బోరు బావిలో పడిన నాలుగేళ్ల మనవడు - రక్షించే క్రమంలో తాత మృతి
నల్గొండ జిల్లాలో విషాద ఘటన - ఊట్లపల్లిలో బోరుబావిలో పడిన నాలుగేళ్ల బాలుడు - మనవడిని రక్షించేందుకు వెళ్లి బోరుబావిలో చిక్కుకున్న తాత వెంకన్న - ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మృతి
Published : May 16, 2026 at 11:55 AM IST|
Updated : May 16, 2026 at 12:11 PM IST
Grandfather Dies After Rescue boy Falls into Borewell : నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ మండలం ఊట్లపల్లిలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. బోరుబావిలో పడిన నాలుగేళ్ల బాలుడిని రక్షించేందుకు వెళ్లిన తాత, అదే బోరుబావిలో చిక్కుకున్నారు. ఘటనా స్థలికి వెళ్లి తాత, మనవడు హేమాన్షును బోరు బావి నుంచి పోలీసులు బయటకు తీశారు. ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా ఊపిరాడక తాత వెంకన్న (53) మృతి చెందారు.
