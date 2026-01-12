ETV Bharat / state

విపత్తుల నుంచి రక్షణకు గ్రేట్‌ గ్రీన్‌ వాల్‌ ఆఫ్‌ ఏపీ- తీరమంతటా పర్యావరణ కారిడార్‌

నూతన ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టిన అటవీశాఖ - తీరమంతటా 5 కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో పర్యావరణ కారిడార్‌ - మూడు జోన్లతో గ్రేట్‌ గ్రీన్‌ వాల్‌ను ఏర్పాటు - మొదలైన కార్యచరణ

Great Green Wall to Protect Andhra Pradesh Coastline
Great Green Wall to Protect Andhra Pradesh Coastline (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 12, 2026

Great Green Wall to Protect Andhra Pradesh Coastline : ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి తీర ప్రాంతాన్ని రక్షించడం, వాటి వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గించటమే ప్రధాన లక్ష్యంగా రాష్ట్ర అటవీ శాఖ ‘గ్రేట్‌ గ్రీన్‌ వాల్‌ ఆఫ్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ (మహా హరిత కుడ్యం)’ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది. అందులో భాగంగా రాష్ట్రంలోని మొత్తం తీరప్రాంతం పొడవునా 5 కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో పర్యావరణ కారిడార్‌ ఏర్పాటు చేయనుంది. దీన్ని తీరానికి బయోషీల్డ్‌గా (జీవ రక్షణ కవచం) తీర్చిదిద్దినుంది. మొత్తం మూడు జోన్లతో గ్రేట్‌ గ్రీన్‌ వాల్‌ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇప్పటికే కార్యాచరణ మొదలైంది.

సముద్రమట్టాల పెరుగుదల తీరప్రాంత కోత : తీరప్రాంతానికి 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో నివసిస్తున్న ప్రజలు తరచూ తుపానులు, సునామీలు, వరదలు, సముద్రమట్టం పెరుగుదల, తీరప్రాంత కోత ప్రమాదాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. కృష్ణా-గోదావరి డెల్టాల్లోకి ఉప్పు నీరు చొచ్చుకుపోకుండా కాపాడే సహజ రక్షణ కవచాలైన నదీ ముఖద్వారాల పరిసర ప్రాంతాల్లో సముద్రపు కోత తీవ్రంగా ఉంది. దీని వల్ల భూమిని కోల్పోతున్నాం. పర్యావరణ వ్యవస్థలు దెబ్బతింటున్నాయి. వరదలు పెరుగుతున్నాయి. తుపానులు, వరదల వల్ల పంటలు, పశుసంపదతో పాటు మత్స్యకార మౌలిక వసతులకు తీవ్రనష్టం వాటిల్లుతోంది. కలుషిత నీరు, క్షీణిస్తున్న వ్యవసాయ భూములు ఆహార సరఫరా వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తున్నాయి. ఈ తరహా సహజ విపత్తుల నుంచి రక్షించేందుకు ‘గ్రేట్‌ గ్రీన్‌ వాల్‌’ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టారు. గ్రేట్‌ గ్రీన్‌ వాల్‌ను పూర్తి చేసి దేశంలోనే ఆదర్శంగా రాష్ట్రాన్ని నిలుపుతామని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ పదే పదే చెబుతున్నారు.

3 జోన్లతో ఏర్పాటు

జోన్‌-1 : సముద్ర దిశ వైపునున్న అంచు (సీవార్డ్‌ ఎడ్జ్‌) : నదీ ముఖద్వారాల వద్ద మడ అడవులు పెంచుతారు. నదీ ముఖం కాని ప్రాంతాల్లో షెల్టర్‌ బెల్ట్‌లు (చెట్ల వరసలు లేదా పొదల సమూహం) ఏర్పాటు చేస్తారు.

జోన్‌-2 : గాలి నిరోధకాలు (విండ్‌ బ్రేక్స్‌) : కాలువగట్లపై భారీ ఎత్తున మొక్కలు నాటతారు. రహదారులకు ఇరువైపులా మొక్కలు పెంచుతారు

జోన్‌-3 : కమ్యూనిటీ బఫర్‌ : ఆగ్రో ఫారెస్ట్రీ కింద సాగు చేయిస్తారు. ప్రజా భాగస్వామ్యంతో వివిధ ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున మొక్కలు నాటతారు.

తీరప్రాంతానికి పెట్టని కోటలా : విపత్తులు, తుపానులు, సునామీల నుంచి రక్షణ, పెనుగాలుల వేగాన్ని నియంత్రించేందుకు, సముద్రమట్టాల పెరుగుదల, తీరప్రాంత కోతను అడ్డుకునేందుకు ఈ గ్రేట్‌ గ్రీన్‌ వాల్‌ ఉపయోగపడుతుందని అటవీ దళాల అధిపతి డా.పీవీ చలపతిరావు తెలిపారు. ఇప్పటికే 700 హెక్టార్లలో మడ అడవులు పెంచుతున్నామన్నారు. ఎకోటూరిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు చలపతిరావు వివరించారు. రైతులు, స్వయం సహాయక సంఘాలు, మత్స్యకారులకు ఉపాధి దొరికేలా ఈ ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేశామన్నారు. ప్రాజెక్టు అమలు మొదలైందని, దీన్ని మరింత ఉద్ధృతంగా ముందుకుతీసుకెళ్తామని చలపతిరావు వివరిస్తున్నారు.

ప్రకృతి విపత్తులు, వాతావరణ మార్పుల ముప్పును అధికంగా ఎదుర్కొంటున్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఒకటి

రాష్ట్రంలో తీరప్రాంతానికి 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 33 లక్షల మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. తీరప్రాంతాల్లో 32% మేర కోతకు గురవుతున్నారు. సముద్రమట్టాల పెరుగుదల వల్ల 282 గ్రామాలు ముప్పు ఎదుర్కొంటున్నాయి. 10 లక్షల మంది పైగా ప్రజలు ఆవాసాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో గత 30 ఏళ్లలో ప్రకృతి విపత్తుల కారణంగా వాటిల్లిన ఆర్థిక నష్టం రూ.2.25 లక్షల కోట్లుగా ఉన్నట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

