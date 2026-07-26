ఆధిపత్య పోరులో "గ్రానైట్" - మాఫియా దాడులతో కుదేలవుతున్న ఎగుమతులు!
దేశీయంగా ఖ్యాతి గాంచిన గ్రానైట్ పరిశ్రమలో పెరిగిన మాఫియా దాడులు - ఎగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం - పైచేయి సాధించేందుకు గ్రానైట్ మాఫియా దందా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 4:06 PM IST
Granite Mafia Racket in AP : దేశీయంగా ఖ్యాతి గాంచిన గ్రానైట్ పరిశ్రమలో మాఫియా దాడులు పెరిగాయి. దీంతో ఎగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. పరిశ్రమలో భయాందోళనలు రేకెత్తిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం అక్రమార్కుల ఆధిపత్య పోరుతో అట్టుడుకుతోంది. బాపట్ల, ప్రకాశం, పల్నాడు జిల్లాల్లోని మార్టూరు, బల్లికురవ, సంతమాగులూరు, చిలకలూరిపేట, యద్దనపూడి ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా గ్రానైట్ శ్లాబుల ఉత్పత్తి పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. ఈ పరిశ్రమలు మాఫియా దాడుల దెబ్బకు కుదేలవుతున్నాయి.
క్షీణించిన ఎగుమతులు: నిత్యం ఇక్కడి నుంచి వివిధ రాష్ట్రాలకు వేల టన్నుల గ్రానైట్ పలకలను ఎగుమతి చేస్తుంటారు. దీనిలో పైచేయి సాధించేందుకు నెలకొన్న అవాంతరాలతో ఇటీవల ఎగుమతులు గణనీయంగా క్షీణించాయి. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లోని అక్రమ బిల్లుల వ్యాపారుల మధ్య నెలకొన్న ఆధిపత్య పోరే ప్రస్తుత ఉద్రికత్తలకు ప్రధాన కారణమని వ్యాపార వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.
తీవ్రమైన ఆధిపత్య పోరు: కొద్దిరోజులుగా పల్నాడు జిల్లాలో మార్టూరుకు చెందిన ఇద్దరు గ్రానైట్ మాఫియాకు చెందిన వ్యక్తులపై దాడులు జరగడంతో వ్యాపారులు భయంతో వణికిపోతున్నారు. అంతేకాక కొత్త వ్యక్తులు రోజుల తరబడి ఈ ప్రాంతంలోని లాడ్జీల్లో మకాం వేయడం స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది. గ్రానైట్ ఎగుమతుల్లో అక్రమంగా వాహనాలు తరలించే బృందాల మధ్య విభేదాలు ముదిరాయి. ప్రత్యర్థులను అణచివేసేందుకు ఏకంగా సుఫారీ గ్యాంగులను ఆశ్రయిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇటీవల జరిగిన వరుస సంఘటనలు ఈ ఆందోళనకు మరింత బలం చేకూరుస్తున్నాయి. 15 రోజుల క్రితం యద్దనపూడి మండలానికి చెందిన ఓ యువకుడు మార్టూరులో ఉన్న తన బంధువు నీడలో అక్రమ వ్యాపారం సాగిస్తూ రాటుదేలాడు. తెలంగాణలో సుమారు 10 గ్రానైట్ వాహనాలను జీఎస్టీ అధికారులకు పట్టించాడనే నెపంతో కొందరు వ్యక్తులు దేహశుద్ధి చేశారు.
సినిమా లెవల్లో సవాల్: తాజాగా మార్టూరులోనే ఉంటూ ఇదే అక్రమ వ్యాపారం దశాబ్దకాలంగా చేస్తున్నాడు. బల్లికురవ మండలానికి చెందిన మరో వ్యక్తి తనకు ఎదురులేదని ఇటీవల పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్ల ప్రాంతానికి వెళ్లి సినిమా లెవల్లో సవాల్ విసరడం కలకలం రేపింది. దీంతో కొందరు యువకులు విచ్చేసి, చిలకలూరిపేట సమీపంలోని బొప్పూడి వద్ద ఆ వ్యక్తిని పట్టుకుని కావూరు, నరసరావుపేట సమీపంలోని ఓ గోదాములో కట్టేసి తీవ్రంగా ఒళ్లు హూనం చేశారు. దీంతో ఇది ఏ వైపు అడుగులేస్తుందోనని పారిశ్రామిక వర్గానికి పాలుపోవడం లేదు. గతంలోనూ మార్టూరులోని జాతీయ రహదారిపై ఇరువర్గాల వారు దాడులకు పాల్పడటం ఇప్పటికీ ఈ ప్రాంత ప్రజలు మరువకున్నారు.
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