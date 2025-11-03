ETV Bharat / state

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం - ఆర్టీసీ బస్సు, టిప్పర్‌ ఢీ - 21 మంది మృతి

బస్సు, లారీ డ్రైవర్లతో సహా 21 మంది ప్రయాణికులు మృతి - పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలు, ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం - క్షతగాత్రులను చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు

Bus Accident in Telangana
Bus Accident in Telangana (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 8:32 AM IST

Updated : November 3, 2025 at 9:07 AM IST

2 Min Read
Bus Accident in Mirzaguda Of Telangana State : తెలంగాణ రాష్ట్రం రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. తాండూరు డిపోనకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సును కంకర లోడుతో వెళ్తున్న టిప్పర్‌ ఢీకొట్టింది. చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. బస్సుపై కంకర లోడు పడిపోవడంతో పలువురు ప్రయాణికులు అందులో కూరుకుపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో 21 మంది మృతి చెందగా పలువురు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని జేసీబీ సాయంతో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కంకరలో కూరుకుపోయిన వారిని బయటకు తీస్తున్నారు.

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం - ఆర్టీసీ బస్సు, టిప్పర్‌ ఢీ - 20 మంది మృతి (ETV Bharat)

ఆర్టీసీ బస్సు తాండూరు నుంచి హైదరాబాద్‌ వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బస్సులో సుమారు 70 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీరిలో ఎక్కువగా విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. విద్యార్థులు హైదరాబాద్‌లోని పలు కళాశాలల్లో చదువుతున్నట్లు సమాచారం. ఆదివారం సెలవు కావడంతో ఇళ్లకు వెళ్లి తిరిగి నగరానికి వస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. రోడ్డు ప్రమాదంతో హైదరాబాద్‌-బీజాపూర్‌ హైవేపై భారీగా ట్రాఫిక్‌జామ్‌ అయింది. చేవెళ్ల-వికారాబాద్‌ మార్గంలో పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.

తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన పవన్‌కల్యాణ్‌ : రంగారెడ్డి జిల్లా బస్సు ప్రమాదంపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

అధికారులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశం : రోడ్డు ప్రమాదంపై తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విచారం వ్యక్తం చేశారు. తక్షణం ఘటనా స్థలికి వెళ్లి సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్‌ను సీఎం సూచించారు. ప్రమాద వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయాలన్నారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సీఎస్‌, డీజీపీకి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. క్షతగాత్రులను హైదరాబాద్‌కు తరలించి మెరుగైన వైద్యం అందించాలన్నారు. అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులు ఘటనా స్థలికి వెళ్లి పర్యవేక్షించాలన్నారు.

దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన మంత్రి పొన్నం : మరోవైపు ప్రమాద ఘటనపై తెలంగాణ రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంపై ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డితో ఆయన ఫోన్​లో మాట్లాడారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు. కంకర లోడుతో ఉన్న టిప్పర్ రాంగ్ రూట్​లో వచ్చి బస్సును ఢీకొట్టినట్టు అధికారులు తెలిపారు. హుటాహుటిన ఆర్టీసీ అధికారులు ఘటన స్థలానికి వెళ్లాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ సూచించారు.

15 మంది ప్రయాణికులను రక్షించిన పోలీసులు : ఘటనాస్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు 15 మంది ప్రయాణికులతో పాటు బస్సు కండక్టర్‌ రాధను పోలీసులు రక్షించారు. సహాయక చర్యలు జరుగుతున్న సమయంలో చేవెళ్ల సీఐ భూపాల్‌ శ్రీధర్‌పైకి జేసీబీ ఎక్కడంతో ఆయన ఎడమ కాలికి గాయమైంది. సీఐను చేవెళ్ల ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు.

Last Updated : November 3, 2025 at 9:07 AM IST

