కనకదుర్గ అమ్మవారి సంబరం - అంగరంగ వైభవంగా వేడుకలు - భక్తుల కోసం పక్కాగా ఏర్పాట్లు
Arrangements for Dasara : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా సంబరాలకు అంగరంగ వైభవంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ నెల 11వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వరకు ఈ దసరా ఉత్సవాలు జరగబోతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:48 AM IST
Arrangements for Dasara in Indrakeeladri: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా సంబరాలకు ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈసారి దేశంలోని చాలా మంది ప్రముఖులు అమ్మవారి ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు తరలివస్తున్న క్రమంలో పక్కాగా భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ నెల 11వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వరకు ఈ దసరా ఉత్సవాలు జరగబోతున్నాయి. 14వ తేదీన రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, 16వ తేదీన సీఎం చంద్రబాబు ఆలయానికి రానున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా అనేక మంది ప్రముఖులను వేడుకలకు ఆహ్వానించారు.
25 లక్షల మంది భక్తులు : కనక దుర్గమ్మ దసరా వేడుకలకు ఈసారి 25 లక్షల మంది వరకూ భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. గతేడాది 20 లక్షల మంది అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈసారి అంతకంటే మరో 5 లక్షల మంది భక్తులు అదనంగా వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
5 వేదికలపై విజయవాడ ఉత్సవ్ : నగరంలో దసరాకు ఒకవైపు కనక దుర్గమ్మ అమ్మవారి ఉత్సవాలు జరుగుతుంటే మరోవైపు విజయవాడలోని 5 వేదికల్లో విజయవాడ ఉత్సవ్ జరగబోతోంది. ఈ క్రమంలో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి భారీగా జనం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
3 హోల్డింగ్ ప్రాంతాలు : రోజుకు 2 లక్షల మంది కంటే అధికంగా భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున 3 కీలక ప్రాంతాల్లో హోల్డింగ్ పాయింట్లు పెట్టారు. సీతమ్మవారి పాదాల సెంటరు, రాజీవ్గాంధీ హోల్సేల్ మార్కెట్ ప్రాంతం, మల్లికార్జున మహామండపంలోని 2, 3 అంతస్తుల్లో హోల్డింగ్ కేంద్రాలు ఉంటాయి. ఈ మూడుచోట్లా 30 వేల మందిని హోల్డింగ్ చేయొచ్చు.
అన్నిచోట్లా ఆహారం : ప్రధాన ఆలయం నుంచి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని వచ్చే భక్తులకు కనకదుర్గానగర్లోని అన్నదాన సత్రంలో అమ్మవారి అన్నప్రసాదం ఏర్పాటు చేస్తారు. దీంతో పాటు భక్తులను ఉంచే హోల్డింగ్ ప్రాంతాల్లోనూ ఆహార పొట్లాలు, ప్రసాదం, సాంబారు, పెరుగు అన్నం, బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు, మజ్జిగ, తాగునీరు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
3 రోజులే సమయం : దసరా ఉత్సవాలు ప్రారంభం కావడానికి 3 రోజులే సమయం ఉంది. ఈలోగా పూర్తి స్థాయిలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలి. దుర్గగుడి ఈవో వి.కె.శీనానాయక్ మాట్లాడుతూ దసరా ఏర్పాట్లు నిర్ణీత సమయానికే పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. క్యూలైన్లు, హోల్డింగ్ ఏరియాలు అన్నీ సిద్ధమవుతున్నాయని తెలిపారు.
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