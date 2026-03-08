ETV Bharat / state

రాజేంద్రనగర్​లో 'గ్రేప్ ఫెస్టివల్' - పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్న ద్రాక్ష ప్రేమికులు

ఉద్యాన వర్సిటీ ఆధ్వర్వంలో రాజేంద్రనగర్ ద్రాక్ష పరిశోధన కేంద్రంలో గ్రేప్​ ఫెస్టివల్ - మేళాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు అవగాహన - హైదరాబాద్​ శివారు ప్రాంతాల్లో వేల ఎకరాల్లో కనుమరుగైన ద్రాక్ష పంట

GRAPE FESTIVAL 2026
GRAPE FESTIVAL 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 8, 2026 at 9:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Grape Festival 2026 in Rajendranagar : తెలంగాణలో ఎండల తీవ్రత మొదలైన వేళ ద్రాక్ష మహోత్సవం సందడిగా సాగుతోంది. ప్రశాంత వాతావరణం, ఆహ్లాదకరమైన చెట్ల నడుమ రాజేంద్రనగర్ ద్రాక్ష పరిశోధన స్టేషన్ ప్రాంగణంలో శ్రీ కొండా లక్ష్మణ్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో ద్రాక్ష పండుగను నిర్వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​లోని జంట నగరాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ఔత్సాహిక ద్రాక్ష ప్రేమికులు, యువత, చిన్నారులు తరలివచ్చి పంట క్షేత్రాల్లో కలియ తిరుగుతూ పండ్ల రుచి చూస్తూ కొనుగోలు చేసి ఆస్వాదిస్తున్నారు.

తెలంగాణలో ద్రాక్ష సాగు కనుమరుగైపోతున్న వేళ మళ్లీ రైతుల్లో ఈ పంట సాగు పట్ల అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ప్రెసిషన్ ఫార్మింగ్ - ఖచ్చితమైన వ్యవసాయంలో ద్రాక్ష అత్యంత యోగ్యమైన పంట. దీని దృష్ట్యా పంట మార్పిడిలో భాగంగా రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు సిద్ధమైంది. ఒకప్పుడు ఓ వెలుగు వెలిగిన ద్రాక్ష పంట సాగుకు పూర్వ వైభవం తీసుకురాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో అనువైన ప్రాంతాల రైతుల్లో ద్రాక్ష పంట సాగు ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఉత్పత్తి, ఉత్పాదకత పెంపొందించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.

ద్రాక్ష క్షేత్రాల్లో కలియతిరుగుతూ, పండ్లు కోస్తూ : ఈ క్రమంలో ద్రాక్ష పండ్ల వినియోగం పట్ల అన్ని వర్గాల ప్రజలు, పంట సాగు పట్ల రైతుల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించేందుకు హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్ ద్రాక్ష పరిశోధన స్టేషన్ ప్రాంగణంలో ద్రాక్ష మహోత్సవం కన్నుల పండువగా సాగుతోంది. ఉద్యాన కళాశాల పక్కన పరిశోధన క్షేత్రంలో ద్రాక్ష మేళాను శ్రీ కొండా లక్ష్మణ్ తెలంగాణ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం ఉపకుపలతి డాక్టర్ దండ రాజిరెడ్డి ప్రారంభించారు. పెద్ద ఎత్తున జంట నగరవాసులు తరలివచ్చి ద్రాక్ష క్షేత్రాల్లో కలియతిరుగుతూ పండ్లు కోసి రుచి చూస్తూ కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

గతంలో హైదరాబాద్ చుట్టు పక్కల జ్యూస్, వైన్, సీడ్ సెల్ రకాల కోసం వేల ఎకరాల్లో సాగైన ద్రాక్ష పంట కాలక్రమేణా తగ్గిపోయింది. హైదరాబాద్ నగరం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుండటం, స్థిరాస్తి వ్యాపారం, కూలీల కొరత, పెట్టుబడి వ్యయం పెరగడం, చీడపీడలు, తెగుళ్లు, ఆశించిన దిగుబడులు రాకపోవడం, సరైన మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు లేకపోవడం, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం కొరవడటం ఇవన్నీ ద్రాక్ష పంట సాగుకు ఆటంకాలుగా ఏర్పడి అది కాస్త కనుమరుగైపోయింది.

మళ్లీ పూర్వ వైభవానికి ప్రయత్నాలు : దీంతో రైతులు ఆర్థికంగా కోలుకోలేకుండా దెబ్బతిన్నారు. గత వైభవం చరిత్ర పుటలకే పరిమితమైపోకుండా మళ్లీ పూర్వవైభవం తీసుకొచ్చేందుకు శ్రీ కొండా లక్ష్మణ్ ఉద్యాన వర్సిటీ, ఉద్యాన శాఖ మేళాలు ఏర్పాటు చేసి రైతులకు, ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తోన్నాయి. అత్యాధునిక టెక్నాలజీ యువతకు చేరవ చేసి ద్రాక్ష పంట సాగు వైపు మళ్లించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.

విస్తృత పరిశోధనలు : ద్రాక్ష పంట సాగు విస్తీర్ణం పెంపొందించేందుకు విస్తృత పరిశోధనలు చేపట్టేందుకు శ్రీ కొండా లక్ష్మణ్ తెలంగాణ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. ఇటలీ, ఫ్రాన్స్ తరహాలో విశ్వనగరం హైదరాబాద్ మార్కెట్ దృష్టిలో పెట్టుకుని తక్షణమే సంగారెడ్డి పండ్ల పరిశోధన స్టేషన్, నల్గొండ జిల్లా కొండమల్లేపల్లి పరిశోధన స్టేషన్​లో ద్రాక్ష పరిశోధనలకు శ్రీకారం చుట్టబోతున్నట్లు ప్రకటించింది.

అగ్రి టూరిజాన్ని : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అగ్రి టూరిజంను ప్రోత్సహించేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు పలు చర్యలు తీసుకుంటున్న నేపథ్యంలో ద్రాక్ష సాగు కోసం రైతులకు ప్రోత్సహకాలను అందించి, వైన్ విధానం తీసుకొచ్చి ముందుకొచ్చే పారిశ్రామికవేత్తలకు వైన్ యార్డులు నెలకొల్పేందుకు తోడ్పాటిస్తే బాగుంటుందన్న విజ్ఞప్తులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ద్రాక్ష పండ్లతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలెన్నో- ఈ వ్యాధులు మీ దరి చేరవు!

తాజా ద్రాక్షలు కావాలా నాయనా - అక్కడికి వెళ్తే ఫ్రీగా టేస్ట్ చేసి కొనుక్కోవచ్చు

TAGGED:

TELANGANA HORTICULTURAL UNIVERSITY
GRAPE FESTIVAL 2026 RAJENDRANAGAR
GRAPE RESEARCH STATION IN HYD
AGRITOURISM IN TELANGANA
GRAPE FESTIVAL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.