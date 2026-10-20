ముగిసిన విజయవాడ ఉత్సవ్-2.0 - కార్నివాల్లో ఆకట్టుకున్న ప్రదర్శనలు
అంగరంగ వైభవంగా సాగిన విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0 వేడుకలు ఘనంగా ముగిశాయి. కార్నివాల్లో నిర్వహించిన కళారూపాల ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కళాకారులు విభిన్న రూపాల్లో చేసిన ప్రదర్శనలు అబ్బురపరిచాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 8:05 PM IST
Vijayawada Utsav 2026 Celebrations Concluded : ఒకవైపు ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారి దివ్య దర్శనం మరోవైపు పున్నమి ఘాట్లో కృష్ణమ్మ అలల గలగలల మధ్య 10 రోజుల పాటు నగర ప్రజలను ఉర్రూతలూగించిన 'విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0' వేడుకలు ఈ రోజు (మంగళవారం) రాత్రి ఏలూరు రోడ్డులోని ఎస్ఆర్ఆర్ కళాశాల వేదికగా జరిగిన మెగా కార్నివాల్తో అట్టహాసంగా ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా ఏలూరు రోడ్డు జనసంద్రమైంది.
దాదాపు 2000 మంది జానపద, సాంప్రదాయ కళాకారులతో నిర్వహించిన భారీ కార్నివాల్ను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. బాహుబలి నృత్య రూపకాలు, తప్పెట గుళ్లు, కొమ్ము నృత్యాలు, బాణసంచా వెలుగుల మధ్య బెజవాడ వీధులు ఊగిపోయాయి.
ముగింపు వేడుకల్లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొని ప్రసంగించారు. కరవును జయించే శక్తిని ఇవ్వాలని, రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని దుర్గమ్మను కోరుకున్నట్లు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు సుపరిపాలన అందిస్తున్నామని, అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభం : ఈ అద్భుత వేడుకలకు అక్టోబర్ 11న కేంద్ర మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడుతో పాటు రాష్ట్ర హోంమంత్రి అనిత జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని) ప్రత్యేక చొరవతో, రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మద్దతుతో ప్రభుత్వం ఈ వేడుకలను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీర్చిదిద్దింది. ప్రారంభం రోజే అంతరించిపోతున్న ప్రాచీన కళారూపాలను పునరుద్ధరిస్తూ కళాకారులు చేసిన ప్రదర్శనలు నగర వాసులను కట్టిపడేశాయి.
ఈ 10 రోజుల్లో కృష్ణా నది తీరంలోని పున్నమి ఘాట్ ప్రధాన వేదిక ప్రతిరోజూ సాయంత్రం క్లాసికల్, ఫోక్ నృత్య రూపకాలు, లేజర్ షోలు, సరికొత్త డ్రోన్ ప్రదర్శనలతో సరికొత్త వెలుగులను సంతరించుకుంది. ఇదే తరుణంలో దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో 650కి పైగా స్టాళ్లతో ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ సరస్ మేళా గృహిణులను, కొనుగోలుదారులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. అటు తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో నగర ప్రజల్లోని నైపుణ్యాలను వెలికితీసేందుకు 7 కేటగిరీల్లో దాదాపు 43 రకాల సాంస్కృతిక పోటీలను నిర్వహించి విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు.
రాజకీయ, సినీ, ప్రముఖులు హాజరు : ఈ ఉత్సవ ప్రాముఖ్యతను మరింత పెంచుతూ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎందరో రాజకీయ, సినీ, ఆధ్యాత్మిక ప్రముఖులు విచ్చేసి బెజవాడ ఆతిథ్యాన్ని కొనియాడారు. అక్టోబర్ 13న సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి తమిళనాడు సీఎం విజయ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పున్నమి ఘాట్ వేదికగా సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలను తిలకించారు. ఈ సందర్భంగా ఉభయ ముఖ్యమంత్రులు నదుల అనుసంధానంపై చర్చించడమే కాక, తమిళనాడు సీఎం తెలుగులో ప్రసంగించి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 17న శనివారం రాత్రి జరిగిన వేడుకలకు మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ హాజరై దుర్గమ్మను దర్శించుకోవడంతో పాటు, దేశమంతా విజయవాడ వైపు చూసేలా ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహించడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
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