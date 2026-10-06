అప్పులు కట్టలేక ఘాతుకం - బంగారం ఇవ్వనన్నందుకు అమ్మమ్మ హత్య
అప్పులు, నెలవారీ ఈఎంఐలు చెల్లించలేక తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న మనవడు తన అమ్మమ్మను దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఆమె ఒంటిపై ఉన్న బంగారు, వెండి ఆభరణాలను దోచుకొని పరారయ్యాడు.
Published : October 6, 2026 at 1:08 PM IST
Grandson Killed His Grandmother : పెళ్లైన ఆరు నెలలకే భర్తతో విభేదాల వల్ల పుట్టింటికి వచ్చింది. ఒంట్లో సత్తువ ఉన్నంత వరకూ ఒకరిపై ఆధారపడకుండా బతికిన ఆమె, వృద్ధాప్యంలోకి అడుగుపెట్టింది. మేనల్లుడి కుమారుడు ఆమెకు అండదండగా ఉంటూ అన్నీతానై చూసుకున్నాడు. ఇటీవలే టౌన్లో సొంతిల్లు కొనుక్కున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ఓ రోజు ఆ వృద్ధురాలు ఉన్నట్టుండి తనువు చాలించింది.
మేనల్లుడు, అతని కుమారులే అంతా దగ్గరుండి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అప్పటి వరకు ఆమెకు అండదండగా ఉన్న ఆ మనవడు మాత్రం ఆఖరి చూపు చూసేందుకు కూడా రాలేదు. దీని వెనక దాగిన మర్మమేంటి? అతనిలో ఈ మార్పునకు అసలు కారణమేంటి? ప్రాణం లేని రంగు కాగితం కోసం మానవత్వాన్ని మంట కలిపి మానవ సంబంధాలు ఎంతలా దిగజారుతున్నాయో తెలుుసుకుందాం రండి.
మృతురాలి పేరు మంటిపల్లి యాదమ్మ. వయసు 70 ఏళ్లు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం తూప్రాన్పేట వాసి. ఆమెకు పెళ్లి జరిగిన ఆరు నెలలకే భర్తతో విభేదాలు రావడంతో పుట్టింటి వద్దే ఉంటోంది. అప్పటి వరకూ తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువుల అండతో ఉన్న ఆమెకు ప్రస్తుతం మేనల్లుడు దర్శన్ కుటుంబమే బాగోగులు చూసుకుంటోంది. దర్శన్ కుమారుల్లో ఒకరైన రాజుకు, ఆమెకు అనుబంధం ఎక్కువ. అమ్మమ్మకు ఒంట్లో చిన్న నలతగా ఉన్నా, అన్నీతానై చూసుకునే వాడు. ఏం కావాలన్నా అందిస్తూ అండదండగా ఉండేవాడు.
ఇల్లు కట్టుకుని అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన రాజు
రాజు ఇటీవల సొంతంగా ఓ ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు. దీంతో అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయాడు. నెలనెలా ఇంటి ఈఎంఐ చెల్లించడం కూడా అతనికి భారమైంది. ఎలాగైనా ఆ అప్పులన్నింటినీ తీర్చాలి అనుకున్నాడు. తనను ఎంతో ఆప్యాయంగా చూసుకునే అమ్మమ్మ వద్ద బంగారం ఉన్న విషయం అతనికి గుర్తుకు వచ్చింది. అండదండగా ఉంటున్న తాను అడిగితే అవ్వ కాదంటుందా అన్న నమ్మకంతో ఆమెను బంగారం తాకట్టు కోసం అడిగాడు. అవతలి నుంచి వచ్చిన సమాధానం అతన్ని ఒక్కసారిగా షాక్కు గురిచేసింది.
యాదమ్మ తన ఇంట్లో చనిపోయి ఉందని ఆమె మేనల్లుడు దర్శన్ ఫిర్యాదు చేశాడు. దర్యాప్తులో దర్శన్ పెద్ద కుమారుడు రాజు చంపినట్లు తెలిసింది. నిందితుడు రాజు రూ.36 లక్షలకు ఇల్లు కొన్నాడు. అతని దగ్గర ఉన్న రూ.11 లక్షలకు, మరో రూ.20 లక్షలు ఫైనాన్స్, ఇంకా మిగిలిన నగదును చుట్టుపక్కల వారి దగ్గర తీసుకొని ఇల్లు కొన్నాడు. అప్పు కట్టలేని పరిస్థితుల్లో తన అమ్మమ్మ అయిన యాదమ్మ బంగారం, వెండి తీసుకొని బ్యాంకులో పెట్టి, లోన్ తీసుకొని కొంత అప్పు తీర్చాలని అనుకున్నాడు. బంగారం ఇవ్వడానికి ఆమె నిరాకరించడంతో ఆవేశంతో యాదమ్మను హత్య చేశాడు. నిందితుడు నుంచి బంగారు, వెండి వస్తువులను సీజ్ చేశాం.- రవీందర్, చౌటుప్పల్ ఎస్సై
అమ్మమ్మను బంగారం అడిగిన రాజు
ఏ అవసరమొచ్చినా మనవడు దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నాడన్న మురిపెం భ్రమ అని తెలిసేందుకు ఎంతో సమయం పట్టలేదు. తనకు బంగారం ఇచ్చేందుకు నిరాకరించడంతో అతనిలో కోపం కట్టలు తెచ్చుకుంది. ఉన్న బంగారమంతా కుటుంబం మొత్తానికి చెందుతుంది, నీకు ఒక్కడికే ఇవ్వలేనన్న ఆమెతో గొడవపడ్డాడు. కోపం చల్లారాక బిడ్డే అర్థం చేసుకుంటాడులే అని యాదమ్మ అతన్ని సముదాయించే ప్రయత్నం చేయలేదు. ఆమె అనుకున్నట్లుగానే సమస్య అక్కడితో సమసిపోతే ఈ కథనం గురించి చర్చించే సందర్భమే మనకు వచ్చేది కాదు. అప్పటి వరకూ మనస్పూర్తిగా ఆ అవ్వకు సేవ చేసిన మనవడు రూపాయి విలువ తెలిసిరాగానే రూపు మార్చేశాడు. ఎలాగైనా ఆమె బంగారాన్ని తానే దక్కించుకోవాలని వికృత రూపాన్ని దాల్చి కాలయముడయ్యాడు.
నిందితుడి నుంచి బంగారు, వెండి ఆభరణాలు స్వాధీనం
అప్పటి వరకూ ఆమె పంచిన అనురాగం, ప్రేమను మరచి దారుణంగా ఆమెను హతమార్చి బంగారం, వెండి ఆభరణాలు దోచుకెళ్లాడు. మేనత్త మరణంపై దర్శన్ అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు ఇచ్చాడు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అతని కుమారుడు రాజే ఆ పాశవికానికి ఒడిగట్టాడు అని తేల్చడంతో ఆ తండ్రికి గుండె ఆగినంత పనైంది. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు అతడి నుంచి 5.6 తులాల రెండు బంగారు గొలుసులు, చెవి దిద్దులు, మాటీలు, 1.59 కిలోల వెండి కాళ్ల కడియాలు, పట్టగొలుసులు, ఒక ద్విచక్ర వాహనం, సెల్ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు.
చిన్నప్పటి నుంచి ఇంటికి పెద్దదిక్కుగా ఉంటూ అండదండలు అందించిన యాదమ్మకు ఆఖరి రోజుల్లో ఆసరా ఉండటం రాజు కనీస బాధ్యత. కానీ తనకు ఆపద వచ్చిందని తను అందించిన ఆసరాను అవకాశంగా మలుచుకుని సొమ్ము చేసుకోవాలనుకున్నాడు. కష్టపడితే కాలంతో పాటు తీరిపోయే అప్పు కోసం విచక్షణ మరిచి ఓ అమాయకురాలి ప్రాణాలు బలిగొన్నాడు. సొమ్ము మొత్తం తనకే దక్కాలన్న దురాశతో చివరకు కటకటాలపాలయ్యాడు.
పోలీసుల వల్లే వ్యాపారవేత్త నేమారం హత్య జరిగింది - మార్వాడీల ఆందోళన
ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయమైన స్నేహితుడి ఘాతుకం - యువ వైద్యురాలిని గదికి రప్పించి హత్య!