ప్రకృతి ప్రేమికులకు గుడ్​న్యూస్ - హైదరాబాద్​లో 5 రోజుల పాటు గ్రాండ్ నర్సరీ మేళా

హైదరాబాద్‌లో ఇవాళ 19వ గ్రాండ్‌ నర్సరీ మేళా - ఐదు రోజులపాటు కనువిందు చేయనున్న గ్రాండ్ నర్సరీ మేళా - జాతీయ ఉద్యాన ప్రదర్సనలో కొలువుదీరనున్న 150 కి పైగా స్టాళ్లు

19Th Grand Nursery Mela In Hyderabadt
19Th Grand Nursery Mela In Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 9:24 AM IST

19Th Grand Nursery Mela In Hyderabad : ప్రకృతి ప్రేమికులకు శుభవార్త. ఏటా జరిగే జాతీయ ఉద్యాన, వ్యవసాయ ప్రదర్శన ఈ ఏడాది ఆరంభంలోనే వచ్చేసింది. హైదరాబాద్‌ నెక్లెస్‌రోడ్‌ వేదికగా ఐదు రోజులపాటు జరగనున్న గ్రాండ్ నర్సరీ మేళాను వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఇవాళ ప్రారంభించనున్నారు.ఈ నర్సరీ మేళాలో 150 కి పైగా స్టాళ్లు కొలువు తీరనున్నాయి. అందమైన దేశీయ, విదేశీ పూల మొక్కలు, విత్తనాలు, అంట్లు, అరుదైన వృక్ష జాతుల విత్తనాల విక్రయాలకు గ్రాండ్‌ నర్సరీ మేళా వేదిక కానుంది. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

హైదరాబాద్​లో 5 రోజుల పాటు గ్రాండ్ నర్సరీ మేళా : హైదరాబాద్‌లో 19వ జాతీయ ఉద్యాన, వ్యవసాయ ప్రదర్శన నేడు ప్రారంభం కానుంది. నెక్లెస్‌రోడ్‌లోని ఐ-మాక్స్ థియేటర్ పక్కన హెచ్​ఎండీఏ మైదానంలో రాష్ట్ర ఉద్యాన, వ్యవసాయ శాఖ, తెలంగాణ ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఐదు రోజులపాటు గ్రాండ్ నర్సరీ మేళా జరగనుంది. సాధారణంగా ఏటా పీపుల్స్ ప్లాజా ప్రాంగణంలో జరిగే ప్రదర్శన ఈ సారి నెక్లెస్‌రోడ్‌లోని హెచ్​ఎండీఏ మైదానంలో ఏర్పాటు చేశారు.

ప్రకృతి ప్రేమికులకు గుడ్​న్యూస్ - హైదరాబాద్​లో 'గ్రాండ్ నర్సరీ మేళా' నేడే ప్రారంభం (ETV)

వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా ఉదయం 11గంటలకు ప్రదర్శన ఆరంభం కానుంది. దేశవ్యాప్తంగా పేరుగాంచిన నర్సరీలు, విత్తన సంస్థలు, అంకుర సంస్థల వ్యవస్థాపకులు, ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు ఇక్కడ స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. సహజ వనరులు పొదుపుగా సద్వినియోగం చేసుకుంటూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం, పట్టణ, నగరాల్లో మిద్దె పంటల సాగే లక్ష్యంగా గ్రాండ్ నర్సరీ మేళా సాగనుంది.

ఏటా పెరుగుతున్న సందర్శకుల తాకిడి : ఏయేటికాయేడు గ్రాండ్ నర్సరీ మేళాకు సందర్శకులు తాకిడి పెరిగిపోతుండటం, వ్యాపారం కూడా అదే స్థాయిలో ఉండటంతో హైదరాబాద్ సహా దేశ నలుమూలల నుంచి పేరుగాంచిన నర్సరీలు తరలివచ్చాయి. మొక్కల పెంపకంతో పాటు ఇంటి అందాలు మరింత రెట్టింపు చేసే భిన్న రూపాల్లో ఆకృతులు, కుండీలు, స్టాండ్లు సందర్శకులను ఆకట్టుకోనున్నాయి. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ జంట నగరవాసులు ప్రత్యేకించి టెర్రస్ గార్డెనింగ్ నిర్వాహకుల సౌకర్యార్థం ఆకర్షణీయమైన పూలు, పండ్లు, ఔషధ, సుగంధ మొక్కలు, దేశీ, సంకర జాతి వంగడాలు అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. కిచెన్ గార్డెనింగ్ కోసం తోడ్పడే యంత్రాలు, పనిముట్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. ఫిషింగ్‌, సూక్ష్మ సేద్యం, హైడ్రోపొనిక్, వర్టికల్ గార్డెనింగ్, హనీ టెక్నాలజీ వంటివి ఈ నర్సరీ మేళాలో ప్రదర్శించనున్నట్లు తెలిపారు.

"ఈ ఎగ్జిబిషన్​లో పలు రకాల మొక్కలను అందుబాటులో ఉంచుతున్నాం. ఇక్కడ బయట నర్సరీల నుంచి వచ్చినవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు 50 ట్రక్కుల మొక్కలను తీసుకువచ్చాం. ఎగ్జాటివ్, డెకరేటివ్, మెడిసినల్ మొక్కలు అందుబాటులో ఉంటాయి. రూ.10 నుంచి రూ. లక్ష వరకు పలు రకాల్లో ఉన్నాయి. మొక్కల పెంపకంలో రోజురోజుకు వస్తున్న కొత్త పద్ధతులైన వర్డికల్ గార్డెన్, టెర్రస్ గార్డెన్​ వంటివి ఈ మేళాలో ప్రదర్శించనున్నాం. రాతితో తయారు చేసిన కుండలు, మట్టికుండలు, టెర్రకోట, పైబర్​తో చేసినవి ఇక్కడ ఉంచాం. ఐదు రోజుల పాటు ఈ ప్రదర్శన ఉంటుంది. సందర్శకులు వచ్చి దీనిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాం. "- ఖలీద్ అహ్మద్, తెలంగాణ ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ వ్యవస్థాపకులు

చిన్నారులకు ప్రవేశం ఉచితం : గ్రాండ్ నర్సరీ మేళా సందర్శనకు 50 రూపాయలు ప్రవేశ రుసుం నిర్ణయించిన తెలంగాణ ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ సంస్థ చిన్నారులకు మాత్రం ఉచిత ప్రవేశ సదుపాయం కల్పించింది. జంట నగరాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు, యూనివర్సిటీల విద్యార్థులు బృందాలుగా సందర్శినకు వస్తే 50 శాతం మేర రాయితీ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వహకులు తెలిపారు.

