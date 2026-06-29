వైభవంగా దుర్గామల్లేశ్వర స్వామివార్ల గిరిప్రదక్షిణ - భక్తి పారవశ్యంలో ఇంద్రకీలాద్రి
జేష్ట పౌర్ణమి సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రిపై కనులపండువగా గిరిప్రదక్షిణ - కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ దంపతులు - దారిపొడవునా అమ్మవారి కుంకుమ, ప్రసాదాల పంపిణీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 2:53 PM IST
Giri Pradakshina At Vijayawada Kanaka Durga Temple : జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివార్ల గిరిప్రదక్షిణ సోమవారం అత్యంత వైభవంగా, భక్తిశ్రద్ధల మధ్య నిర్వహించారు. తెల్లవారుజాము నుంచే వేలాదిమంది భక్తులు ఇంద్రకీలాద్రికి చేరుకుని గిరిప్రదక్షిణలో పాల్గొన్నారు. వైదిక మంత్రోచ్ఛరణలు, మంగళ వాయిద్యాలు, కోలాట నృత్యాలు, భజన బృందాల సంకీర్తనలతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది.
ప్రత్యేక పూజలతో ప్రారంభం : గిరిప్రదక్షిణ కార్యక్రమాన్ని ఘాట్రోడ్డు ప్రవేశ మార్గంలోని శ్రీ కామధేను అమ్మవారి సన్నిధి వద్ద ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ దంపతులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, కొబ్బరికాయ కొట్టి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. దేవస్థానం స్థానాచార్యులు వి. శివప్రసాద్ శర్మతో పాటు వేదపండితులు పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించి భక్తులకు ఆశీర్వచనాలు అందించారు.
గిరిప్రదక్షిణకు ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం : ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వర స్వామివారితో పాటు విఘ్నేశ్వరుడు, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి, ఆంజనేయస్వామి తదితర దేవతల సన్నిధి చుట్టూ జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి రోజున గిరిప్రదక్షిణ చేయడం విశేష పుణ్యప్రదమని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రదక్షిణ చేస్తే కోరుకున్న కోర్కెలు నెరవేరుతాయని విశ్వాసం ఉండటంతో ప్రతి ఏడాది భారీ సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొంటారు.
భక్తి గీతాల మధ్య సాగిన యాత్ర : ఘాట్రోడ్డు నుంచి ప్రారంభమైన గిరిప్రదక్షిణ కుమ్మరిపాలెం సెంటర్, విద్యాధరపురం, పాల ఫ్యాక్టరీ, చిట్టినగర్, కొత్తపేట, బ్రాహ్మణవీధి మీదుగా తిరిగి ఇంద్రకీలాద్రికి చేరుకుంది. దారిపొడవునా భజన బృందాలు భక్తి గీతాలు ఆలపించగా, కోలాట ప్రదర్శనలు, మంగళ వాయిద్యాలు భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి. జయజయధ్వానాలతో మొత్తం మార్గం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది.
గిరిప్రదక్షిణ సాగే మార్గమంతా స్థానిక మహిళలు పసుపు నీటితో రహదారులను శుద్ధి చేసి స్వామివారికి ఘన స్వాగతం పలికారు. స్వామి, అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులు ఆశీనులైన వాహనానికి అడుగడుగునా కర్పూర హారతులు ఇచ్చి, కొబ్బరికాయలు సమర్పిస్తూ భక్తిశ్రద్ధలను చాటుకున్నారు. కుటుంబ సమేతంగా తరలివచ్చిన భక్తులు భజనలు చేస్తూ గిరిప్రదక్షిణను కొనసాగించారు.
ప్రసాదాలు, కుంకుమ పంపిణీ : భక్తుల సౌకర్యార్థం దేవస్థానం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. గిరిప్రదక్షిణ మార్గమంతా తాగునీరు, వైద్యసేవలు, భద్రతా ఏర్పాట్లతో పాటు అమ్మవారి కుంకుమ, ప్రసాదాలను భక్తులకు పంపిణీ చేశారు. స్వచ్ఛంద సేవకులు యాత్రికులకు అవసరమైన సహాయాన్ని అందిస్తూ కార్యక్రమం సజావుగా సాగేలా చర్యలు చేపట్టారు.
జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి సందర్భంగా నిర్వహించిన గిరిప్రదక్షిణలో వేలాదిమంది భక్తులు పాల్గొని స్వామి, అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు పొందారు. భక్తుల రద్దీతో ఇంద్రకీలాద్రి పరిసరాలు ఆధ్యాత్మిక ఉత్సాహంతో కళకళలాడగా, భక్తి, సంప్రదాయం, సంస్కృతి కలగలిసిన ఈ వేడుక విజయవాడలో విశేషంగా నిలిచింది.
నారసింహ స్వామి దేవాలయంలో ఏరువాక కార్యక్రమం : ఇదిలా ఉండగా ఉత్తరాంద్ర జిల్లాల ఆరాధ్యదైవం శ్రీ వరాహాలక్ష్మి నారసింహ స్వామి దేవాలయంలో ఏరువాక కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ముందుగా ఆలయ పండితులు గోవులకు పూజలు నిర్వహించారు. రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ, ధార్మికపరిషత్ సూచనల మేరకు సింహాచలం దేవస్థానం గోశాలలో ఈవో, ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఈవో వెంకటరావు మాట్లాడుతూ, ఈ రోజు దేశప్రజలంతా రైతులు పండించే పంటలపై ఆధారపడి జీవనం కొనసాగిస్తున్నారని అన్నారు. అటువంటి రైతులు పండించే పంటలు అధికంగా పండి, రాష్ట్రం శుభిక్షంగా ఉండాలని ఆయన కోరారు. ఈ ఉత్సవంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
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