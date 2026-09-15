రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కన్నుల పండువగా వినాయక చవితి వేడుకలు - లంబోదరుడికి ప్రత్యేకపూజలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. భక్తులు మండపాలు, ఇళ్లలో బొజ్జ గణపయ్య ప్రతిమలకు భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో నాయకులు వేడుకల్లో పాల్గొనగా, మంత్రులు గణేశుడికి పూజలు నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 8:34 AM IST
Grand Vinayaka Chavithi Celebrations Across The State : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలు కన్నుల పండువగా సాగుతున్నాయి. భక్తులు మండపాలు, ఇళ్లలో బొజ్జ గణపయ్య ప్రతిమలకు భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. వివిధప్రాంతాల్లో జరిగిన వేడుకల్లో మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొని లంబోదరుడికి ప్రత్యేకపూజలు చేశారు. వినాయకుడి ఆశీస్సులు అందరిపైనా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు.
ఎన్టీఆర్ భవన్లో వినాయక చవితి : నెల్లూరులోని గణేశ్ ఘాట్ వద్ద వినాయక చవితి వేడుకల్లో మంత్రులు ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, నారాయణ సహా ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి, సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి, వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి, స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ దీపా వెంకట్ పాల్గొన్నారు. నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన గణేశ్ మండపాన్ని ప్రారంభించి, వినాయకునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం దేవదాయశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు భక్తులను అలరించాయి.
టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో వినాయక చవితి వేడుకలను భక్తిశ్రద్ధలతో ఘనంగా నిర్వహించారు. టీడీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పరుచూరి అశోక్ బాబు, బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ రాంప్రసాద్, గ్రంథాలయ పరిషత్ ఛైర్మన్ కోటేశ్వరరావు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయ సిబ్బంది, కార్యకర్తలు, ఎన్ఆర్ఐ వింగ్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రులు : కృష్ణా జిల్లా మంగినపూడి సాగర తీరన కొలువుతీరిన మహాగణపతిని భారీగా భక్తులు దర్శించుకుంటున్నారు. తొలిరోజు 70 వేల మందికి పైగా భక్తులు మహా గణపతిని తిలకించి పూజలు చేశారు. మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర దంపతుల ప్రత్యేకపూజలతో మహోత్సవాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. నిన్న సాయంత్రం నుంచి ఒక్కసారిగా భక్తుల రద్దీ పెరిగిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. జిల్లా నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలిరావటంతో క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి.
పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు వినాయకుని ఆలయంలో ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. పట్టణ ప్రధాన రహదారిలోని ఆలయానికి సతీసమేతంగా చేరుకుని స్వామి వారికి పూజలు నిర్వహించారు. పాలకవర్గం ఆయనకు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికింది. లంబోదరుని ఆశీసులు నియోజకవర్గ ప్రజలందరిపైనా ఉండాలని ఎమ్మెల్యే ఆకాంక్షించారు.
లౌడ్ స్పీకర్ల పై నిషేధం : శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో వినాయకచవితిని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. కనగానపల్లి మండలం తూముచెర్ల గ్రామాన్ని జిల్లా ఎస్పీ సతీశ్ సందర్శించి మండపాలను పరిశీలించారు. ఉత్సవ కమిటీలతో మాట్లాడి శాంతియుత వాతావరణంలో వేడుక జరుపుకోవాలని సూచించారు. డీజేలు, అధిక శబ్దం చేసే సౌండ్ సిస్టమ్పై నిషేధం ఉందని రాత్రి 10 గంటల తర్వాత లౌడ్ స్పీకర్లు వాడరాదని సూచించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరం మండలం సూర్యారావు పాలెం పీఏసీఎస్ డిపాజిట్ దారులు తమ డిపాజిట్లు చెల్లించాలంటూ వినూత్న రీతిలో వినాయక వేడుకలు నిర్వహించారు. సొసైటీ కార్యాలయం వద్ద బొజ్జగణపయ్యా మా మొర ఆలకించవయ్యా అంటూ ప్రత్యేక పూజలు చేసి నైవేద్యం సమర్పించారు.
వినాయకుడి ఆభరణాలు చోరీ చేసిన దొంగలు : కాకినాడ జిల్లా కోటనందూరు మండలం పి.కొట్టాం ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో చోరీ జరిగింది. స్వామివారికి అలంకరించిన సుమారు 4 కేజీల వెండి ఆభరణాలను దుండగులు ఎత్తుకెళ్లారు. అర్ధరాత్రి ఆలయ తాళాలు పగులగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించి చోరీకి పాల్పడ్డారు. ఆధారాలు దొరక్కుండా సీసీ కెమెరాలు కిందకు వంచడం సహా కెమెరాల రికార్డు నిక్షిప్తమయ్యే డీవీఆర్ బాక్స్ ఎత్తుకెళ్లారు. ఆలయ ధర్మకర్త గోపాలకృష్ణ ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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