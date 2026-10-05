గన్నవరం చేరుకున్న ఆర్చర్ జ్యోతి సురేఖ - ఘనస్వాగతం పలికిన అధికారులు, అభిమానులు
ఆసియా క్రీడలు ముగియడంతో ఆర్చర్ వెన్నం జ్యోతి సురేఖ భారత్కు చేరుకున్నారు. గన్నవరం విమానాశ్రయంలో జ్యోతి సురేఖకు అభిమానులు, క్రీడాధికారులు ఘనస్వాగతం పలికారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 10:34 AM IST|
Updated : October 5, 2026 at 12:12 PM IST
Grand welcome for Archer Jyothi at Gannavaram Airport : ఆసియా క్రీడల్లో భారతదేశానికి ప్రతినిధ్యం వహించి స్వర్ణం సాధించడం సంతోషంగా ఉందని విజయవాడకు చెందిన ఆర్చర్ వెన్నం జ్యోతి సురేఖ తెలిపారు. ఆసియా క్రీడలు ముగియడంతో విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ఆమెకు పలువురు అధికారులు, క్రీడాభిమానులు ఘన స్వాగతం పలికారు.
జపాన్ ఆసియన్ క్రీడల్లో ఆర్చరీ కాంపౌండ్ మహిళల టీమ్ విభాగంలో జ్యోతి సురేఖ స్వర్ణం సాధించారు. ఇప్పటివరకు వరుసగా 4 ఆసియా క్రీడల్లో పాల్గొని పతకాలు సాధించిన క్రీడాకారిణిగా గుర్తింపు పొందారు. 2014 దక్షిణ కొరియా ఆసియన్ క్రీడల్లో కాంస్యం సాధించారు. 2018లో ఇండోనేషియా జకార్తా ఆసియన్ గేమ్స్లో రజతం సాధించారు. 2023లో చైనా హాంగ్జౌ ఆసియన్ క్రీడల్లో వ్యక్తిగత, టీమ్, మిక్స్డ్ విభాగంలో 3 స్వర్ణాలు సాధించారు. వరుసగా 4 ఆసియా క్రీడల్లో నాలుగు స్వర్ణ, రజత, కాంస్య పతకాలను ఆర్చర్ వెన్నం జ్యోతి సురేఖ సాధించారు. వచ్చే ఒలింపిక్స్లో పతకం సాధించడమే లక్ష్యంగా సాధన చేస్తానని జ్యోతి సురేఖ తెలిపారు.
ఫైనల్స్లో చైనాతో ఫైట్ : ఆసియా క్రీడల్లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించి స్వర్ణం సాధించడం తనకు సంతోషంగా ఉందని జ్యోతి తెలిపారు. సెమీ ఫైనల్స్లో సౌత్ కొరియాతో, ఫైనల్స్లో చైనాతో తమకు ఫైట్ జరిగిందని, ఫైనల్స్లో మంచి ప్రదర్శన చేయడంతోనే తమకు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిందన్నారు. టోర్నమెంట్ ప్రారంభమైనప్పుడు వర్షం పడిందని, కానీ చివర్లో అంతా మామూలుగా మారిపోయిందని అన్నారు. టీమ్ ఈవెంట్లో 100% ఇచ్చేలా కృషి చేశామని వివరించారు. ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఆర్చరీకి ప్రాధాన్యత పెరిగిందని, లీగ్ వల్ల కూడా దీనికి జనాదరణ రావడం జరిగిందని తాను అనుకుంటున్నానని జ్యోతి అన్నారు. ఆర్చరీ కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. వచ్చే ఒలింపిక్స్లో పతకం సాధించడమే లక్ష్యంగా సాధన చేస్తానని, వచ్చే ఏడాది తమకు వరల్డ్ కప్, ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్ గేమ్స్ ఉన్నాయని వెన్నం జ్యోతి సురేఖ తెలిపారు.
''ఆసియా క్రీడల్లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించి స్వర్ణం సాధించడం సంతోషంగా ఉంది. సెమీ ఫైనల్స్లో సౌత్ కొరియాతో, ఫైనల్స్లో చైనాతోటి మాకు ఫైట్ జరిగింది. ఫైనల్స్లో మంచి ప్రదర్శన చేయడంతోనే మాకు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వర్షం పడింది, కానీ చివర్లో అంతా మాములుగా మారిపోయింది. సింగిల్గా కూడా పోటీలో పాల్గొన్నాను, కానీ ఓడిపోయాను. టీమ్ ఈవెంట్లో 100% ఇచ్చేలా కృషి చేశాను. ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో ఆర్చరీకి ప్రాధాన్యత పెరిగింది. లీగ్ వల్ల కూడా దీనికి పాపులారిటీ రావడం జరిగింది అనుకుంటున్నా. మన దేశంలో ఆర్చరీ కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాయి. వచ్చే ఒలింపిక్స్లో పతకం సాధించడమే లక్ష్యంగా సాధన చేస్తా. వచ్చే ఏడాది మాకు వరల్డ్ కప్, ఏషియన్ ఛాంపియన్ షిప్ గేమ్స్ ఉన్నాయి. మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ వల్లే నేను ఈ విజయాలను సాధిస్తున్నాను.''- వెన్నం జ్యోతి సురేఖ, ఆర్చర్
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