జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థం- 11 మంది ఏకాదశ రుద్రులు కనుమరోజు ఒకేచోట కొలువుదీరే అరుదైన దృశ్యం
ప్రభల తీర్థానికి 476 ఏళ్ల చరిత్ర - ప్రభల ఉత్సవానికి రాష్ట్ర పండగ హోదా కల్పించిన ప్రభుత్వం - కనుమ రోజు సంప్రదాయంగా ప్రభల తీర్థం వేడుక
Grand Arrangements for Prabala Teertham in Konaseema : డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో జాతీయస్థాయి ప్రసిద్ధి గాంచిన జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థానికి సర్వం సిద్ధమైంది. 476 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ప్రభల తీర్థానికి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పండగ హోదా కల్పించడంతో జిల్లా యంత్రాంగం పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేసింది. నేటి ప్రభల ఉత్సవాన్ని తిలకించేందుకు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలతో పాటు దేశ, విదేశాల నుంచి భక్తులు తరలిరానున్నారు.
అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట మండలం మొసలపల్లి గ్రామ శివారులోని జగ్గన్న తోట ప్రభల తీర్థానికి ప్రధాన వేదిక. 17వ శతాబ్దంలో జగ్గన్న మహారాజుగా పిలిచే రాజా వత్సవాయ జగన్నాథ మహారాజు 11 మంది ఏకాదశి రుద్రులంతా ఒకచోట కొలువు తీరాలనే సంప్రదాయాన్ని ప్రారంభించారు. అప్పట్నుంచి కనుమ పండగ రోజు ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
ఊరేగింపుగా ప్రభలు
వ్యాఘ్రేశ్వరం నుంచి వ్యాఘ్రేశ్వర స్వామి, కె. పెదపూడి నుంచి మేనకేశ్వర స్వామి, ఇరుసుమండ నుంచి ఆనంద రామేశ్వర స్వామి, వక్కలంక నుంచి కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి, నేదునూరు నుంచి చెన్నమనేశ్వర స్వామి, ముక్కామల నుంచి రాఘవేశ్వర స్వామి, మొసలిపల్లి నుంచి భోగేశ్వర స్వామి, పాలగుమ్మి నుంచి చెన్నమల్లేశ్వర స్వామి, గంగలకుర్రు అగ్రహారం నుంచి వీరేశ్వరస్వామి, గంగలకుర్రు నుంచి చెన్నమల్లేశ్వర స్వామి పుల్లేటికుర్రు నుంచి అభినవ వ్యాఘ్రేశ్వర స్వామి ప్రభలు ఊరేగింపుగా జగ్గన్న తోటకు తరలిరానున్నాయి. 11 మంది ఏకాదశి రుద్రలు లోక కళ్యాణం కోసం చర్చ జరుపుతారని అందుకే కోనసీమ ప్రాంతం సుభిక్షంగా ఉందని స్థానిక ప్రజల నమ్మకం.
'మాకు ప్రభల తీర్థం ఎంతో ముఖ్యమైన పండుగ. ప్రతీ ఏట ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తాం. సంక్రాంతి పండుగ వైభవం అంతా జగ్గన్నతోట ప్రభల్లోనే ఉట్టి పడుతుంది. ఇది ఆత్మీయ సమ్మేళనం. కుల, మత బేధాలు లేకుండా లక్షల మంది ఈ వేడుకల్లో పాల్గొంటారు.'- స్థానికులు
ఉత్సవాన్ని వీక్షించేందుకు సుమారు 5 లక్షల మంది : టన్నుల కొద్ది బరువు ఉంటే ప్రభను గ్రామస్తులు భుజాలపై మోసుకుంటూ జగ్గన్న తోటకు తరలిస్తారు. ఆయా గ్రామాల నుంచి కొన్ని ప్రభలను రహదారులపై తీసుకొస్తే రెండు ప్రభలను మాత్రం పంట పొలాలను దాటుకుని నది మీదుగా తీసుకురావడం ప్రత్యేక ఆకర్షణ. గంగలకుర్రు, గంగలకుర్రు అగ్రహారం ప్రభలు అప్పర్ కౌశిక నదిని దాటే దృశ్యాలు భక్తుల్ని కట్టిపడేస్తాయి. ప్రభల ఉత్సవాన్ని వీక్షించేందుకు సుమారు 5 లక్షల మంది వరకు తరలివస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు తలెత్తకుండా జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ మీనా ఆధ్వర్యంలో 300పైగా పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు.
కొత్తపేటలో భారీ బాణసంచా మధ్య ప్రభల ఉత్సవం : ఆ మేరకు కోనసీమ జిల్లా యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేసింది. ముసలపల్లి భోగేశ్వర స్వామి ప్రభ తొలిగా జగ్గన్నతోటకు చేరింద. చివరగా గంగలకుర్రు అగ్రహారం వీరేశ్వర స్వామి ప్రభ ఎగువ కౌశకినది దాటుకుంటూ తోటలోకి వచ్చింది. ఈ దృశ్యాలు భక్తుల్ని విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. కోనసీమలో 160 చోట్ల ప్రభల తీర్థాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. గురువారం కొత్తపేటలో భారీ బాణసంచా మధ్య ప్రభల ఉత్సవం నిర్వహించారు.
సంక్రాంతి సంబరాల్లో చివరిదైన కనుమ పండుగ రోజున ఏపీ వ్యాప్తంగా గోపూజలు ఘనంగా నిర్వహించారు. గోవులను శుభ్రంగా కడిగి, వాటి నుదుటన బొట్టుపెట్టి, కాళ్లు, వీపుపై భాగంలో పసుపు, కుంకుమతో అలంకరించి ప్రత్యేకంగా పూజలు చేశారు. పండుగ మూడో రోజున పిల్లలు, పెద్దలు ఆటపాటలతో సందడిగా గడిపారు.
