ప్రధాని రాకకు సర్వం సిద్ధం - రెండు జిల్లాల్లో రేపు, ఎల్లుండి పాఠశాలలకు సెలవులు

రేపు నన్నూరులో సూపర్ జీఎస్టీ, సూపర్ సేవింగ్స్ బహిరంగ సభ - ప్రధాని పర్యటన సందర్భంగా కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాలో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించిన జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 11:50 AM IST

4 Min Read
Grand Arrangements for PM Modi Meeting at Kurnool District : జీఎస్టీ సంస్కరణల ఫలాలు, చివరి వ్యక్తికి అందాలన్న ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 60 వేల సమావేశాలను నిర్వహిస్తోంది. అందులో భాగంగా ప్రధాని మోదీని ఏపీకి ఆహ్వానించి భారీ బహిరంగ సభకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. కర్నూలు శివారు నన్నూరులో గురువారం జరగనున్న సూపర్ జీఎస్టీ సూపర్ సేవింగ్స్ బహిరంగ సభకు ఏర్పాట్లు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. అలాగే ప్రధాని పర్యటన సందర్భంగా కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాలోని పాఠశాలలకు రేపు, ఎల్లుండి జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి సెలవులు ప్రకటించారు.

రేపు కర్నూలులో 'సూపర్ జీఎస్టీ - సూపర్ సేవింగ్స్' బహిరంగ సభకు సర్వం సిద్ధం (ETV)

సాధారణ, మధ్యతరగతి ప్రజలపై భారం తగ్గించే ఉద్దేశంతో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం జీఎస్టీ సంస్కరణలు చేపట్టింది. దీని వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఎత్తున నష్టం వాటిల్లినా, పేదవారికి మేలు చేకూరనుంది. ఈ విషయాలను ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకువెళ్లాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేలాది సమావేశాలు నిర్వహించింది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రస్థాయిలో భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించాలని భావించింది. దీని కోసం ప్రధాని మోదీని ఆహ్వానించింది. సుమారు 3 లక్షల మందితో 450 ఎకరాల్లో బహిరంగ సభకు ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. 35 మంది ఐఏఎస్​ అధికారులు, 37 మంది ఐపీఎస్​ అధికారులు ఇతర అధికారులు, సిబ్బంది ఏర్పాట్లలో పాల్గొంటున్నారు.

సుమారు 7,500 మంది పోలీసులతో భద్రత: రాష్ట్ర మంత్రులు, కూటమి నేతలు ఏర్పాట్లను దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. గురువారం ప్రధాని మోదీ మొదట శ్రీశైలం చేరుకుని భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామివార్లను దర్శించుకోనున్నారు. అనంతరం శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించే అవకాశం ఉంది. అక్కడి నుంచి నేరుగా కర్నూలు శివారు నన్నూరు చేరుకుంటారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్​తో కలిసి బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. ఓర్వకల్లు, కొప్పర్తి నోడ్‌లకు శంకుస్థాపన చేసే అవకాశం ఉంది.

అనంతరం ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రధాని ప్రసంగించనున్నారు. ఇప్పటికే 7 వేల బస్సులు, ఇతర వాహనాలు నిలిపే విధంగా 12 పార్కింగ్ ప్రదేశాలు, సభా వేదికను సిద్ధం చేశారు. తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, తాత్కాలిక ఆసుపత్రులు, వైద్యులను అందుబాటులో ఉంచారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రజలకు మధ్యాహ్నం, రాత్రికి భోజన వసతి కల్పించనున్నారు. సుమారు 7 వేల 500 మంది పోలీసులతో భద్రతను పటిష్టం చేశారు. గతంలో ఎప్పుడూ జరగని విధంగా సూపర్‌ జీఎస్టీ సూపర్‌ సేవింగ్స్‌ బహిరంగ సభను నిర్వహిస్తున్నట్లు కూటమి నేతలు చెబుతున్నారు. రాష్ట్రానికి ప్రధాని వరాలు ప్రకటిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

PM Modi AP Tour Updates : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రేపు రాష్ట్రంలో పర్యటించనున్నారు. వివిధ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభాలు చేయనున్నారు. కర్నూలులో 2వేల 886 కోట్లతో అదనపు పునరుత్పాదక ఇంధన ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఓర్వకల్లులో 2వేల 786 కోట్లతో పారిశ్రామిక కేంద్రానికి భూమి పూజ, కడప జిల్లా కొప్పర్తిలో 2 వేల 136 కోట్లతో పారిశ్రామిక కేంద్రానికి పునాది రాయి వేయనున్నారు.

కొత్తవలస - విజయనగరం మధ్య 493 కోట్లతో చేపట్టే నాలుగో రైల్వే లైన్‌తో పాటు పెందుర్తి - సింహాచలం నార్త్‌ స్టేషన్ల మధ్య రూ.184 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించే రైల్వే వంతెన, సబ్బవరం నుంచి షీలానగర్‌ వరకు 13 కిలోమీటర్ల మేర 964 కోట్లతో నిర్మించే 6 వరుసల గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవేకి పీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

ప్రధాని చేతుల మీదుగా ప్రారంభం : కృష్ణా జిల్లా నిమ్మలూరులో రూ.362 కోట్లతో చేపట్టిన రక్షణ పరికరాల ఉత్పత్తి ప్రాజెక్ట్​ను ప్రధాని ప్రారంభించనున్నారు. చిత్తూరు జిల్లాలో రూ. 200 కోట్లతో ఇండేన్‌ బాట్లింగ్‌ ప్లాంట్‌తో పాటు పీలేరు - కల్లూరు సెక్షన్‌లో భాకరాపేట వరకు 18 కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారి-71లో 4 వరుసలను పీఎం అందుబాటులోకి తేనున్నారు. కడప - నెల్లూరు సరిహద్దు నుంచి సీఎస్‌ పురం వరకు ఎన్‌హెచ్‌ -167బిలో 41 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిన 2 వరుసల హైవేతో పాటు గుడివాడ - నూజెల్ల రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య గుడివాడలోఎన్‌హెచ్‌-165పై నిర్మించిన వంతెనా ప్రధాని చేతుల మీదుగా ప్రారంభం కానుంది.

ముద్దనూరు - కడప హైవేలో కమలాపురం వద్ద పాపాఘ్ని నదిపై నిర్మించిన వంతెనతో పాటు 6 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించిన కనిగిరి బైపాస్‌ను మోదీ ప్రారంభిస్తారు. అనంతపురం - కళ్యాణదుర్గం - రాయదుర్గం హైవేలో బెళుగుప్ప మండలం ఎన్‌.గుండ్లపల్లి వద్ద 2 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించిన బైపాస్‌ను మోదీ అందుబాటులోకి తెస్తారు. రూ.546 కోట్లతో పూర్తిచేసిన రైల్వే ప్రాజెక్టులతో పాటు శ్రీకాకుళం - అంగుల్‌ మధ్య 422 కిలోమీటర్ల మేర 17వందల 33 కోట్లతో నిర్మించిన సహజవాయు పైప్‌లైన్‌ ప్రాజెక్ట్​ను మోదీ జాతికి అంకితం చేస్తారు. వీటిలో కొన్నింటిని స్వయంగాను, మరికొన్నింటిని వర్చువల్‌గా ప్రారంభిస్తారు.

