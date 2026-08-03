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ఆడపిల్లగా పుట్టడమే నేరమా? - నానమ్మ కర్కశత్వానికి చిన్నారి బలి

జులై 27న రెండు నెలల చిన్నారిని ఆసుపత్రి రెండో అంతస్తు నుంచి విసిరేసిన నానమ్మ - ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతూ చిన్నారి మృతి - నానమ్మను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించిన పోలీసులు

Anantapur GGH Child Death
Anantapur GGH Child Death (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 4:51 PM IST

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Anantapur GGH Child Death : 'నానమ్మ నేను ఏ తప్పు చేశాను? అమ్మ ఆలనతో తొలిపొద్దు చూడలేదు. నాన్న లాలనలోని అనురాగాన్ని అనుభవించలేదు. ఆ ఆత్మీయ స్పర్శను, ఆ మధురిమను ఆస్వాదించలేదు. లోకమే తెలియని నేను, నా ప్రమేయమే లేని, నాకు మాత్రం కారణం కానీ రీతిలో బలైపోయాను. ఆడపిల్లగా పుట్టడమే నేరమై బాధాకర రీతిలో ఈ లోకం విడిచానని' ఆ రెండు నెలల చిన్నారి ఆవేదన గుండెలు బరువెక్కేలా చేస్తోంది. జులై 27న నానమ్మ కర్కశత్వానికి తీవ్ర గాయాలపాలైన శ్రీసత్యసాయి జిల్లా మామిడాకులపల్లికి చెందిన రెండు నెలల పసికందు అనంతపురం జీజీహెచ్‌లో చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం(ఆగస్టు 2) నాడు మృతి చెందింది.

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మామిడాకులపల్లికి చెందిన పూజిత, అశోక్ కుమార్ రెండు సంవత్సరాల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి రెండు నెలల చిన్నారి ఉంది. కుమారుడి ప్రేమ వివాహం ఆ తల్లికి నచ్చలేదు. అంతేకాక ఆడబిడ్డ పుట్టడం, ఆ శిశువుకు పుట్టినప్పుటి నుంచి అనారోగ్యంతో బాధపడటం ఆమె జీర్ణించుకోలేకపోయింది. పాప జులై 21న ఫిట్స్‌ రావడంతో అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన వైద్యశాలలో చేర్పించారు. వారితో అత్త సత్యమ్మ సహాయకురాలిగా వచ్చింది.

Grandmother Throws Infant Anantapur : తన కుమారుడికి ఆడపిల్ల పుట్టడం ఇష్టం లేని సత్యమ్మ పాపను ఎలాగైనా వదిలించుకోవాలనుకుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ నెల 27న రాత్రివేళ తల్లి పక్కన నిద్రిస్తున్న పసికందును ఎత్తుకుని కిటికీ నుంచి కింద ఉన్న చెత్తకుండీలోకి విసిరేసింది. బిడ్డను ఎవరో ఎత్తుకెళ్లారని అక్కడున్నవారు చెప్పటంతో వైద్యాధికారులు ఉలిక్కిపడ్డారు. సెక్యూరిటీ సిబ్బంది సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించి, నానమ్మే బిడ్డను ఎత్తుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు.

అనంతరం పాప ఏడుస్తున్న శబ్దం విని, వెతికిన సిబ్బంది చెత్తకుండీలో పసికందు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. పై నుంచి విసిరేసినప్పుడు కుండీలో ప్లాస్టిక్, ఇతర వ్యర్థ పదార్థాలు ఉండటంతో చిన్నారి ప్రాణాలతో బయటపడినా అంతర్గత గాయాలు కావడంతో వైద్యులు అత్యవసర విభాగంలో చేర్చి చికిత్స అందించారు. ఈ క్రమంలోనే పరిస్థితి విషమించడంతో ఆదివారం నాడు ప్రాణాలు విడిచింది. కోడలు ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన అనంతపురం టూటౌన్​ పోలీసులు దర్యాప్తులో భాగంగా అత్తను నిందితురాలిగా తేల్చి కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే సత్యమ్మను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు.

రెండు నెలల చిన్నారిపై నానమ్మ కర్కశత్వం - నిందితురాలిపై కేసు నమోదు

సింగరాయకొండలో చిన్నారి మిస్సింగ్ - నానమ్మ పనేనా!

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