఉన్న విభాగాల్లో ఏ కేటగిరీలోనూ తెలంగాణ తొలి మూడు స్థానాలను దక్కించుకోలేకపోయింది.
10 ప్రధాన అంశాల ఆధారంగా
రాష్ట్ర స్థాయి ఉత్తమ నగరాల్లో మాత్రం తెలంగాణలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ తొలి స్థానంలో నిలిచింది. పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ, మురుగు నీటి శుద్ధి, ఇళ్ల నుంచి చెత్త సేకరణ, నగర పరిశుభ్రతలో ప్రజల భాగస్వామ్యం వంటి 10 ప్రధాన అంశాల ఆధారంగా చేపట్టిన మూల్యాంకనంలో జీహెచ్ఎంసీ మెరుగైన ఫలితాలను సాధించింది. పారిశుద్ధ్యం విషయంలో చేర్యాల, మంథని మున్సిపాలిటీలకు మెంటార్గా వ్యవహరించి వాటి పనితీరును మెరుగుపరిచింది.
పరిశుభ్రత విషయంలో ప్రజల అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలి
ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము మాట్లాడారు. నగరాలను స్వచ్ఛంగా తీర్చిదిద్దే విషయంలో ప్రజల అభిప్రాయాలు తీసుకొని ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. తన ప్రజా జీవిత ప్రస్థానం పంచాయతీలో స్వచ్ఛతా కార్యక్రమం ద్వారానే ప్రారంభమైందన్న ముర్ము, ఈ రంగంలో అందరూ గుర్తించదగ్గ మార్పు తీసుకురావాలంటే అధికార వ్యవస్థ ప్రజలతో కలిసి పని చేయాలని అన్నారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికుల క్షేత్రస్థాయి అనుభవాలనూ పరిగణనలోకి తీసుకొని, వాటిని ఆచరణలో పెట్టాలని స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా సర్వేలు
స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఫలితాలు మరింత వేగంగా అందుకోవాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలూ ఇదే విధంగా రాష్ట్రస్థాయిలో సర్వే నిర్వహించి మంచి పనితీరు కనబరిచిన మున్సిపాలిటీలకు అవార్డులు అందజేయాలని కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్లాల్ ఖట్టర్ సూచించారు.
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