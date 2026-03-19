1200 మందికి పట్టాలు, 176 మందికి గోల్డ్‌మెడల్స్‌ - ఘనంగా యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయ స్నాతకోత్సవం

ఘనంగా యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయ స్నాతకోత్సవం - 1200 మంది డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులకు పట్టాలు - గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ చేతుల మీదుగా అందజేత - గోల్డ్‌మెడల్స్‌ అందుకున్న 176 మంది విద్యార్థులు

Published : March 19, 2026 at 3:55 PM IST

Updated : March 19, 2026 at 4:44 PM IST

Grand Convocation Ceremony at Yogi Vemana University: "ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిసాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో" అన్నట్లు సినిమా పాటలోని సన్నివేశాలను గుర్తు చేసింది కడప జిల్లా యోగివేమన విశ్వవిద్యాలయ స్నాతకోత్సవం. ఒకేసారి 4 స్నాతకోత్సవాలను నిర్వహించడంతోపాటు 1200 మందికి పట్టాలు అందించారు. పట్టభద్రులైన డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులకు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ చేతుల మీదుగా 176 మందికి గోల్డ్ మెడల్స్ అందజేశారు. 2 దశాబ్దాల చరిత్రలో తొలిసారిగా యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయ స్నాతకోత్సవానికి గవర్నర్ రావడం పట్ల విద్యార్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

కాలేజ్‌ లైఫ్‌ అంటే విద్యార్థుల జీవితంలో మరిచిపోలేని అనుభూతి. చదువులు పూర్తి చేసుకుని బయటకు వెళ్తుంటే ఆ భావోద్వేగం చెప్పలేనిది. కడప జిల్లా యోగి వేమన స్నాతకోత్సవం సందర్భంగా ఇవే దృశ్యాలు కనిపించాయి. ఒకేసారి 4 స్నాతకోత్సవాలను నిర్వహించగా దాదాపు 1200 మంది డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులకు పట్టాలు అందజేశారు. 20 ఏళ్ల విశ్వవిద్యాలయం చరిత్రలో స్నాతకోత్సవాలకు ఛాన్సలర్ హోదాలో తొలిసారి గవర్నర్ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ విచ్చేశారు. 13 వేల మంది కాన్వకేషన్ పట్టాలు తీసుకోవడానికి అర్హత సాధించినా స్నాతకోత్సవానికి ప్రత్యక్షంగా హాజరైంది మాత్రం 1200 మంది విద్యార్థులే. వీరిలో 176 మందికి గోల్డ్‌మెడల్స్‌ అందజేశారు. 70మంది పరిశోధక విద్యార్థులకు డాక్టరేట్లు ప్రదానం చేశారు.

పిజ్జా హట్‌లో సర్వర్‌గా పనిచేస్తూ గోల్డ్ మెడల్: ఎమ్మెస్సీ పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం పీహెచ్‌డీ చేస్తున్న కడపకు చెందిన శ్రీషిత ఏకంగా మూడు గోల్డ్ మెడల్స్ అందుకుంది. గవర్నర్ చేతుల మీదుగా పట్టాలు అందుకున్నందుకు విద్యార్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కర్నూలు జిల్లా ఆదోనికి చెందిన తస్లీమా జర్నలిజం విభాగంలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించగా ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన సువర్ణ ఎంఏలో గోల్డ్ మెడల్ సాధింది. ఈమె తండ్రి నైట్ వాచ్‌మెన్‌గా పనిచేస్తుండగా పేదరికం కారణంగా పిజ్జా హట్‌లో సర్వర్‌గా పనిచేస్తోంది సువర్ణ. ఎంఏలో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని కడప జిల్లా తిప్పిరెడ్డిపల్లెకు చెందిన శివశంకర్ చెబుతున్నాడు.

పట్టభద్రులు దేశం కోసం కీలక భూమిక పోషించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ పిలుపునిచ్చారు. జీవితంలో ఎంచుకున్న రంగాల్లో నిబద్ధతతో, కష్టపడి పనిచేస్తూ విజయాలను సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. జాతీయ విద్యా విధానం విద్యా వ్యవస్థలో సంస్కరణలకు దారి తీసిందని పోటీ ప్రపంచంలో సవాళ్లను ఎదుర్కొనేలా తీర్చిదిద్దడం ఈ విద్యా విధాన ప్రధాన లక్ష్యమని గవర్నర్ తెలిపారు. పట్టాలు అందుకుని కాలేజీని వీడి వెళ్లే సమయంలో విద్యార్థులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఒకరికొకరకు వీడ్కోలు చెప్పుకుంటూ పాత జ్ఞాపకాలతో కాలేజీని వీడారు. డిగ్రీ, పీజీ పట్టాలను గవర్నర్ చేతుల మీదుగా అందుకోవడం సంతోషంగా ఉందంటోన్న విద్యార్థులు. 4 ఏళ్ల జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకుంటూ తమ ఆనందాన్ని కుటంబసభ్యులతో పంచుకున్నారు.

