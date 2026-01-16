ETV Bharat / state

కన్నుల పండువగా ప్రభల తీర్థం - భారీగా తరలివచ్చిన జనం

ఏకాదశ రుద్రులు కొలువైన గ్రామాల్లో ప్రభల ఊరేగింపు - పొగమంచు కురుస్తున్నా ఊరేగింపులో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న ప్రజలు, రాష్ట్ర పండుగగా ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో ఈ సారి ఉత్సవాలకు మరింత ప్రాధాన్యం

Prabala Teertham Started Granly Across Konaseema
Prabala Teertham Started Granly Across Konaseema (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Prabala Teertham Started Granly Across Konaseema District: సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని కనుమ రోజు కోనసీమ వ్యాప్తంగా ప్రభల ఉత్సవాలు వైభవంగా మొదలయ్యాయి. సుమారు 200 గ్రామాల నుంచి 500 ప్రభల వరకు ఆయా తీర్థ ప్రదేశాలకు యువత, పెద్దలు తరలిస్తున్న దృశ్యాలు కనువిందు చేస్తున్నాయి. జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థాన్ని రాష్ట్ర పండుగగా ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో ఈసారి ఈ ఉత్సవాలకు మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

జగ్గన్నతోట పరిపాల తీర్థం మొదలుకొని కోనసీమలో పప్పులవారిపాలెం, కుందాలపల్లి, మోడేకుర్రు, నరేంద్రపురం, పులిశెట్టి వారిపాలెం, కొర్లగుంట, ఎ.అగ్రహారం, నేదునూరు, తొండవరం ఇలా తదితర గ్రామాల నుంచి ప్రభలు వివిధ ప్రదేశాలకు తరలి వస్తున్నాయి. ఈరోజు రాత్రి వరకు కన్నుల పండువగా ప్రభల తీర్థాలు ఊరేగనున్నాయి.

కోనసీమలో కన్నుల పండువగా ప్రభల తీర్థం - భారీగా తరలివచ్చిన జనం (ETV Bharat)

వైభవంగా జరుపుకోవాలని సీఎం పిలుపు: కోనసీమ ప్రభల తీర్థం ఉత్సాహంగా వైభవంగా జరుపుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. అందరికీ మంచి జరగాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రభల తీర్థం సందర్భంగా భక్తులకు ముఖ్యమంత్రి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దాదాపు 476 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగి ఉన్న ప్రభల తీర్థమైన జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్ధానికి ఏపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పండుగ హోదా కల్పించిందని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు.

జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన ప్రభల తీర్థంలో లోక కళ్యాణం కోసం ఏకాదశ రుద్రులు జగ్గన్నతోటలో సమావేశమవుతారని అందరి విశ్వాసమని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. లక్షల మంది హాజరయ్యే ఈ వేడుకకు రాష్ట్ర పండుగ హోదా కల్పించడం ద్వారా భక్తులకు అవసరమైన సకల ఏర్పాట్లు జరుగుతాయని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

కన్నుల పండువగా ప్రారంభం: కనుమ రోజున కోనసీమలో ప్రభల తీర్థాలు కన్నుల పండువగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఏకాదశ రుద్రులు కొలువై ఉన్న గ్రామాల్లో ప్రభలను అందంగా అలంకరించి ఊరేగింపు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఓవైపు దట్టంగా పొగమంచు కురుస్తున్నప్పటికీ ఆయా గ్రామాల్లో ప్రభల ఊరేగింపులో ప్రజలు మాత్రం ఉత్సాహంగా పాల్గొనడం గమనార్హం. మొదట ఆలయాల వద్ద ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఊరేగింపు ముహూర్తాలను నిర్ణయించారు. అనంతరం గ్రామాల్లో ప్రభలను ఊరేగిస్తూ బయలుదేరారు. ఈ మధ్యాహ్నం ప్రభలు తీర్థాలకు బయల్దేరాయి.

5 లక్షల మంది వీక్షకులు!: టన్నుల కొద్ది బరువు ఉంటే ప్రభను గ్రామస్థులు భుజాలపై మోసుకుంటూ జగ్గన్న తోటకు తరలిస్తారు. అనంతరం ఆయా గ్రామాల నుంచి కొన్ని ప్రభలను రహదారులపై తీసుకొస్తే రెండు ప్రభలను మాత్రం పంట పొలాలను దాటుకుని నది మీదుగా తీసుకురావడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. గంగలకుర్రు, గంగలకుర్రు అగ్రహారం ప్రభలు అప్పర్ కౌశిక నదిని దాటే దృశ్యాలు మాత్రం భక్తులను కట్టిపడేస్తాయి. ప్రభల ఉత్సవాన్ని వీక్షించేందుకు గాను సుమారు 5 లక్షల మంది వరకు భక్తులు తరలివస్తారని అధికారులు అంచనా. ఈ నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు తలెత్తకుండా జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ మీనా ఆధ్వర్యంలో 300పైగా పోలీసులు భారీ బందోబస్తును నిర్వహించారు.

భారీ బాణసంచాతో ప్రభల ఉత్సవం : కోనసీమ జిల్లాలోని అధికార యంత్రాంగం ఉత్సవాలకు అనుగుణంగానే ఏర్పాట్లన్నీ చేసింది. ముసలపల్లి భోగేశ్వర స్వామి ప్రభ తొలిగా జగ్గన్నతోటకు చేరింది. అయితే చివరగా గంగలకుర్రు అగ్రహారం వీరేశ్వర స్వామి ప్రభ ఎగువ కౌశకినది దాటుకుంటూ తోటలోనికి వచ్చింది. ఈ దృశ్యాలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. కోనసీమలో 160 చోట్ల ప్రభల తీర్థాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. సంక్రాంతి రోజున కొత్తపేటలో భారీ బాణసంచా మధ్య ప్రభల ఉత్సవం వైభవోపేతంగా నిర్వహించారు.

సంక్రాంతి వేడుకల్లో భాగంగా కనుమ పండుగ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు. గోవులను శుభ్రంగా కడిగి, వాటి నుదుటన బొట్టుపెట్టి, కాళ్లు, వీపుపై భాగంలో పసుపు, కుంకుమతో అలంకరించి ప్రత్యేకంగా పూజలను నిర్వహించారు. అంతేకాకుండా పిల్లలు, పెద్దలు ఆటపాటలతో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా సందడిగా గడిపారు.

జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థం- 11 మంది ఏకాదశ రుద్రులు కనుమరోజు ఒకేచోట కొలువుదీరే అరుదైన దృశ్యం

కోనసీమ జిల్లాలో ప్రభల సందడి - పోటెత్తిన భక్తులు

TAGGED:

PRABALA TEERTHAM IN KONASEEMA
KONASEEMA SANKRANTI CELEBRATIONS
PRABALA TEERTHAM ACROSS KONASEEMA
పప్పులవారిపాలెంలో ప్రభల తీర్థం
PRABALA TEERTHAM PAPPULAVARIPALEM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.