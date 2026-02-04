కొల్లేరులో రాజహంసల సందడి - వేల సంఖ్యలో వచ్చిన ఫ్లెమింగోలు
4.5 అడుగుల ఎత్తు, 2-4 కేజీల బరువు - మన దేశంతోపాటు పాకిస్థాన్, ఉత్తర, దక్షిణ, సెంట్రల్ అమెరికా, శ్రీలంక, దక్షిణ యూరప్, సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఫ్లెమింగోలు అధికం
Greater Flamingo Birds In Kolleru : సాధారణంగా ఉపాధి కోసం మనుషులు వేరే ప్రాంతాలకు వలస వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ విషయం మనకు తెలుసు! కానీ కొన్ని రకాల పక్షులు కూడా ఆహారం, ఆవాసం కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటాయి. అలా మన దేశానికి కూడా వస్తాయి. అందులో ఒకటి ఫ్లెమింగోలు. సైబీరియాకు చెందిన ఈ పక్షులు శీతాకాలంలో వలస వెళ్తుంటాయి. సైబీరియాలో ఎక్కువగా చలి ఉండటమే ఫ్లెమింగోలు వలసలకు ప్రధాన కారణం. ఆ ప్రాంతంలో ఒక్కోసారి మైనస్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లలో ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతుంది.
ఫ్లెమింగోలు ఎక్కువగా నీటి వనరుల దగ్గరే జీవిస్తాయి. కానీ శీతాకాలంలో అక్కడ చలి తీవ్రతకు నదులతో పాటు సరస్సులు కూడా గడ్డకట్టుకుపోతాయి. దాంతో వాటికి ఆహారం దొరకడం కష్టం అవుతుంది. చేపలు, కీటకాలు ఏమీ కూడా ఉండవు. అందుకే ఇండియాతో పాటు చైనా, శ్రీలంక, నేపాల్ వంటి దేశాలకు వలస వెళ్తుంటాయి. ఈ ప్రాంతాల్లోనూ చలి ఉన్నా సైబీరియాతో కంటే తక్కువే ఉంటుంది.
కొల్లేరులో గ్రేటర్ ఫ్లెమింగోలు : గ్రేటర్ ఫ్లెమింగో పక్షులు కొల్లేరులో సందడి చేస్తున్నాయి. రాజహంస, సముద్రపు చిలకగా మన రాష్ట్రంలో పిలుచుకునే ఈ పక్షులు ఇక్కడికి చాలా అరుదుగా వస్తుంటాయి. లోతు తక్కువగా ఉండే ఉప్పునీటి కయ్యలు, సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లోనే ఈ పక్షులు ఎక్కువగా సంచరిస్తుంటాయి. అయితే రెండు సంవత్సరాలకు ముందు వరకు పదుల సంఖ్యలో కనిపించిన ఈ విహంగాలు ప్రస్తుతం వేల సంఖ్యలో కొల్లేరుకు వచ్చాయి. అంతర్జాలం, సినిమాల్లో మాత్రమే కనిపించే ఫ్లెమింగోలు కొల్లేరు వాసుల చెంతకే వచ్చి చేస్తున్న నృత్య విన్యాసాలతో చూపరులు తన్మయత్వం పొందుతున్నారు.
విశిష్ట అతిథి :
- ఫ్లెమింగోలు 4.5 అడుగుల ఎత్తు కలిగి 2-4 కేజీల బరువు ఉంటాయి. కాళ్లు, ఛాతీ, ముక్కు గులాబీ రంగులో ఉండి శరీరం మొత్తం తెల్లటి వర్ణంతో కనువిందు చేస్తాయి. ముక్కు కింద నుంచి నాభి వరకు మెడ వంపు తిరిగి ఉంటుంది. ముక్కు చివర నల్లటి మచ్చతో కళ్లు పసుపు రంగులో కనిపిస్తాయి. ఈ విహంగాలు ఆహారం కోసం మాత్రమే కొల్లేరుకు ప్రతి సంవత్సరం వలస వస్తుంటాయి.
- వీటి సంతతి ఎక్కువగా మన దేశంతోపాటు పాకిస్థాన్, ఉత్తర, దక్షిణ, సెంట్రల్ అమెరికా, శ్రీలంక, దక్షిణ యూరప్, సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో అధికంగా ఉంటాయి. మనదేశంలో గుజరాత్ రాష్ట్రంలో గుంపులు గుంపులుగా గ్రేటర్ ఫ్లెమింగోలు నివాసం ఉంటాయి.
- ఫ్లెమింగోలు విత్తనాలు, నత్తలు, రొయ్యలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి.
- నీటిలో ముక్కును 20 సెకన్ల పాటు ఉంచి నీరు, ఆహారం గ్రహించి 20 సెకన్ల తరువాత తల భాగం పైకెత్తి నీటిని ముక్కుకి ఉండే రంధ్రాల ద్వారా బయటికి వదిలేస్తాయి.
- ఈ ఫ్లెమింగోలు ప్రతి సీజన్కు ఒక గుడ్డు మాత్రమే పెడుతోంది. పొదిగిన గుడ్డు నుంచి పిల్ల బయటకు వచ్చేటప్పుడు నలుపు రంగులో, కానీ కొద్ది రోజుల తర్వాత గోధుమ, బూడిద రంగులో ఉండి ఆ తరువాత తెల్లగా మారుతుంది.
- రాత్రి సమయంలో 600 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణం చేసే ఫ్లెమింగోలు పగటి వేళ నీటిలో మాత్రమే సేద తీరుతాయి. వర్షాలు ప్రారంభమవగానే ఫ్లెమింగోలు తమ ప్రాంతాలకు తిరిగి వెళ్లిపోతాయి.
- కొల్లేరు ప్రాంతానికి 1000 నుంచి 1500 గ్రేటర్ ఫ్లెమింగో పక్షులు వచ్చాయని అటవీశాఖ డీఎఫ్వో విజయ తెలిపారు.
