తిరుమలలో ఘనంగా శ్రీమలయప్పస్వామివారి పార్వేట ఉత్సవం
Srivari Parveta Utsavam: తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల మరుసటిరోజు నిర్వహించే సంప్రదాయ పార్వేట ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది. నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల తర్వాత నిర్వహించడం ఆనవాయితీ.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 11:02 AM IST
Srivari Parveta Utsavam : తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల మరుసటి రోజు నిర్వహించే సంప్రదాయ పార్వేట ఉత్సవం బుధవారం వైభవంగా జరిగింది. సాధారణంగా మకర సంక్రాంతి మరుసటిరోజైన కనుమ పండుగనాడు పార్వేట ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. అయితే అధికమాసం కారణంగా నిర్వహించిన నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల అనంతరం కూడా ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
బుధవారం ఉదయం నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తుండటంతో, శ్రీవారికి ప్రాతఃకాల ఆరాధన పూర్తయిన తర్వాత శ్రీమలయప్పస్వామివారిని తిరుచ్చిపై ఊరేగింపుగా వైభవోత్సవ మండపానికి తీసుకొచ్చారు. అక్కడ ఆరాధన, నివేదన, హారతి సమర్పించారు. అనంతరం ఉభయదారులు, తాళ్లపాకవారు, మఠం వారికి ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం మర్యాదలు నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత శ్రీ మలయప్పస్వామివారు పార్వేట మండపం నుంచి మహాద్వారానికి చేరుకున్నారు. హతీరాంజీ మఠానికి చెందిన బెత్తాన్ని స్వీకరించి ఆలయ సన్నిధికి వేంచేయడంతో పార్వేట ఉత్సవం ముగిసింది.
ముగిసిన నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు: తిరుమలలో 9 రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు మంగళవారం రాత్రి బంగారు తిరుచ్చి ఉత్సవంతో ముగిశాయి. ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామివారు శ్రీరామపట్టాభిషేకం అలంకారంలో మాడవీధుల్లో విహరించి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. అంతకుముందు తెల్లవారుజామున 3 నుంచి 6 గంటల వరకు పల్లకి ఉత్సవం నిర్వహించారు.
అనంతరం శ్రీభూవరాహస్వామి ఆలయ ముఖమండపంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామి వారికి, సుదర్శన చక్రత్తాళ్వార్లకు స్నపన తిరుమంజనం వైభవంగా నిర్వహించారు. సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ, పండితుల వేదఘోష మధ్యన శ్రీవారి పుష్కరిణిలో అర్చకులు సుదర్శన చక్రాన్ని పవిత్ర జలంలో ముంచి స్నానం చేయించారు. విశేష సంఖ్యలో భక్తులు విచ్చేసి శ్రీవారి పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో పెదజీయర్స్వామి, చినజీయర్స్వామి, టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో ఎం.రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, బోర్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
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