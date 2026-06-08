రామోజీరావు రెండో వర్ధంతి - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘన నివాళులు
ఏపీ వ్యాప్తంగా రామోజీరావుకు ఘన నివాళులు - రెండో వర్ధంతి సందర్భంగా రామోజీరావు చిత్రపటానికి పూలమాలలువేసి అంజలి ఘటించిన ప్రముఖులు - తెలుగుజాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడని కొనియాడిన చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 7:55 PM IST
Grand Tribute to Ramoji Rao on his Second Death Anniversary Across AP: అక్షర యోధుడు, మీడియా మేరునగధీరుడు. దివంగత రామోజీరావు రెండవ వర్ధంతి సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆయనకు ఘననివాళులు అర్పించారు. పాత్రికేయ రంగానికి, సమాజానికి రామోజీరావు చేసిన కృషిని స్మరించుకున్నారు. ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి అంజలి ఘటించారు.
తెలుగుజాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు: తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు, మీడియా రంగంలో ఓ యుగకర్త, అక్షర యోధుడు రామోజీరావు అని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. రామోజీరావు 2వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులర్పించారు. సామాన్య కుటుంబం నుంచి అసామాన్య శిఖరాలను అధిరోహించి, మీడియాను ప్రజా చైతన్యానికి వేదికగా మలిచిన ఆయన సేవలు చిరస్మరణీయమన్నారు. విలువలు, క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత, ధైర్యసాహసాలతో నడిచిన రామోజీరావు ప్రస్థానం తరతరాలకు స్ఫూర్తి అని తెలిపారు. పత్రికా రంగం అంటే వ్యాపారం కాదు. సామాజిక బాధ్యత అని భావించి ఆచరించి చూపిన ఆదర్శవాది అని చంద్రబాబు కొనియాడారు. తెలుగు ప్రజలు గర్వించే మీడియా సంస్థలను అందించిన రామోజీరావు స్థానం ప్రజల హృదయాల్లో శాశ్వతమని ఆయన కీర్తి అజరామరమని అన్నారు.
తెలుగుజాతికి కీర్తితెచ్చిన దార్శనికుడు: స్వయంకృషితో అత్యున్నత స్థాయికి చేరి తెలుగుజాతికి ఎనలేని కీర్తిప్రతిష్టలు తెచ్చిన దార్శనికుడు రామోజీరావు అని మంత్రి లోకేశ్ కొనియాడారు. పారిశ్రామికవేత్తగా, పత్రికా సంపాదకుడిగా, సినీ నిర్మాతగా పలు రంగాలలో తనదైన ముద్ర వేశారని తెలిపారు. ఈనాడు పత్రిక ద్వారా ప్రజల జీవితాల్లో చైతన్య వెలుగులు నింపారన్నారు. జర్నలిజంలో నాణ్యత, విశ్వసనీయతకు ప్రతీక రామోజీరావు అని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. మీడియా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టిన దార్శనికుడని, క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, అంకితభావానికి రామోజీరావు నిలువెత్తు నిదర్శనం అన్నారు. రామోజీరావు దూరదృష్టి, అంకితభావం ఎందరికో ఆదర్శమని టీడీపీ రాజ్యసభ అభ్యర్థి చింతకాయల విజయ్ కొనియాడారు.
నివాళులర్పించిన మాజీ మంత్రి దేవినేని: కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో ఎమ్మెల్యే కాగిత కృష్ణప్రసాద్, ఆర్టీసీ ఛైర్మన్ కొనకళ్ల నారాయణ రామోజీరావుకు నివాళులు అర్పించారు. రామోజీరావు తమ ప్రాంతానికి చెందిన వారు కావడం జిల్లాకే గర్వకారణమన్నారు. ఆయన జీవితం ప్రతి ఒక్కరికి ఆదర్శమని కొనియాడారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా గొల్లపూడిలో రామోజీరావు చిత్రపటానికి మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. సామాన్య రైతు కుటుంబంలో జన్మించి అసామాన్య శిఖరాలను అధిరోహించిన మహనీయుడు రామోజీరావు అని అన్నారు. రైతులకు విజ్ఞానం, సాంకేతికత అందించేందుకు 'అన్నదాత' ద్వారా విశేష సేవలు అందించారని, వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చేందుకు కృషి చేశారని కొనియాడారు.
ఒంగోలు ఈనాడు యూనిట్లో సిబ్బంది రామోజీరావు చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. రెండు నిమిషాల పాటు మౌనం పాటించారు. రామోజీరావు మీడియా సంస్థలను స్థాపించిన వ్యక్తి మాత్రమే కాదని, లక్షలాది మందికి ఆత్మవిశ్వాసం నింపిన దార్శనికుడని ఉద్యోగులు కొనియాడారు. ఆయన జీవితం. ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శమని పలువురు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు.
రామోజీరావు ద్వితీయ వర్ధంతి - ఘన నివాళులర్పించిన కుటుంబసభ్యులు, సంస్థ ఉద్యోగులు
రామోజీరావు జీవితం స్పూర్తిగా ముందడుగు వేద్దాం: సీఎం చంద్రబాబు